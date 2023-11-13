حزب الله قد يفتح جبهة ثانية

هآرتس

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عاموس هرئيلفي الوقت الذي تجري فيه الحرب في القطاع في قلب مدينة غزة فقد سجل أمس تصعيد آخر في القتال على الحدود مع لبنان. حزب الله بادر طوال اليوم الى القيام بهجمات بوتيرة عالية، التي وجهت في البداية نحو قوات الجيش الاسرائيلي قرب الحدود، وبعد ذلك نزلت الى الجنوب وشملت اطلاق الصواريخ نحو عكا ومنطقة الكريوت. رسميا، رجال حماس في لبنان كانوا هم المسؤولون عن هذا الاطلاق، لكن من الواضح أن يد حزب الله توجههم من وراء الكواليس. حزب الله الشيعي يلعب الآن لعبة خطيرة من شأنها أن تؤدي الى فتح جبهة ثانية بشكل كامل. في كل سيناريو آخر لا يتضمن الهجوم لحماس في 7 تشرين الاول ضد مستوطنات الغلاف، كان سيبدو أن اسرائيل غارقة عميقا في الحرب مع حزب الله.بعد 37 يوم قتال، التي تركزت على غزة وبدرجة أقل على لبنان، فان المخاطرة في إساءة الحساب في الساحة الشمالية ارتفعت بشكل واضح. الخوف هو من أن اسرائيل لا تسيطر وبحق على الوتيرة وعلى شدة التصعيد. حزب الله يفهم لسبب ما أنه حر في اطلاق ليس فقط قذائف الهاون، بل استخدام عدد كبير ومتنوع من الوسائل مثل المسيرات الهجومية وصواريخ الكاتيوشا وصواريخ مضادة للدروع. هذا الامر بدأ يجبي الثمن من الجيش الاسرائيلي في الوقت الذي تحرك فيه خط الجبهة بالتدريج نحو الجنوب.أول من أمس ألقى رئيس الحزب، حسن نصر الله، الخطاب الثاني له منذ بداية الحرب. نصر الله قام بتوزيع التهديدات على اسرائيل، لكنه لم يظهر أي استعداد للدخول في الحرب بصورة كاملة. وزير الدفاع، يوآف غالنت، رد على هذه الاقوال بتهديد صريح لحزب الله والسكان في لبنان، وحذر من أنه اذا استمر حزب الله في هجماته فان سكان بيروت سيجدون انفسهم في نفس وضع سكان غزة، الذين يتحركون في قوافل وهم يحملون الرايات البيضاء في محاولة للهرب من اضرار عمليات القصف الاسرائيلية.في الميدان حدث أمر آخر وهو أن اسرائيل قامت للمرة الاولى بالقصف في عمق 40 كم داخل اراضي لبنان. الهدف كان منصة لاطلاق صواريخ ارض – جو ايرانية من نوع "اس.آي 67"، التي يحاول حزب الله بواسطتها اسقاط الطائرات المسيرة الاسرائيلية. الجيش الاسرائيلي يستغل التصعيد كي يبعد عن الطريق مكاره ستزعجه فيما بعد، سواء مواقع قوة الرضوان أو جزء من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات والمضادة للدروع لحزب الله.من اطلاقات حزب الله أمس اصيب 22 مدنيا وجنديا اسرائيليا. في الحادثة التي اطلقت فيها صواريخ مضادة للدروع أصيب باصابات بالغة عمال في شركة الكهرباء الذين جاؤوا لاصلاح خلل في تزويد الكهرباء قرب موشاف دوفيف في الجليل الاعلى. بعد ذلك أصيب اصابات طفيفة جنود في منطقة المنارة وتم اطلاق الصواريخ نحو عكا والكريوت. في الاطلاق الاخير لم يكن أي مصابين. الجيش الاسرائيلي هاجم خلال اليوم عدة خلايا تم تشخيصها وهي تطلق النار نحو اسرائيل، لكن يمكن الافتراض أنه بذلك لن ينتهي رد اسرائيل. اسرائيل، التي بشكل علني لا تبحث الآن عن حرب مع حزب الله، ستضطر الى فحص هل يمكنها مواصلة ضبط النفس – أو هل هناك أي طريقة لمضاعفة ردها الهجومي دون الانجرار الى مواجهة كاملة في جبهتين.تبادل الرسائل العنيف هذا تشاهده الولايات المتحدة ايضا، التي نشرت تواجدا عسكريا كبيرا في البحر وفي الخليج. من المرجح أن اسرائيل ستحاول بقدر الامكان تنسيق الخطوات مع الادارة الاميركية، حتى لو أن الجيش الاسرائيلي لن يعمل الآن بكامل القوة ضد حزب الله، إلا أن مشكلة لبنان ما تزال مكانها.اسرائيل أخلت في السابق عشرات آلاف المواطنين الاسرائيليين من البلدات قرب الحدود. الحكومة ستضطر الى العثور على طريقة لاعادتهم الى بيوتهم بعد انتهاء القتال. في سيناريو متفائل سيكون بالامكان فعل ذلك بدون قتال، من خلال اتفاق سياسي مدعوم من الاميركيين ويلزم رجال حزب الله بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 والانسحاب الى المنطقة التي تقع شمال الليطاني. في هذه المرحلة تصعب رؤية كيف يمكن تحقيق مثل هذا الاتفاق، رغم قدوم المبعوثين الأميركيين الى المنطقة لمناقشة هذه الخطوة.