حقوق الجميع

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د. اوريت ميلر - كتّابفي الأسبوع الماضي اتخذ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرارين اقتصاديين من شأنهما أن يمسا بشدة بمواطنين كثيرين في إسرائيل: الأول هو الغاء امتياز السفر بالمجان في المواصلات العامة لمواطنين قدامى وشيوخ، والثاني هو تجميد تحويل أموال الى السلطات المحلية العربية والى طلاب من شرقي القدس.حجة سموتريتش في موضوع الغاء السفر بالمجان في المواصلات العامة للمواطنين القدامى هي أن هذا لم يكن قراره الذي اتخذ. على حد قوله، فإن وزيرة المواصلات السابقة ميراف ميخائيلي هي التي بادرت الى الامتياز، والان ليس لدى حكومة إسرائيل المال لتمويله. اما بالنسبة لرفضه تحويل الأموال التي سبق أن وعدت بها السلطات المحلية العربية والطلاب من شرقي القدس في صالح تعلمهم في مؤسسات أكاديمية إسرائيلية، فقد قال إن هذا "يتعارض وأيديولوجيته".هكذا بتعسف يقرر وزير ما إيقاع ضرر ذي مغزى برفاه حياة مواطنين في الدولة. بافعاله يمس عمليا بحقوقهم في أن يعيشوا في مستوى معيشة مناسب وان يحصلوا على مساواة وتعليم. لكنه أساس يمس بالنظام العام القائم، بالتفضيل التعديلي وبالالتزام بحماية الفئات السكانية المستضعفة في الدولة بمن فيهم الشيوخ وأبناء الأقليات ممن يعيش الكثيرون منهم في محيط خط الفقر وسلب الميزانيات منهم، مثله كمثل الضربة القاضية لهم.لكن بالنسبة لوزير المالية لا يبدو أن هذا يهم أن تتضرر حقوق أحد ما آخر طالما أنه ليس من معسكره. بالنسبة لرفضه تحويل الأموال الموعودة بها السلطات المحلية العربية والتعليم في الأكاديمية لسكان شرقي مدينة القدس، فلا تهمه حقيقة أن رئيس بلدية القدس موشيه ليئون توجه اليه في هذا الشأن وأعرب عن معارضته للمس بسكان المدينة. كما لا تهمه حقيقة ان وزير الداخلية من شاس موشيه أربيل طلب تحويل الأموال، مثلما فعل أيضا رئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي من الليكود. بالنسبة لالغاء الامتياز للسفر في المواصلات العامة للمواطنين القدامى والشيوخ، فانه حتى المعارضة القاطعة من رئيس لجنة الاقتصاد دافيد بيتان من الليكود لم تغير في الامر شيئا.ان رفض سموتريتش قد يكون نابعا من رغبته في ان يمنع عن أناس لا ينتمون الى معسكره ما يستحقونه بمجرد كونهم مواطنين متساوي الحقوق. من ناحيته لا يوجد الا من ينتمي الى معسكره. غير أن المواطنين القدامى في الدولة هم آباؤنا المؤسسون. هم جدنا وجدتنا جميعا. وأن يمنع عنهم امتياز السفر بالمجان او بسعر مخفض فهذه ضربة اقتصادية. ضربة يحتمل أن تمنع الكثيرين منهم الخروج من البيت. كما ان سكان السلطات المحلية العربية هم مواطنو الدولة ومن حقهم ان يتلقوا الميزانيات التي يستحقونها حسب القانون. دولة إسرائيل ما تزال دولة قانون يهودية وديمقراطية، وبهذه الصفة فإنه يتعين عليها أن تسمح لكل مواطنيها بالعيش بكرامة.