حكومة بلا خطة – بلا بصيص أمل

إسرائيل هيوم

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أرئيل كهاناالواقع واضح. هكذا لا يمكن الاستمرار. بمعنى يمكن، لكن لا يحتمل.لا يطاق التسليم بقتل يهود في أرجاء البلاد كمرض عضال لا شفاء منه أو كظاهرة طبيعية لا يمكن منعها. وهذا ليس لأن المستوطنين ينكسرون، فقد صمدوا في اختبارات أقسى من هذه، ويعرفون بالضبط لماذا يتمسكون بهذه الأماكن الصعبة من بلاد إسرائيل، في صالح عموم الامة.لا بد أن شعب إسرائيل بعامة لن يرتدع حتى في وجه هذه الموجة، لكن ما لا يمكن قبوله هو نحو صفر إجراءات من جانب الحكومة للقضاء على القتل، الناس يقتلون بتواتر، والحكومة – تلك التي وهي في المعارضة اتهمت مباشرة سابقتها بموت اليهود – ترد الآن بهز الكتفين.لا توجد خطة. لا توجد اقتراحات عمل. لا توجد إجراءات طوارئ. توجد فقط وعود سخيفة من نتنياهو "للقبض على القتلة مثلما قبضنا على السابقين". وكأن هذا ما سيمنع العملية التالية. وكأنه هو، وليس مقاتلو الجيش والشاباك، هو من وضع اليد على طالبي أرواحنا.فهم يفعلون هذا كل ليلة، تلقائيا، من دون الحاجة الى تعليمات سياسية ودون صلة بها. هذا دورهم، وهم لا يتصورون التوقف عنه. هكذا بحيث، إن هذه الحيلة يا سيد نتنياهو، كف رجاء عن بيعها لنا.إن دور رئيس الوزراء، بالمقابل، هو أن يتخذ سياسة توقف حصاد الدماء. لكن لا يبدو أنه توجد سياسة كهذه. عملية تلو عملية، في القدس، في تل أبيب، في الضفة، والحكومة تنام على وجهها. الوزراء والنواب يطلقون تصريحات مصممة وبيانات أسف، لكن ما هو مطلوب منهم عمله، أي العمل، وكأنه لا يعود اليهم.الكابينت لم يعقد. لا بعد العملية أول من أمس ولا بعد تلك التي كانت في السبت الماضي. بحث طارئ لم يجر. خطة جديدة لم تتبع. إجراءات ذات مغزى لم تتخذ. لا يوجد أفق سياسي. لا توجد إجراءات امنية استثنائية. باستثناء بضع اعمال في مجال الاستيطان، التي لا تعطي بعد ثمارا أمنية، تتحدث الحكومة كالعام الماضي، بكل معنى الكلمة. لا تسمع منها أي بشرى وأي أمل. لم تعد سياستها افضل من سياسة بينيت، لبيد، غانتس. العكس هو الصحيح قد تكون حتى أسوأ منها.جيوش مقاومة، تتجول حرة في جنين وفي نابلس. وحتى فتح مشاركة فيها. وحكومة إسرائيل صامتة. أو لمزيد من الدقة، تواصل "تعزيز السلطة الفلسطينية"، كما قرر الكابينت "الأكثر يمينية من أي وقت مضى"، قبل شهر. وكأن من السلطة الفلسطينية سيأتي العلاج للقتل.ومرة أخرى، الجدير بالذكر، أن هذه هي الحكومة ذاتها ورئيس الوزراء ذاته الذين اتهموا أاسلافهم بـ "سياسة واهنة" أدت إلى موجة السنة قتل الماضية. أما الآن، فهم يوجهون لإيران – وهذا لا يبدو مصداقيا على نحو خاص. فقد كانت إعادة الامن والحوكمة هي تعهدهم الرئيس بالنسبة لسابقيهم في الانتخابات، لكن بعد ثمانية أشهر من إقامة الحكومة لم يتحسن الوضع بل تدهور جدا.وبالفعل، حان الوقت للاستنتاجات. المسؤول عن الوضع هما الحكومة والجيش. إذا كانت الحكومة قادرة على وقف التقتيل، فلتفعل هذا. وإذا كانت لا يمكنها فلتترك مكانها لأخرى. فعلى أي حال، نحن لا نرى نجاحاتها الكبرى في مجالات أخرى.وهذا ينطبق على رئيس الأركان، وقائد المنطقة الوسطى. واضح أنهما يبذلان جهدا أعلى، لكن إذا ما فشل جنرال ما في المعركة، فمسموح استبداله. لقد سبق لمثل هذه الأمور ان حصلت. هذا ليس هجوما، بل دعوة لتحسين الوضع.شيء واحد مؤكد: هكذا لا يمكن الاستمرار. بمعنى، يمكن – لكن محظورا.