الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حرب استنزاف

معاريف
معاريف

بقلم: ران ادليست 20/3/2024

المفاوضات على المخطوفين هي عرض مفزع لمصالح ونوازع تدهورنا نحو حرب استنزاف في كل أراضي القطاع. كعادته يعالج نتنياهو الوفد إلى قطر بطريقة فرق تسد في داخل الوفد (دادي برنياع مقابل نيتسان الون، الموساد مقابل الجيش) بينما يبقي لنفسه هوامش غموض تسمح له بالتراجع عن الصفقة. الهدف الحقيقي للمفاوضات هو ليس فقط تحرير المخطوفين بل تحقيق هدوء في صالح خوض مفاوضات دولية إقليمية لوقف النار وفقا للمصلحة الأمنية سواء الإسرائيلية أو الأميركية.اضافة اعلان
ينبغي النظر إلى  الواقع في عينيه. قدرة حماس على القيام بالعمليات في كل القطاع هي اليوم ليست عاملا مهددا لإسرائيل. ولا حتى تنقيط النار إلى  الغلاف أو إلى دوائر أبعد. ما يشكل المنظومة ويجبي ضحايا عابثة هو حقيقة ان الحرب تتواصل لأن الكابينت مشلول عقب رفض نتنياهو التوجه إلى تسوية سيطرة في الميدان وهو يدير حرب خنادق في ظل إيجاد معاذير تكبح التقدم.
آمل أن يأخذ الوفد إلى الدوحة لنفسه تفويضا بالاستخفاف بروح القائد والسير إلى  الأمام. بالتوازي في حرب الاستنزاف داخل القطاع، الهدف هو الغرق في الميدان والنتيجة هي الغرق في الميدان. لهذه الحرب توجد فضائل استخبارية زائد تدمير بنى تحتية وفرصة لتصفية السنوار. هذه لعبة بين منطق الجيش ومنطق حماس وتوجد بينهما نقاط تماس. نحن لن ننتصر بشكل "مطلق" وهم فوتوا استغلال ناجع أكثر لقدراتهم على خلفية غبائنا في تشخيص استخباري مسبق. في هذه المرحلة نحن نهدد جسديا ما تبقى لقوات من حماس وهم يهددون عقليا ما تبقى من صبر لدى الجمهور في إسرائيل لاحتمال الخسائر ولترك المخطوفين لمصيرهم.
وهذا هو المكان لملاحظة مسؤولية وسائل الإعلام عن توفير المعلومات الصحيحة لأجل السماح لكل مواطن ومواطنة تفعيل فكر نقي وإبعاد الأنباء الملفقة والزائفة وباقي صرف الانتباه. وبالضبط في هذه الأيام هبط في القناة 13 مديرا عاما جديدا مع بشرى قديمة. "علينا أن نساعد وأن نوحد. نحن لا نحتاج لأن نتناول ما تفكر به الصناعة أو تقوده عن القناة 13. فمعظم الناس لا يهمهم هذا. نحن نصنع تلفزيون لكل الإسرائيليين. مهمتنا هي أن نكون رقم 1 وأن نجعل إسرائيل أفضل وأقوى"، كتب المدير العام الجديد اميليانو كلمزوك لعاملي القناة ولشركة الاخبار. "هذا هدفنا. نحن لسنا هنا كي نلعب لعبة سياسية أو نثير الخلاف في شعب إسرائيل".
بالعبرية الدارجة هذا يعني أننا "نحن هنا كي نتحد في الترفيه، بالإلهام وبالإعلام ولا سيما عندما تكون بلادنا أمام إحدى الأزمات الأكبر في التاريخ. علينا أن نفكر فقط بالمشاهد في البيت؛ على هذا أن يكون هوسنا". ألو؟! ماذا عن هوس السنوار او السموتريتش؟ يوجد لك برنامجا واقعيا وحربا حقيقية وكلمزوك يبعث إلى غينيا الاستوائية رجالا ملتحين ونساء على حساب التقارير والاستقصاءات والتحليلات الحقيقية. والأسوأ: هو ليس الأسوأ.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

العملية في رفح على الطاولة

منذ 24 دقيقة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

نعم للسياسة.. لا للزعيم

منذ 24 دقيقة
هآرتس

حرب نتنياهو يجب أن تستمر

منذ 24 دقيقة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

مصدر أميركي كبير: نضغط لصفقة تبادل وهذه المرة لن نقبل "لا"

منذ24 ساعة
خيام تضم أكثر من مليون لاجئ في رفح نزحوا إليها بعد عدوان الاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة.-(وكالات)

ما بعد الدخول إلى رفح

منذ24 ساعة
هآرتس

إيران فقدت "ذراعها الفلسطينية"

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

حظر الظل.. استبداد الخوارزميات..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

نتنياهو حجر ضمن رقعة شطرنج

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا بعد غزة؟

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الاشتمال المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

خارطة "القلق الأردني"

سميح المعايطة |اليوم

عن ذلك الهمس المرتفع

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |منذ 24 دقيقة
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات | منذ24 ساعة
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعبان !

تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy
 
 