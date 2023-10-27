"حماس" تشكل حالات جديدة للشرق الأوسط من أقبيتها في غزة

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هآرتستسفي برئيل27/10/2023بعد فترة قصيرة على إطلاق رجب طيب اردوغان لسانه والتطاول على إسرائيل، هبطت البورصة في إسطنبول 7 %. مرتان في اليوم نفسه اضطرت البورصة الى وقف التعامل بسبب الهبوط في الأسعار، وفقط قبل المساء استؤنفت التعاملات. المستثمرون المحليون والأجانب، الذين بدأوا للتو في العودة الى السوق المالية في تركيا صوتوا بالأرجل ضد "الوقوف القوي لاردوغان خلف حماس". الآن تأييد حماس لا يعد أمرا جيدا للمصالح التجارية. والاقتصاديون في تركيا يحذرون من أن مثل هذه التصريحات يمكن أيضا أن تستدعي عقوبات غير رسمية على تركيا.عندما ينتقد اردوغان إسرائيل ويؤيد حماس، فإنه يصعد على مسار تصادم ليس فقط مع إسرائيل، بل أيضا مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، قال للصحيفة عضو في الغرفة التجارية في إسطنبول. وحسب قوله فإن المناخ المناهض لتركيا في العالم يمكن أن يؤثر أيضا على فرع السياحة، وسيضر بجهود تركيا من أجل التحول الى مركز إقليمي لتسويق الغاز ودهورة الدولة الى أزمة بالذات في الفترة التي بدأت تتعافى منها.إلغاء زيارة اردوغان الى إسرائيل وتجميد المحادثات حول صفقات اقتصادية (بالأساس في مجال الطاقة)، التي معناها وقف مشروع أنبوب الغاز بين إسرائيل وتركيا ومنها الى أوروبا، هي فقط جزء من الثمن الذي يمكن لتركيا أن تدفعه بسبب موقف اردوغان. على الأجندة يقف أيضا بيع طائرات اف16 لتركيا، الذي يحتاج مصادقة الكونغرس، الذي حتى قبل الحرب لم يكن متحمسا لها وهدد بإلغائها رغم قرار الرئيس جو بايدن المصادقة عليها. السبب الرئيسي لوقف الصفقة، التي تبلغ 20 مليار دولار، كان معارضة تركيا لضم السويد الى الناتو. ولكن بعد بضعة أشهر من المفاوضات، وافق اردوغان على انضمامها، ويوم الاثنين الماضي قام بإرسال طلب من أجل الحصول على مصادقة رسمية في البرلمان. ولكن الآن ربما أن هذه المصادقة لن تكون كافية للكونغرس الأميركي إزاء رقصة التانغو التي يرقصها مع حماس.عندما اندلعت الحرب في غزة، عرض اردوغان خدماته لإجراء مفاوضات حول إطلاق سراح المخطوفين. وحسب موقع "مونيتور"، طلب اردوغان من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس والذي كان يعيش في تركيا، مغادرة إسطنبول مع عائلته بعد مشاهدتهم في التلفاز وهم يصلون ويمدحون عملية حماس. ولكن بعد فترة قصيرة، تحدث اردوغان وزير الخارجية في تركيا، هكتان فيدان، مع هنية من أجل فحص وجود إمكانية لصفقة إنسانية. ولكن مثلما في حالات سابقة تبين لاردوغان بأن استضافة أعضاء حماس والالتقاء معهم لا تساعد حقا في إنضاج صفقة.إدارة المفاوضات مع حماس قامت بها قطر ومصر، اللتان تمتلكان أدوات تأثير وضغط ناجعة أكثر من تركيا. فيدان هبط في هذا الأسبوع في أبو ظبي وفي الدوحة، عاصمة قطر، من أجل فحص ما الذي يمكن فعله، لا سيما من أجل المساعدة على إنقاذ المخطوفين غير الإسرائيليين والأميركيين. الوزير أمل في أنه لكون تركيا كانت أول من أرسلت طائرة مساعدات لسكان غزة الى جانب هجوم لفظي من اردوغان على إسرائيل، فإن دولته ستحصل على موطئ قدم في الخطوات الدبلوماسية أمام حماس.هذا بالنسبة لاردوغان فيلم تمت مشاهدته في السابق، والذي أعاده الى نهاية العام 2008 عشية عملية "الرصاص المصبوب"، حيث استضاف اردوغان رئيس الحكومة اهود اولمرت كي يناقش معه إجراء مفاوضات مع بشار الأسد. وعندما كانا يتحدثان، اقترح اردوغان الاتصال مع الأسد وإجراء مكالمة غير مباشرة بينه وبين اولمرت. الأخير وافق. المحادثة كانت بين اردوغان والأسد بواسطة مترجم، والمضمون تم نقله بشكل فوري لأولمرت الذي كان يجلس في الغرفة. وحسب أقوال مصدر رفيع في تركيا، قال للصحيفة إن اردوغان كان على قناعة بأن اولمرت ليس فقط حليفا، بل أيضا صديق مقرب.في الوقت نفسه، عرف اردوغان بأن الجيش الإسرائيلي ركز قوات على حدود القطاع تمهيدا لعملية "الرصاص المصبوب". بروحية الصداقة بينهما طلب من اولمرت السماح له بإقناع حماس بالتوقف عن عملياتها ضد إسرائيل، وربما حتى التوصل الى اتفاق وأن يمنع بذلك تنفيذ العملية. اولمرت وعد بالتفكير بهذا الاقتراح عند عودته الى القدس. وعندما تباطأ اولمرت في إعطاء إجابة، اتصل معه اردوغان. ولدهشته وغضبه تم تغييبه مرتين وفهم أن اولمرت لا ينوي إشراكه في القرار."اردوغان شعر بأنه تمت خيانته من قبل من اعتبره صديقا مقربا"، قال المصدر الرفيع نفسه. "اردوغان لا ينسى ولا يغفر"، قال لي في هذا الأسبوع صحفي تركي في إحدى الوسائل الإعلامية الرسمية. "قبل أن يكون ايديولوجيا، هو وطني تركي، وهو قبل أي شيء آخر مدير حسابات حريص". أيضا الآن أرسلت تركيا رسائل لإسرائيل تضمنت طلبا لتأخير -وربما حتى إلغاء- نية شن الهجوم البري. هذه المرة المحادثات لم يتم تصفيتها، ولكن إجابة إسرائيل كانت حادة وواضحة.في حين أن اردوغان يحتضن من جديد "منظمة التحرير"، فإن قطر تقود الاتصالات مع حماس. رافعة الضغط الأساسية لها هي اللجوء الذي تمنحه لجزء من قيادة حماس والمساعدات المالية الضخمة بمئات ملايين الدولارات، التي أرسلتها لهذه المنظمة وللقطاع في العقد الأخير، جزء منها بمصادقة من إسرائيل وبتشجيع منها. في حين أن إسرائيل تصف حماس بأنها جهة تقع تحت رعاية إيران، فإن حماس قررت إجراء المفاوضات بالتحديد مع قطر.يبدو أن حماس، خلافا للجهاد الإسلامي الذي هو مرتبط بالحبل السري لإيران، قدرت أن "القناة العربية"، وليس الإيرانية، يمكن أن تخدمها بشكل أفضل. وهي أيضا رأت أن فكرة "وحدة الساحات"، التي كان يمكن أن تضمن مشاركة كثيفة من حزب الله في المعركة، لا تتحقق بشكل كامل. ربما أنها استنتجت من ذلك شيء حول سياسة إيران. المناوشات بين إسرائيل وحزب الله هي في الحقيقة غير مسبوقة منذ حرب لبنان الثانية، لكن بالنسبة لحجم القوات التي استخدمتها حماس ضد إسرائيل، فإن حزب الله ما يزال بعيدا عن تلبية توقعات الشريكة في غزة، رغم أنه نجح في إخلاء عشرات المستوطنات الإسرائيلية.حتى الآن، تكبدت حماس عشرات القتلى وأضرارا كثيرة في قواعدها، لكن حسن نصر الله لم يظهر حتى الآن بشكل علني. هو أيضا لم يقم بإلقاء خطاب حماسي يعرض فيه التضحية التي قدمها حزب الله من أجل حماس وسكان غزة، ولم يفصل كيف ينوي توسيع وحدة الساحات. ربما أن سبب هذا الصمت هو أن حزب الله لم يقرر بعد، أو أنه لم يحصل على الإذن من إيران من أجل توسيع المعركة. تفسير هذه الخطوة يمكن أن يكون حربا إقليمية، يمكن فيها لإيران أيضا أن تكون شريكة مباشرة وهدفا للهجوم.في بداية الأسبوع، أشار رئيس حكومة قطر، محمد الثاني، الى إمكانية حدوث اختراقة في الاتصالات مع حماس، التي ستؤدي الى إطلاق سراح مجموعة أخرى من المخطوفين. ولكن التفاصيل ما تزال غير واضحة. فمن غير الواضح كم هو عدد المخطوفين وما هي جنسياتهم، وبالأساس مقابل ماذا ستطلق حماس سراحهم. الضغط في هذه الأثناء هو من أجل التوصل على الأقل الى إطلاق سراح المخطوفين المدنيين، المصابين والأطفال والنساء والشيوخ، مقابل المساعدات الإنسانية للقطاع.لكن هذه العملية، حتى لو نجحت، لن ترفع عن حماس تهديد الهجوم البري. هنا يكمن الخوف الكبير لدول رئيسية في المنطقة تتعاون مع الإدارة الأميركية. في اللقاء بينه وبين وزير الخارجية الأميركي قبل أسبوع، حذر ولي عهد السعودية محمد بن سلمان من انزلاق الحرب الى دول عربية. يوم الثلاثاء الماضي، عندما تحدث بن سلمان مع الرئيس الأميركي، فإن لهجته كانت متطلبة أكثر. فقد طلب بشكل صريح منع القيام بعملية عسكرية في غزة التي يمكن أن تؤدي الى قتل جماعي للمدنيين.من ناحية بن سلمان، هذه ليست فقط قضية إنسانية. ففي اليوم نفسه الذي تحدث فيه مع بايدن، قام باستضافة مؤتمر المستثمرين، الذي سمعت فيه تقديرات متشائمة حول احتمالات نجاح حلم 2030، وهو المشروع الرئيسي للسعودية، اذا اندلعت حرب واسعة في الشرق الأوسط. الكثير من المندوبين قالوا في المؤتمر "إن استثمارات ضخمة تحتاج الى الاستقرار والهدوء". وإذا تحولت الحرب في غزة الى مواجهة تشارك فيها عدة دول في المنطقة، فإنها ستمر فترة طويلة الى أن يوافق المستثمرون على ضخ أموالهم، حتى في دول مثل السعودية التي هي غير مشاركة بشكل مباشر في الحرب.السعودية هي شريكة كاملة في قلق مصر من الإملاء الذي فرضته على المنطقة منظمة تمقتانها. فقط الموقع الجغرافي لمصر، قربها من قطاع غزة والسيطرة على معبر رفح، تضع في يدها القوة من أجل التأثير على حماس. السعودية لا توجد لها مثل هذه الرافعة للتأثير. فقوتها تستخدمها في واشنطن، ويوجد لها بعض العضلات التي يمكن أن تشمل ضمن أمور أخرى، كمية إنتاج النفط.