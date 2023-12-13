حماس اللاعب الأهم

ديمتري شومسكي
الدكتور عوفر غروزبيرد، الذي عمل لنصف سنة كاختصاصي نفسي في قسم الابحاث في "أمان" (الاستخبارات العسكرية)، وجه هنا في الصحيفة في 26/11 انتقادا شديدا للصورة الاجتماعية – الثقافية والعاطفية للقسم، وطبيعة الاستعداد لدى رجاله فيما يتعلق بنماذج سلوك حماس. احد الادعاءات الرئيسية في هذا السياق يشير الى ما يصفه كتجاهل كامل في الاستخبارات للجوانب النفسية بين الثقافات، من اجل التوضيح الفرق في التفكير بين الحضارة الغربية وبين العالم العربي، والاسهام في تحسين والتدقيق في التشخيص والتنبؤ بنوايا التنظيمات الاسلامية.
حسب قوله فان الاعضاء في قسم الابحاث في الاستخبارات هم في معظمهم من الشباب الذين لديهم خلفية غربية عصرية، التي فيها توجد اولوية "للتفكير التحليلي". ويفترضون بالخطأ أن "العدو يفكر مثلنا، وينزلون عليه طبيعة تفكيرنا". أي كمن يفعل مثلهم، على اساس مقاربات عقلانية وتحليلات منطقية محسوبة، في حين أن الامر يتعلق بعالم يسير حسب شيفرات مختلفة للثقافة، مثل "الشرف العربي المعروف"، الذي هو بعيد جدا عن العقلانية والتفكير التحليلي. هذا الفهم الخاطئ، حسب قوله، هو أحد اسباب فشل الاستخبارات الذريع فيما يتعلق بالخطة القاتلة لحماس.
معروف أنه لا يجب تجاهل قيمة ووزن البعد في الاختلافات بين المجموعات الانسانية. ولكن احدى المشكلات التي تتعلق بادعاء غروزبيرد حول "التداخل الثقافي" تكمن في حقيقة أن المذبحة في يوم السبت اللعين كانت لها اهداف يجب فحصها بأدوات من مجال السياسة العقلانية بالذات. في حين أن بنيامين نتنياهو نجح خلال الـ 15 سنة الاخيرة في زج القضية الفلسطينية الى زاوية الساحة الدولية، سعت حماس من خلال الوسائل القاتلة الى لفت انتباه العالم للقضية. ونتنياهو تفاخر بأنه تمكن من تجاوز القضية الفلسطينية في الطريق الى التطبيع الذي انتظره طويلا مع السعودية، في حين حاولت حماس الاظهار بأن هذا مجرد حلم. فحماس ارادت الاثبات بأنها اللاعب الاهم في الشرق الاوسط الذي بدونه لن يكون بالامكان القيام بأي حراك اقليمي. ويمكن تقديم ذلك كتعبير عن السعي الى "الشرف العربي"، لكن الطموح للقوة من هذا النوع له نظراء في العرب العقلاني.
مشكلة اخرى في ادعاء غروزبيرد تكمن في حقيقة أنه اذا قمنا بالحكم حسب التقارير الاخيرة حول طبيعة الاخفاق في جمع المعلومات في "أمان" فان رجالها كما يبدو كانوا اكثر اصغاء للفرضيات في علم النفس بين الثقافات، التي يأسف غروزبيرد على رفضها. مثلا، مقال عاموس هرئيل في "هآرتس" في 27/11، عن ضابطة الصف ف. في "أمان" التي حذرت من نية حماس تنفيذ مذبحة في غلاف غزة، ونقلت لقادتها بأن رجال حماس انهوا تدريبا لهم بالجملة "أنهينا قتل كل سكان الكيبوتس". هذا التحذير حصل على الرفض من قبل ضابط كبير في الاستخبارات الذي في الحقيقة اثنى على عمل ضابطة الصف ولكنه اضاف: "هذا يبدو لي خياليا". ضابطة الصف صممت على موقفها وانضم اليها ضابط صف آخر، المسؤول عنها، الذي قال بأنه حسب تجربته فان الحديث كان يدور عن مناورة حقيقية. ولكن كل ذلك كان عبثيا. فالقيادة العليا في الاستخبارات العسكرية "أمان" لم تتعامل بشكل جدي مع هذه التحذيرات.
يصعب التحرر من الانطباع - الى جانب المفهوم اللعين الذي يقود جذوره الى المستوى السياسي والذي بحسبه "حماس خائفة" - بأن رفض القيادة العليا في "أمان" تفسير المناورات والتدريبات لحماس استعدادا لهجوم حقيقي نبع من الافتراضات المسبقة لنفسية تداخل ثقافي استشراقي. وحسب هذه الافتراضات فان احتمالية أن مجموعة عرب بدائيين وبعيدين عن أي تفكير عقلاني وتحليلي وستقوم بعملية منظمة ومخطط لها جيدا، هي تقريبا صفر. بكلمات اخرى، باعادة صياغة الحلم المسلي للمحامي دوف فايسغلاس من فترة الانفصال، "اذا كان جيراننا بدلا من الفلسطينيين هم فنلنديين أو أي شعب اوروبي آخر "عقلاني" فانه ليس من الخطأ الافتراض بأن مستوى الاصغاء الى التحذيرات الاستخبارية من هذا النوع التي وفرتها ضابطة الصف ف، كان سيكون أكبر بعشرة اضعاف.
7 تشرين الاول جعل الكثير من اعضاء الوسط – يسار يمرون في عملية "استيقاظ". تعبيرا عن هذه العملية في الخطاب الفكري يظهر أن جزءا من "المستيقظين" يوجد لهم كيس مريح للكمات. المرحوم ادوارد سعيد، فلسطيني الاصل، الباحث في الأدب الاميركي والثقافة الاميركية ومؤلف كتاب "الاستشراق" (1978) الذي هو الكتاب التأسيسي في العلوم الانسانية والمجتمع في العصر الحديث المتأخر، وصف في هذا الكتاب كيف أن الخطاب الثقافي الغربي الحديث فهم صورة المشرق العربي المسلم كبربري وجاهل و"حسي" من خلال عرضه كالنقيض للهوية الغربية "المتنورة والعقلانية". هذا ليس المكان المناسب للتعليق على العمى المؤسف الذي يعاني منه بعض المؤيدين الحاليين لـ "استشراق" ادوارد سعيد، الذي ما زال سوء استخدامه يستحق الانتقاد الحاد. ولكن من المؤكد أن اعادة تبني الصورة النمطية للشرق "غير العقلاني" كوسيلة للتعامل مع الوحش الحمساوي، القاسي والبارد، ليست اسلوبا يوصى به.
إن الفشل الاستخباري الذي أدى الى كارثة 7 تشرين الاول لم ينبع من الافتقار الى الصورة النمطية الاستشراقية في الطرف الاسرائيلي، بل نبع من استخدامها الزائد.