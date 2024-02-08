الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حتى بهذا الثمن فلنعدهم الآن

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
 بقلم: روتم ايزاك

ينبغي أن نقول نعم لصفقة المخطوفين. ببساطة أن نوافق. أن نوقع بسرعة دون أن نتردد. أن نطوي الأنا ونحجمها، إلى جانب بضعة مبادئ ونعيدهم إلى الديار بكل ثمن.اضافة اعلان
لقد كان هذا الهدف الأساس لحرب السيوف الحديدية، إلى جانب المهمة الفجة "لإبادة حماس"، التي هي شعار أساسًا، مثل شعار "شعب إسرائيل حيّ". جُمل هدفها رفع الروح المعنوية والضمان ألا يكون مستقبلنا محوطا بالضباب حتى حين يثبت الواقع غير ذلك. إذ لا يمكن إبادة فكرة (مثلما اكتشفنا بأن اللاسامية حية ترزق اليوم أيضا)، ولأنه منذ 7 أكتوبر حياة شعب إسرائيل هي حياة بلا حياة. فما هي الأمّة التي تصرخ لبنيها، يا بناتي، سأعيش، حياة مشكوك بها؟ حياة جريحة، هيكل مجتمع، دولة بلا أبوين. من هم السياسيون الذين يشيحون النظر عن طاولة توجد عليها صفقة لإعادة المخطوفات والمخطوفين ويعرفون بأن المعنى هو الحكم بالموت على نساء، ورجال وأطفال؟ أرباب في نظر أنفسهم ليسوا زعماء. من هي الدولة التي لا تفعل كل ما في وسعها كي تعيد أبناء وبنات إلى حدودهم؟ مكان بلا أمل، أرض بلا مستقبل. بلاد محطمّة مع أناس محطمي القلب وسياسيين غليظي القلوب.
في هذه الحرب، التي بدأت بمذبحة، كارثة ثانية لشعب نهض من الرماد، لن يكون منتصرون. لا حماس التي نجحت في أن تجتاح، تقتل، تحرق وتختطف على مذبح الكراهية ضحت أيضا بشعبها؛ ولا إسرائيل، الأمّة المحبة للحياة التي ضحت ولا تزال تضحي بحياة أكثر فأكثر. المسألة هنا ليست مسألة النصر الذي لن نشمّه – وليغفر لي المتحمسون – بل ما الذي سنخسره إذا ما أصرينا على تعزيز القامة الوطنية والإثبات لحماس بأن شعب الخلود لا يخاف الطريق الطويل حتى عندما يعرف بأن على قارعته تتراكم الجثث.
المعضلة قائمة. ثمن صفقة السنوار سيكون باهظا. تحرير عظماء القتلة هو بلا شك نزول على الركبتين. ونعم، إظهار ضعف أيضا. لكن عندما تكون حياة إخواننا على الكفّة، فإن هذه هي اللحظة للنزول على الركبتين. هذه هي اللحظة لنكون ضعفاء أيضا. نحن ضعفاء لأننا نحبّ الحياة. هذا ضعف الويل لنا إذا ما فقدناه. دون أن نعيد المخطوفين والمخطوفات لن نكون ضعفاء بل مفككون. مواطنون يسيرون وهم يعلمون بأنه لا يوجد تكافل متبادل، أو زمالة، أو ضعف لحياة الإنسان. فقط قوة موهومة، مثل بيت واجهته جميلة، لكنه من الداخل كله متهالك ومتعفن.
هؤلاء ليسوا أطفال آباء وأمهات وأخوات وأجداد عشوائيين. هؤلاء أطفال آباء وأمهات وأخوات وأجداد لواحد ما، لواحدة ما. من هنا. منا.
الصدفة، تعسف الحياة، هما اللذان أدّيا لأن يكون أبنائي، أبناؤكم ينامون في أسرتهم هذه الليلة. ماذا كنا سنفعل لو كان أبناؤنا هم المخطوفون؟ الجواب واضح: كل شيء. أعيدوهم جميعهم. الآن.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
يحيى السنوار

إعلام عبري للسنوار: يمكنك رفع شارة النصر.. أنت تتحكم بحكومتنا

منذ12 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

إعلام عبري: نتنياهو جبان.. واجتياح رفح يثير خلافاته مع الجيش

منذ12 ساعة
هآرتس

"حماس" مجال مناورة لصفقة تبادل الأسرى

09 شباط 2024
معاريف

التخوف من دولة فلسطينية تقام من طرف واحد دون موافقة إسرائيل

09 شباط 2024
هآرتس

إطلاق سراح 1500 سجين ليس كارثة

08 شباط 2024
معاريف

انقطاع عن الواقع

08 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المرحلة الأخطر من حرب الإبادة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الثقة بالنظام المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوبيل ماسي للأردن ويوبيل فضي لعبد الله

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات | منذ5 ساعة
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات | منذ5 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |06 شباط 2024
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ثاني أبطال كأس آسيا

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي

تطورات 05 شباط 2024

تطورات
 
 