حزب الله يتحدى إسرائيل

يديعوت أحرونوت

اضافة اعلان

يديعوت أحرونوتمن إيال عربيد: 2023-7-2رئيس قائمة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد لدغ قال أول من أمس السبت بشأن الخيمتين اللتين اقامتهما المنظمة في مزارع شبعا، في الأراضي الإسرائيلية. أن "العدو يريد رفع الخيمتين، ويفضل أن تقوم المعارضة بذلك. هذا لأنه لا يريد الدخول إلى حرب هو لا يريدها. إلا إذا كنتم لا تريدون حربا إذن اسكتوا وعليكم التراجع"، قال رعد. "إذا حاولتم أن تفرضوا على المقاومة إزالة ما يعتبر جزءا من حق لبنان وجزءا من اراضيها، لا أنتم ولا آخرين سيستطيعون فرض أمرا كهذا".رعد أضاف، بأنه مر العهد الذي فيه تصرفتم واعتدتم على قصف المفاعل النووي في العراق دون أن يرف لأحد جفن ولن تخافوا من أي أحد. الآن أنتم غير قادرين على إزالة خيمتين لأنه يوجد مقاومة، هناك أناس أقوياء ويؤمنون بلبنان".رعد شكك في أن الخيمتين موجودتان في المناطق الإسرائيلية في ما وراء الخط الأزرق وقال: "إن الأمر يتعلق بـ"تفسيرات العدو". خيمتا حزب الله موجودتان على الأرض منذ أكثر من شهرين. وإسرائيل تعمل دبلوماسيا مع دول عدة من بينها فرنسا والولايات المتحدة من أجل الضغط على لبنان وإخلاء الخيمتين. في القدس وضعوا خطا أحمر مع هذا التهديد – إذا لم يسحب حزب الله الخيام، فإن إسرائيل ستعمل بالمقابل، وفي الجيش الإسرائيلي يعملون بصورة سرية أمام جيش لبنان، ويضغطون عليه في المحاور الدبلوماسية عبر اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان).في إسرائيل يؤمنون أنه سيكون بالإمكان "إنزالهم عن الشجرة" عبر الدبلوماسية، ولكن حسب ما تقول شخصيات رفيعة يجب ألا نتوقع أن تعمل اليونيفيل، نظرا لأنه لا يوجد لها موطئ قدم هناك. التوقع هو بالأساس من الولايات المتحدة وفرنسا.في هذه المرحلة يحاولون في إسرائيل إيجاد القناة الدبلوماسية، وهناك تفاؤل حذر من أنه سيكون بالإمكان حل هذه المسألة عن طريقها. في حين أن التهديدات العلنية تصدر عبر المستوى السياسي، فإنهم في الجيش الإسرائيلي يفضلون إقناع حزب الله وجيش لبنان بحل القضية بهدوء، نظرا لأنه وحسب جهات في الجيش الإسرائيلي، فإنه يدور الحديث عن استفزاز من قبل حزب الله والذي من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد.حزب الله أقام حوالي 30 موقعا مشابها على طول الحدود مع إسرائيل ولكن في الجانب اللبناني من الخط الأزرق – في البداية تحت غطاء منظمة بيئية، "اخضر بدون حدود" ، ولكن في السنة الأخيرة وخاصة في الأشهر الأخيرة نشطاء حزب الله وضعوا في هذه المواقع التي هي مكشوفة، وهم يلبسون الزي العسكري وحتى وهم مسلحين. هذا خلافا لقرار مجلس الأمم المتحدة الذي أنهى حرب لبنان الثانية والتي بموجيها يحظر وجود حزب الله في جنوب لبنان.موقع الخيام في مزارع شبعا بعيد عن أي مستوطنة إسرائيلية ولا يشكل تهديدا على المدنيين. هي تقع على بعد امتار معدودة من الجانب الإسرائيلي، في منطقة بور وليس فيها جدارا أمنيا، شبيها بباقي امتدادات الجبل التي يهبط من جبل الشيخ إلى الجليل.