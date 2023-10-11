حتى بنيامين نتنياهو لم يعد يستطيع الاستمرار

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: تسفي برئيل 11/10/2023"ما سنفعله بالعدو سيدوي لأجيال"، هكذا تعهد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في تصريحه الفارغ قبل يومين. بدلا من هذا التصريح كان يجب عليه تبني المقولة المعروفة لمناحيم بيغن في العام 1983 وهي: "أنا لم أعد قادر على الاستمرار"، بعد أن اعتقد هو أيضا أن ما تم فعله بلبنان سيدوي صداه لأجيال. بيغن استقال أثناء الحرب وبدلا منه تم تعيين اسحق شمير، ومعه تحطمت الخدعة المتفق عليها والتي ترسخت هنا والتي تقول: "إنه لا يتم استبدال رئيس حكومة في زمن الحرب".على رأس حكومة إسرائيل، يقف الآن زعيم فاسد، متهم بمخالفات جنائية، والذي فقط قبل لحظة بذل كل الجهود من أجل القيام بانقلاب نظامي وأثار عليه حكومات الغرب وخرب العلاقات مع الإدارة الأميركية واعتبر الجيش والشاباك ومعظم الجمهور أعداء للشعب، والآن هو يجر الدولة إلى حرب لا أحد يعرف بالضبط ما هو هدفها، وبالأحرى ما هي نتائجها. هذا رئيس حكومة حتى لا يعترف بالحاجة إلى حكومة إنقاذ وطنية، لأنه على ثقة بأنه لا يوجد أي بديل له. هو يشبه نفسه الآن بزيلنسكي، الزعيم الحقيقي الذي حارب ببطولة ضد غزو دولة عظمى، بعد أن قام هو نفسه برعاية هذا العدو نفسه، لسنين والذي قام في الأسبوع الحالي، بغزو الدولة من دون أي إزعاج في عهده، وفي ظل فشله الذريع، ومن دون أن يتحمل ولو حتى جزءا صغيرا من المسؤولية.قبل فترة قصيرة من هذه الحرب في ساحة المحكمة المشتعلة، لكن المكيفة، جرت حرب على حياة بنيامين نتنياهو السياسية. هناك ناقشوا مسألة هل يمكن إقالته بسبب عدم الأهلية، خرق اتفاق تضارب المصالح. وقد قال في دفاعه: "إن الالتماسات تريد فعليا تحديد، من دون أي صلاحية في القانون، أن ملايين المواطنين، قد عملوا عبثا على تجسيد حق التصويت". هؤلاء الملايين أنفسهم من الناخبين الذين وفروا له السلم الذي يمثل 64 مقعدا، فقدوا في هذه الأثناء المئات من أبناء عائلاتهم، والآلاف من أصدقائهم أصيبوا وأبناء عائلاتهم سجنوا في الغرف الآمنة لساعات بسبب الذعر المخيف. وهم يحاولون معرفة ما الذي حدث لأعزائهم من دون أن يستطيعوا الحصول على إجابات. وهم حتى الآن لا يعرفون ما الذي ينتظرهم. هل ملقى عليهم واجب البقاء مخلصين للخيار الذي اختاروه قبل تسعة أشهر، عندما كان الواقع "مدهشا"؟ هل انتخابهم له منحه الحق الحصري والمطلق الذي لا يمكن تغييره بإرسال إسرائيل إلى حرب هو نفسه لا يعرف كيف ستكون نهايتها، ومن دون خطة ومن دون هدف؟.هذا رئيس الحكومة الكذاب نفسه، الذي حتى الكثير من ناخبيه أصبحوا يدركون أن أفعاله يوجهها فقط مبدأ واحد هو إنقاذ رأسه. هل فجأة تم كشف الغطاء عن عينيه وأصبح يعرف أيضا مصلحة الدولة؟ هل هو مؤهل أصلا لتحديد ما هي مصلحة الدولة؟ كم من الهراء يوجد في دعوته لـ"الوحدة الوطنية" في الوقت الذي يحدد فيه ويعرف من يستحق أن يكون شريكا في هذه الوحدة.هذا في نهاية المطاف رئيس حكومة يستغل الشرعية الجماهيرية التي حصل عليها قبل عشرة أشهر، كي يضع مسدسا على رأس الدولة، في البداية بالمعركة التي أدارها ضد الديمقراطية، والآن بسعيه الحثيث والوحشي لشن حرب انتقام ضد غزة. المسدس ما يزال موجودا على الطاولة، حيث بطاقة الثمن الملصقة عليه ليست فقط تحطيم الديمقراطية، بل حياة المواطنين، الذين أكثر من 100 منهم محتجزون في رعب مخيف في الانفاق والاقبية في غزة، وربما أنهم سمعوا أقوال الوزير المتعصب بتسلئيل سموتريتش الذي يعتبرهم ضررا شاملا يجب عدم الاهتمام به في وقت الحرب المقدسة.رئيس حكومة كهذا، هو عديم الأهلية تماما. حتى لو كان من الناحية القانونية سيجد لنفسه بندا قانونيا للاختباء وراءه. وحتى لو أن المحكمة حددت أن قانون عدم الأهلية هو عمل فكري مثالي. بنيامين نتنياهو لن يكون فجأة الزعيم الذي يمكن أن نطالبه بتحمل المسؤولية. هو رئيس عصابة يجب نزع المسؤولية منه، حتى ربما بشكل خاص في زمن الحرب. نتنياهو "لم يعد يستطيع الاستمرار".