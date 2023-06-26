حكومة سموتريتش

يديعوت أحرونوت

اضافة اعلان

بقلم: ناحوم برنياع 26/6/2023يوم الأربعاء الماضي، يوم جنازات قتلى العملية في عيليه ويوم الاعتداءات في القرى في الضفة، جاء رئيس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى قيادة المنطقة الوسطى في القدس. وتركز النقاش على مظاهر العنف في المنطقة، من جانب الفلسطينيين ومن جانب اليهود. بتسلئيل سموتريتش، الوزير في وزارة الدفاع ووزير المالية، لم يتلق دعوة. رغم أنه هو وبن غفير عضوا كابينت مركزيان، يحرص نتنياهو على ألا يدعوهما إلى مداولات أمنية: مهم له أن يحافظ على مظهر من الرسمية، مكبوح الجماح.على الرغم من ذلك، كان سموتريتش شريكا كاملا في المداولات، عبر الهاتف. القرار، لتسويغ بناء ألف وحدة سكن أخرى في المستوطنات، وبؤرة افيتار إضافة الى 4.700، أعلن عنها قبل ذلك على سبيل الرد، جاء منه. ظاهرا، نتنياهو قرر، بالتشاور مع غالنت. أما عمليا، فسموتريتش هو الذي فحص، أعد وسينفذ.في شباط (فبراير)، ضجت البلاد بسبب مطالبة سموتريتش بالحصول على الصلاحيات التي وعد بها في وزارة الدفاع. يريف لفين، الذي أدار عن الليكود المفاوضات الائتلافية، كان سخيا جدا، أو مهملا جدا، بالهدايا التي منحها للحزبين المتطرفين. وزير الدفاع غالنت ثار: فأحد لم يتكبد عناء التشاور معه قبل أن يقسموا وزارته. بعد بضعة أيام تحققت تفاهمات. غالنت ظن أنه انتصر، لكنه أخطأ.أربعة أشهر مرت منذئذ، والثورة لبست سموتريتش. في الطابق الـ15، في برج وزارة الدفاع في تل أبيب، طابق فوق مكتب وزير الدفاع، قامت وزارة دفاع ثانية، وللدقة – حكومة ثانية، حكومة يهودا. سموتريتش: يقول بأفعاله بهدوء، بعقل، بدهاء: وكما أفاد عوديد شالوم في تقريره المتميز الذي نشره في ملحق السبت في "يديعوت أحرونوت"، بأن مديرية الاستيطان التي أقامها تتحكم بحياة نصف مليون يهودي يسكنون في المناطق وتهيئ التربة لنصف المليون الآخرين. رسميا، الجيش الإسرائيلي هو صاحب السيادة. هذا ما نسوقه للعالم. أما عمليا، فالسيادة انتقلت إلى الطابق الـ15.المقارنة الواجبة، هي مع ارئيل شارون الذي لعب دورا مركزيا في نجاح مشروع الاستيطان. الدهاء إياه، الذكاء إياه، التمسك إياه بالمهمة، الشراكة السرية إياها مع محافل خارقو القانون. يهودا الياهو، المدير العام كلي القدره الذي جلبه سموتريتش إلى الطابق الـ15، هو صورة عن زمبيش، زئيف حفير الذي كان يعرف كيف يترجم القوة السياسية لشارون إلى حقائق على الأرض. الإثنان يعملان معا اليوم، اليوم: زمبيش هو الوسيط، رجل الاتصال بين غالنت والسموتريتشيين.ومع ذلك، يوجد فارق بين حينه واليوم: لدى سموتريتش الدين هو جزء لا يتجزأ من الرؤيا، كل شيء يتم باسمه ومن أجله. لدى شارون الأرقام كانت مغروسة في الأرض وليس في العوالم المسيحانية. شارون كان يمكنه أن يخلي المستوطنات، حين اعتقد أن المصلحة السياسية تبرر الإخلاء. أما سموتريتش فلن يخلي إلا العرب.في العام، 2007 نشر سموتريتش رؤياه في مقال طويل في مجلس "هشيلوح" اليمينية. "خطة الحسم"، هكذا عنوانه. تجدر العودة لمراجعة هذه الوثيقة: بعد سنوات سيجد مكانه على الحائط في المدارس، بدلا من وثيقة الاستقلال. هو يبدأ بكلمات: "انا رجل مؤمن، أؤمن بالرب تبارك اسمه، أؤمن بالتوراة".في الجانب العملي، يقترح أن يوضح للعرب في الضفة أنه أمامهم خياران: من سيكون مستعدا لأن يتنازل عن تطلعاته الوطنية يمكنه أن يبقى، بدون حقوق مواطن وحقوق مقيم. من سيرفض سيجبر على الهجرة. لا توجد في الوثيقة كلمة عن مصير اليهود والعرب مواطنو إسرائيل ممن لن يستطيبوا هذا الحسم: لعلهم هم أيضا سيفقدون حقوقهم المدنية، ولعلهم هم أيضا سيجبرون على الهجرة.سموتريتش ليس بن غفير: حتى لو كان في الليالي يحلم أنه المنقذ، ففي النهار هو رجل جدي، ذو قدرات. في فترة ولايته القصيرة كوزير المواصلات، أثبت أنه يعرف كيف يتخذ القرارات ويدفعها قدما. يعرف كيف يقف عند رأيه في المفاوضات ويتلقى أكثر بكثير مما أعطاه الناخبون، أكثر بكثير مما يستحقه حزبه. كوزير المالية يضخ الأموال إلى الحزب ومؤسساته، دون أن يتأثر برد الفعل الجماهيري. والأساس، روتمان، ذراعه القضائية، القانونية، يحرره ويحرر الدولة من مشكلة الديمقراطية. بالفعل، وصل بعيدا.نقطة الضعف لدى نتنياهو، هي أنه يعرف كيف يعثر على الشيء ويستغله. لنتنياهو يوجد حساب مرير مع غالنت منذ ليل التنحية. هو يتذكر الجماهير الذين تدفقوا إلى كابلن، موجة الاحتجاج المتصاعدة وحرقة الفشل والدعم لسموتريتش هو طريقته لأن يري غالنت من هو السيد، وإلى الجحيم بكل ما تبقى.لقد وعدت حكومة إسرائيل في مؤتمر "العقبة" بالامتناع عن إقامة مستوطنات جديدة وتعزيز السلطة الفلسطينية. وقد قطعت التعهد للسلطة الفلسطينية، لمصر، للأردن وأساسا، للإدارة الأميركية. لكنه انتهك منذ اليوم الأول. عندما نشرت الإدارة الأميركية التنديدات كان الجواب: تعهدنا لأربعة أشهر فقط. مدة التعهد انتهت في 26 (يونيو) حزيران. ذريعة كهذه يمكنها ربما أن تقبل في المحكمة في القدس لكن ليس في البيت الأبيض.