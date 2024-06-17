 
الإثنين 17 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حجاج بيت الله الحرام يرمون اليوم الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

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حجاج يرمون الجمرات

توجه حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك- أول أيام التشريق- إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

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وحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، خصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج، بفضل جاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.-(بترا)

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