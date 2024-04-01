حقا خسرنا الحرب

بقلم: ايريس ليعال 5/5/2015
منذ نصف سنة ونحن نغرق في ظلام المعرفة والمعلومات، لذلك نحن أيضا نعيش في شعور عدم يقين عميق. وفي هذا العصر من فقدان الاحترام للحقيقة والوقائع، فقد اعتاد الناس أن يلقموا أنفسهم بالأكاذيب المريحة، وهم يريدون المزيد من هذا المخدر. ولأنه إلى جانب فقدان احترام الحقيقة فقدنا الرغبة في فهم العالم على أساس حقائق ومعطيات، فإن كل واحد يختار الواقع المريح له.
قبل بضعة أيام، شاهدت عاصفة مقرفة في الانترنت من الدرجة الأولى. أنا غردت: سيكون ثمنا باهظا لما فعلته إسرائيل في غزة. هذا دمار بأبعاد توراتية، هذا قتل جماعي لمدنيين، بينهم أطفال، ويبدو أن معظم الجمهور يعتقد أن هذا عقابا مبررا ولا توجد لديه أي فكرة عن صورتنا أمام العالم. البرابرة الجدد في العالم، المتعطشون للدمار والمنبوذين. اسمنا تلطخ إلى الأبد، وايلا ترافلز ومساعدوها من كهيلت لن يصلحوا لنا ذلك.
ايلا ترافلز، لمن لا يعرف، هي مبادرة إعلامية خاصة لفتاة اسمها ايلا كينان، التي كتبت مدونة سفر ولكنها وجدت نفسها من دون عمل عندما اندلعت الحرب وتجندت للترويج لإسرائيل في العالم. توجد أوجه تشابه بين تسويق الرحلات السياحية والأماكن الساحرة وبين الدعاية. ولكن أن تشرح الآن ما تفعله إسرائيل في غزة هو أخلاقي مثل أن تقوم بالعلاقات العامة لتجار مخدرات.
المهم هو أن الرد على تغريدتي كان غضبا يخترق المعسكرات. من المعارضة لبنيامين نتنياهو هاجمني صحفيون كبار، سياسية سابقة وناشطة. من مؤيدي نتنياهو تجندوا لجهود كبار المذيعين في القناة 14. في اليمين وفي اليسار تنافسوا معا حول من يهاجمني أكثر بسبب إشارتي إلى حقائق بسيطة: في غزة تحدث كارثة. أكثر من 50 % من القتلى، هذا لا يشمل من يموتون بسبب الجوع، هم من المدنيين. هكذا، عرفت مرة أخرى أن من قدموا هذه الوقائع ووصفوا تلك الحقائق يعتبرون أحيانا في نظر الجمهور، بالأساس في فترة الحرب، أشخاصا خطيرين ومعادين تقريبا مثل الأعداء من الخارج.
يكفي أن نتذكر كيف هوجم، فقط قبل شهر، من قال ما يقوله الجميع بشكل علني الآن، أن نتنياهو لا يريد إعادة المخطوفين، كي نعرف قوة الإيحاء للقمع.
"جوانب من الخداع، خداع النفس، خلق صورة، أدلجة ونفي الحقائق"، كتبت حنه ارنديت عن وثائق البنتاغون، لكنها لا تخص فقط حرب فيتنام. أيضا حرب بوش الثانية وغزو العراق وأفغانستان كانت من وراء ستار لا يمكن تصوره من الأكاذيب. الأنظمة الديمقراطية التي تشن الحروب الطويلة، التي ليست لها أهداف وباهظة الخسائر البشرية، تنشغل بخلق صورة لحرب ناجحة -الحرب في غزة ليست مختلفة، فهي في الواقع بدأت بعملية إرهابية قاتلة داخل حدود إسرائيل، وحظيت بسبب ذلك بتعاطف مبرر في العالم، لكنها كشفت أيضا فشلا عسكريا وسياسيا لا يمكن تصوره.
ليس صدفة أن الأسئلة حول أهداف الحرب وحول مكانة المخطوفين في سلم الأولويات لم تتم الإجابة عنها. في الكابنت السياسي-الأمني يوجد أشخاص كانوا رؤساء أركان في فترة "التصور"، رئيس الحكومة الذي تهرب من المسؤولية والضباط الكبار في جهاز الأمن الذين يسيطر عليهم الشعور بالذنب، الذين كانوا سيعطون كل ما لديهم من أجل إعادة الدولاب إلى الوراء.
إن حاجة جميع المشاركين إلى إنقاذ الكرامة التي تضررت هي جزء من الفوضى العسكرية التي يعترف بها الجمهور بأنها شر لا بد منه. في كل مرة سيبرز الشيء التالي الذي يغير المعادلة إلى الأبد. الآن هذه رفح، وفي القريب ربما تكون هناك حرب مع حزب الله. في هذه الأثناء، تقول شخصيات مجهولة رفيعة "بدأنا نفقد المخطوفين". حماس أعلنت هذا الشهر عن قتل ستة من المخطوفين في الأسر، لكن بذريعة أنه يجب عدم التعاون مع الحرب النفسية يتم تجاهل ذلك. والآن الجميع أصبحوا عبيدا بشكل طوعي لمناورة علاقات عامة كبيرة حول نجاح الحرب، ويأكلون كل هذه الهراءات عن علم وبسرور. ولكن الحقيقة هي أننا خسرنا الحرب.