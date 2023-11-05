حزب الله على نار هادئة

إسرائيل هيوم

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عوديد غرانوت 5/11/2023حسن نصرالله، بطل من الخندق، بدا يوم الجمعة وكأنه لم يتلق بلاغا مسبقا عن نية حماس الانطلاق الى ذبح الإسرائيليين في السبت الأسود من 7 أكتوبر. وهو يصر على أنه لم تكن لديه أي فكرة عن خطة الهجوم ويشدد على أنه لم يشعر بالإهانة حين تبين أنهم لم يرووا له. "هذا كان قرارا فلسطينيا وكان هذا تنفيذا فلسطينيا 100 في المائة"، هكذا قال.ليس مؤكدا أنه يكذب هذه المرة. لكن حتى لو كان كذلك، فيمكن فهم المنطق الذي خلق الحجة الدفاعية. لو اعترف امين عام حزب الله بانه كان شريك سر للهجوم الاجرامي، لاضطر لان يشرح لسامعيه لماذا لم يتفق مسبقا ولماذا لم ينسق مع حماس هجوم إسرائيل المفاجئ، وبالتوازي، في جبهتين. بيننا وبين أنفسنا نحن ملزمون بان نعترف بانه لو فعل هذا لكان وضعنا في ذاك السبت اللعين أسوأ بكثير.يوجد قاسم مشترك لنصرالله، محمد ضيف ويحيى السنوار. ثلاثتهم مفعمون بهدف إبادة إسرائيل وثلاثتهم يفعلون هذا من أعمال الخندق خوفا على حياتهم (لنصرالله يوجد أقدمية طويلة ومتراكمة من البقاء تحت الأرض). كل الثلاثة، كما ينبغي القول، هم أبناء موت.لبنان أيضا، مثل غزة، "اختطفت" عمليا ويحكمه منظمة. المنظمتان بنتا في نطاقهما آلة حرب لا تستهدف الدفاع عن أبناء شعبهما بل المس بإسرائيل وبالإسرائيليين. في لبنان، مثل حماس في غزة حتى قبل نحو شهر، يستخدم حزب الله العنف داخليا أيضا. مؤسسات الدولة مشلولة ومنذ اشهر لا يمكن انتخاب رئيس بسبب فيتو المنظمة. لا يجاز أي قرار في لبنان دون إذن نصرالله. المنظمة تسيطر عمليا على الجيش اللبناني، وجنود القوات الدولية في الجنوب يساعدونها هذه الأيام في اخلاء شهدائها.مخاوف في بلاد الأرزلكن في لبنان، بخلاف سكان غزة الذين لم يتجرأوا بل وبعضهم لم يرغب في أن يخرج علنا ضد حماس، يوجد كثيرون جدا من أبناء الطوائفة الأخرى، سنة، دروز وحتى شيعة (الذين يشكلون نحو 40 في المائة من السكان)، ممن يتمنون التخلص من هذا الكابوس الذي يسمى حزب الله. لا مصلحة لهم في حرب ضد إسرائيل، وهم يتذكرون جيدا الدمار والخراب الذي الحقته بهم حرب لبنان الثانية.سمعوا أول من أمس نصرالله يعرف الحاجة الى ضمان "انتصار المقاومة" في غزة كـ "مصلحة وطنية لبنانية" فخافوا. في الشبكات الاجتماعية في لبنان يوجد انتقاد شديد على حزب الله الذي يوشك على أن يوقع عليهم مصيبة أخرى. عشرات الالاف من سكان الجنوب هجروا قراهم منذ الان. سياسيون في لبنان، من رئيس الوزراء فما دون، يستجدونه الا يعمل.غير أن القرار ليس في أيديهم، وفي هذه اللحظة أيضا ليس كثيرا في يدي نصرالله. فحزب الله هو العنصر الأساس في "محور الشر"، الذي تقف على رأسه ايران، ويشكل "سلاح يوم الدين" للإيرانيين، أساسا في حالة تعرضهم للهجوم من الخارج. استخدام هذا السلاح الان لغرض آخر، أي فتح حرب شاملة ضد إسرائيل يستوجب اذنا مسبقا وإعطاء ضوء اخضر من طهران – وهذا، اغلب الظن، لم يصدر بعد. إسماعيل قآني، قائد قوة القدس الإيرانية وخليفة قاسم سليماني، زار بيروت الأسبوع الماضي والتقى نصرالله كي يتأكد من انه لن يكون خروج عن الأوامر.بالمقابل، صدر الاذن لكل فروع إيران في الشرق الأوسط، ابتداء من اليمن، عبر المليشيات الشيعية في سورية وفي العراق وبالطبع في لبنان، لفتح معركة جوية ضد إسرائيل بقوى منخفضة. ليست بعد حرب شاملة، لكن محاولات تحرش تستهدف ظاهرا التخفيف عن ضائقة حماس في غزة. حزب الله يترجم هذا كل يوم الى نار بذخيرة مختلفة نحو استحكامات الجيش الإسرائيلي ونحو بلدات إسرائيلية، في رد على ما يسميه "ضرب قرى لبنانية".المشكلة هي ان خطأ صغيرا في هذه المواجهة اليومية في الحدود الشمالية، الآخذة في التصعيد مثلما هي أيضا هزيمة نكراء لحماس في غزة، من شأنهما أن تقلب الجرة على وجهها وتدهور المنطقة كلها الى حرب شاملة، لا تريدها في هذا الوقت لا إسرائيل، ولا الإيرانيون أيضا.جملة أساسية في خطاب نصرالله لم تنل عندنا اهتماما كافيا. فقد قال إنه لا يمكن هزيمة إسرائيل بالضربة القاضية، أي بضربة واحدة. الطريق الوحيد للانتصار عليها هو بالنقاط، أي بمسيرة متدرجة من الاستنزاف. خطوة إثر خطوة. وذكر الانسحاب الذي اضطرت لان تجريه من جنوب لبنان في العام 2000 وبعد ذلك في حرب لبنان في 2006، والتي برأيه انتهت بهزيمة للجانب الإسرائيلي.غني عن البيان ان إسرائيل ستجد صعوبة في أن تحتوي هذا النهج لزمن طويل. نصرالله هو عدو مرير وخطير وابن موت، وحزب الله لن يكون ممكنا هزيمته بالنقط، أي في حرب استنزاف بل فقط بضربة واحدة. وان كانت هذه تنطوي على ضربة شديدة للجبهة الداخلية الإسرائيلية، وفتح جبهة حيال إيران، التي لن تسلم بفقدان سلاح يوم الدين، لكنها ستزيل التهديد المركزي عن دولة إسرائيل، وضمنا عن دولة لبنان أيضا.