إسرائيل هيوم

اضافة اعلان

بقلم: ايال زيسر 16/7/2023في الأسبوع الماضي، والذي أحيت فيه إسرائيل 17 سنة على­ نشوب حرب لبنان الثانية، وجدت نفسها أقرب مما كانت منذ تموز 2006 من حرب لبنان الثالثة، حرب شاملة مع تنظيم حزب الله.مثلما في حينه – اليوم أيضا أحد لا يريد الحرب: لا نصر الله، الذي تذوق وقع ذراع الجيش الإسرائيلي ولا حتى حكومة إسرائيل، الغارقة حتى الرقبة في مشاكل داخلية وغير متفرغة في مواجهة التحديات التي تقف على أعتابها في مجالات الاقتصاد والسياسة الخارجية، وأولا وقبل كل شيء تحديات الأمن.القرار اتخذ في آذار 2023 حين تسلل مهاجم بعث به أغلب الظن تنظيم حزب الله إلى إسرائيل من أراضي لبنان، وفعّل في مفترق مجدو عبوة جانبية شديدة الانفجار بأعجوبة فقط لم تحدث مصيبة كبرى.إسرائيل، كما هو معروف، امتنعت عن الرد وهكذا بثت ضعفا وعززت ثقة نصر الله بأن بوسعه أن يخرق الهدوء السائد على طول الحدود منذ حرب لبنان الثانية، والعمل ضد إسرائيل دون التخوف من رد فعلها.بعد ذلك جاءت نار الصواريخ من أراضي لبنان والتي كان مريحا لإسرائيل أن تنسبها لحماس، فتعفي بذلك حزب الله من كل مسؤولية عن النار.والآن نجد أنفسنا أمام خيمة أقامها حزب الله في أراضي إسرائيل، مثابة خطوة أولى على الطريق إلى المعركة لاحتلال الجليل والتي يهددنا بها نصر الله في كل خطاب له تقريبا.لقد كانت حوادث التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية أمرا متكررا في الخمسينيات، في بداية أيام الدولة، حين كانت الحدود فالتة وبدون أسيجة ووسائل أمن متطورة. لكن في حينه كان لإسرائيل رئيس وزراء لم يقم لنا مثله حتى اليوم – دافيد بن غوريون، الذي في كل مرة كان فيها تسلل كهذا كان يأمر الجيش بأن يرد بشكل فوري ويطرد الغزاة من أراضينا.غير أن الأمور هي اليوم مختلفة تماما، والنتيجة هي أن حزب الله يجعل لنا مدرسة ويثبت تواجده في أراضينا تحت العيون المفتوحة في جهاز الأمن والحكومة.يبدي حسن نصر الله في الغالب حذرا ويعمل بذكاء، لكن يبدو أنه نسي منذ الآن "الضاحية"، الحي الشيعي لبيروت والذي توجد فيه قيادات التنظيم والذي سواه سلاح الجو مع الأرض في أثناء حرب لبنان الثانية.وفضلا عن ذلك، فإن نصر الله هو بطبيعته مغامر، فما بالك حين يقدر بأن إسرائيل غارقة في ورطة من المشاكل الداخلية، وبالتالي فإنها ستمتنع على الرد على استفزازاته وستفضل احتواء هذه الاستفزازات. لقد ثبتت حسابات نصر الله حتى الآن كصحيحة، ورهانه نجح. غير أنه بدلا من التوقف وجني الأرباح، يواصل طريقه بل ويرفع مبلغ الرهان. وهكذا، من الخيمة انتقلنا إلى صاروخ مضاد للدروع نحو إسرائيل من أراضي لبنان ومحاولات متكررة للمس بالجدار الحدودي. وفي الأسبوع الأخير أضيفت أيضا قرية الغجر إلى المعادلة حين بدأ نصر الله يتحدى الوضع الراهن القائم في الدولة، التي قسم منها كما هو معروف يقع على أرض لبنانية لكنها توجد تحت سيطرة أمنية إسرائيلية.إن امتناع إسرائيل عن الرد على استفزازات نصر الله هو خطأ، ومحاولة إيجاد حل للأزمة بوسائل دبلوماسية هي مزحة. أناس مثل نصر الله يفهمون القوة وفقط القوة.بالمناسبة، حقيقة أن إسرائيل امتنعت على مدى السنين عن حل مشكلة الغجر– إخلاء قسمها الشمالي الموجود في أراضي لبنان ودفع تعويضات للمواطنين الذين يسكنون فيها – هي أيضا تعبير عن قصر نظر وضعف، وربما أيضا على غياب ثقة من حكومة إسرائيل بأننا سنبقى نحوز القرية (التي هي جزء من أراضي هضبة الجولان، التي احتليناها في 1967).كان ينبغي معالجة حزب الله بشكل فوري، حين وطأت قدم مقاتل حزب الله الأول طريقها في أراضي إسرائيل، وبالتأكيد كان محظورا الوصول إلى وضع باتت توجد فيه منذ أشهر خيمة حزب الله في أراضينا، قاعدة لمطالبة مستقبلية من التنظيم بأرض إسرائيلية. لكن ما يزال الأمر غير متأخر، وينبغي الأمل في أن تصحو حكومة إسرائيل وتضع من جديد خطوطا حمراء أمام نصر الله فتمنع بذلك نشوب حرب لبنان الثالثة.