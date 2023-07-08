حرب بلا خيار حرب السياسة خيار

إسرائيل هيوم

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يوسي بيلين 7/7/2023دارج التمييز بين حرب اللاخيار، وحرب الخيار، التي القرار للخروج اليها ينبع من اعتبارات أيديولوجية أو سياسية، وليس لغرض الدفاع عن مواطني الدولة المهاجمة. حملة "بيت وحديقة" كانت ضرورية في الوضع الناشئ، لكن في منظور أوسع -كانت زائدة اذا كان بدلا من محاولة تخليد الاتفاق الانتقالي كنا بذلنا جهدا للحوار ولخلق أفق سياسي، أساسه- تقسيم البلاد: دولتان للشعبين.نعم، 28 إسرائيليا قتلوا منذ بداية السنة، كثيرون أصيبوا، و9 أصيبوا في عملية دهس في تل أبيب على خلفية الحملة في جنين. نعم، كثير من الفلسطينيين كانوا مشاركين في عمليات خرجت من جنين، التي تحولت لتصبح معقلا مستقلا بالسلاح والتدريب، فيما أنها لا تطيع السلطة الفلسطينية وفيما أن محافل فتح، حماس والجهاد الإسلامي يرتبطون فيها كي يضربوا الإسرائيليين. نعم، إيران مشاركة، توجه وتمول من يطلبون أرواحنا. في الظروف الناشئة لم يكن هناك خيار آخر.لقد ولد الشبان الفلسطينيون من جنين للإحباط المتواصل الذي تلا اغتيال رابين، وبعد فشل المحادثات السياسية، في عهد الانتفاضة الثانية التي نشبت بعد الحجيج الاستفزازي لارئيل شارون (كرئيس المعارضة) الى الحرم مع نحو ألف شخص. بعضهم ولد بعد الصراع العنيف بين حماس وفتح والشرخ الذي لم يلتئم بين الحركتين في السنوات الـ16 الأخيرة. هم ولدوا بلا أفق سياسي، لسلطة فلسطينية فاشلة وفاسدة، في احتلال إسرائيلي متواصل عاد الى المدن الفلسطينية، لانعدام الثقة بقيادتهم، لبطالة عميقة ولقتل إسرائيليين انطلاقا من الكراهية.نعم، مقاومون. لكن يمكنهم أن ينموا كأناس آخرين في ظروف مختلفة. لو أن زعماءهم وزعماءنا ما كانوا بذروا 30 سنة في المنافسة على لقب مفوت الفرص الأكثر ثباتا لكان محتملا أنه ما كانت حاجة لحملات الخيار واللاخيار الكفيلة بأن تقلل مستوى اللهيب لبضعة أشهر وإيقاد الكراهية لجيل إضافي. يحتمل أنه بدلا من قص العشب في أوقات متقارنة، والمعرفة بأن العنف سيستمر بهذا الشكل أو ذاك وأننا بعد قليل سنعود الى الأزمة كان يمكن (ولعله سيكون ممكنا أيضا) الوصول الى حدود متفق عليها بيننا وبينهم قبل أن نصبح أقلية في هذه البلاد. قبل أن يتبدد الحلم الصهيوني.