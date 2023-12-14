الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حرب الاتفاق المطلق.. حرب الصمت الجارف

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

بقلم: جدعون ليفي


لم تكن لدينا حتى الآن حرب كهذه الحرب. حرب الاتفاق المطلق؛ حرب الصمت الجارف؛ حرب التأييد الأعمى؛ حرب بدون معارضة، احتجاج، رفض، سواء في بدايتها أو في ذروتها؛ حرب بالإجماع مع الدعم الشامل من الجميع – باستثناء المواطنين العرب الذين تم منعهم من المعارضة، بدون أي علامات استفهام أو حتى أي تشكيك.اضافة اعلان
هل الحرب، التي قتل فيها حوالي 20 ألف شخص في غزة الذين اغلبيتهم من الابرياء، ودمرت تقريبا كل بيوت وحياة سكان القطاع، هي الحرب العادلة جدا في تاريخ اسرائيل؟ هل الحرب التي تسبب المعاناة الفظيعة لمليوني شخص هي الحرب الاكثر اخلاقية في تاريخ اسرائيل؟ اذا كان الجواب لا فكيف لا يوجد أي صوت يدعو الى وقف حمام الدماء هذا؟ حتى سفك الدماء المتزايد في صفوف جنود الجيش الاسرائيلي لم يثر سؤال الى متى. كم تريدون اكثر؟.
 معظم حروب اسرائيل كانت حروبا اختيارية. تقريبا الجميع أيدوها في البداية، ولكن بعد فترة قصيرة عندما اصبح الثمن باهظا وعدم الجدوى واضح بدأت المعارضة. عندما انتهت هذه الحروب الكثير قد اصبحوا ضدها. بأثر رجعي كثيرون اصبحوا ضدها. هكذا كان في الحربين الحقيرتين في لبنان وفي كل الهجمات في غزة وفي الضفة الغربية. جميعها كانت مدتها اقل من الحرب الحالية التي لا نعرف متى نهايتها. وها هم في هذه المرة الجميع مع، ولا يوجد أحد يسأل شيئا. وسائل الاعلام تقوم بغسل الادمغة بقوة غير مسبوقة. جوقة تصديكوف ناهيك عن جوقة الجيش الاحمر في الاستوديوهات صبح مساء – حتى الذين بدأوا ربما يتشككون لا يتجرؤون على طرح شكوكهم علنا. معا سننتصر.
هذا هو حكم الحرب التي اندلعت في اعقاب هجوم وحشي ومجرم، لكن منذ اندلاعها أصبحت منفلتة العقال، لا يوجد لها حدود، وفي المقابل لا خلاف عليها أو معارضة. بالنسبة للاسرائيليين اليهود فان مصداقية الحرب في بدايتها تبرر أي شيء لاستمرارها. الآن بعد شهرين فظيعين ربما بدأت الشكوك في الاستيقاظ.
في المجتمع العربي لا يوجد من لا يصدمون من المشاهد الصعبة. فهؤلاء اخوتهم وأقرباؤهم. خلافا لليهود هم ايضا يشاهدون الوضع في غزة، الذي لا يسمح لليهود بمشاهدته بفضل وسائل الاعلام البائسة والدعائية. ولكن عرب اسرائيل لا يمكنهم الاحتجاج. فهذه الحكومة تهددهم أكثر من كل الحكومات السابقة وتكم افواههم بشكل وحشي وترسلهم الى السجن. عرب اسرائيل يعيشون الآن الخوف من النظام ومن الشارع اليهودي، الذي لم يعرفوا مثيلا له منذ النكبة.
 ايضا في المجتمع اليهودي، الى جانب الموافقة الكاسحة على الحرب بكل جرائمها، هناك بالتأكيد من بدأوا يستوعبون الفظائع التي تتسبب بها اسرائيل. ولكن ايضا هنا الخوف من فتح الفم كبير بسبب الرعب من الحكومة الحالية والشارع و"المستيقظين". النتيجة هي حرب بدون معارضة.
 في روسيا بوتين توجد مظاهر تعارض الحرب في اوكرانيا أكثر مما يوجد في اسرائيل الديمقراطية كما يبدو مظاهر تعارض الحرب في غزة. هذا لا يعني أن عدالة الحربين متشابهة – الحرب في اوكرانيا اكثر اجرامية بما لا يقدر. ولكن الوسائل والنتائج للحربين اصبحت متشابهة اكثر فأكثر. ففيهما توجد مشاهد فظيعة ومعاناة لا يمكن وصفها لملايين الابرياء، وكل ذلك عبثا.
 المعاناة في غزة لا يمكن أن تؤدي الى أي انجاز لاسرائيل. الشتاء يقترب وهذه المعاناة ستتضاعف وربما ستصل الى ثلاثة اضعاف. اسرائيل لم تقم بزرع في أي يوم مثل هذا الدمار، ولم تقتل هذا العدد الكبير من الاطفال والمسنين كما فعلت في هذه الحرب. عندما يتركز الخطاب العام فقط على ابراز الانجازات العسكرية، الحقيقية والمتخيلة، والتمرغ الذي لا ينتهي بالمعاناة الإسرائيلية، فقط فيها، ومن جهة اخرى افتراس كل مظاهر المعارضة فان النتيجة واضحة: بالنسبة للإسرائيليين يمكن الاستمرار في هذه الحرب الى ما لا نهاية، ومواصلة قتل جميع سكان القطاع وتدميره بالكامل. وهذا هو الأمر الأكثر أخلاقية والأكثر عدالة.

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