حماس تنتظر الجيش الإسرائيلي في الأنفاق

هآرتس

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عاموس هرئيل - 5/11/2023من وجهة نظر حماس يبدو أن خطاب رئيس حزب الله، حسن نصر الله، أول من أمس وعد بأكثر مما أوفى. بعد توتر وتوقع بالتدريج خلال اسبوع ظهر رئيس حزب الله مضغوطا ومعتذرا وكأنه ليس بصحة جيدة. هجوم حماس في 7 تشرين الاول، قال، كان عملية فلسطينية خالصة. حزب الله لم يعرف عنها مسبقا وقد تفاجأ عندما حدثت. الى جانب الثناء على إنجازات حماس – ذبح المدنيين الابرياء – قال نصر الله بأن حزب الله يوجد داخل المعركة ضد اسرائيل منذ اليوم التالي للعملية.منذ اليوم الاول قبل اربعة اسابيع اطلق حزب الله الصواريخ وقذائف المضادة للدروع من الحدود اللبنانية وقتل ستة جنود ومواطن اسرائيلي وفقد العشرات من مقاتليه في المعارك مع الجيش الاسرائيلي، وثبت قوات احتياط اسرائيلية للدفاع عن الحدود في الشمال وفرض مغادرة جماعية لسكان المستوطنات التي تقع جنوب خط الحدود. من هذه الاقوال يبدو أن حزب الله يمكن أن يزيد الهجمات فيما بعد (أمس بدأت بالفعل احداث كثيرة على طول الحدود منذ الصباح). حسن نصر الله رسم في الواقع خطوط حمراء – حزب الله لن يسمح بالقضاء على سلطة حماس في غزة وسيرد على قتل المدنيين اللبنانيين بقتل المدنيين الاسرائيليين. ولكنه لم يقل في خطابه ما الذي ينوي فعله. وقد ثار شك صغير بأنه مثل سادته في ايران هو مستعد لمحاربة اسرائيل حتى آخر قطرة دم فلسطينية.الاستخبارات الاسرائيلية والاميركية تقدر بأن السياسة في هذا الشأن تقررت بشكل مشترك بين طهران وبيروت، وأنه منذ تصفية اميركا للجنرال قاسم سليمان في 2020 فقد اصبح لحسن نصر الله مكانة هامة جدا في تحديد سياسة المحور الراديكالي المناوئ لاسرائيل. في بند الاعتبارات الكابحة ربما أن ايران ولبنان يجب عليهما الاهتمام بالوجود العسكري الاميركي في المنطقة، وباستعداد الجيش الاسرائيلي العالي في الشمال وبخطر أن تؤدي حرب اقليمية الى تدمير البنى التحتية المدنية في لبنان وتدمير جزء كبير من قدرة حزب الله العسكرية. في هذا الشأن من الجدير التذكير بأقوال وزير الدفاع ، يوآف غالنت، ورئيس الاركان، هرتسي هليفي، بأن سلاح الجو حتى الآن لم يستخدم معظم قدراته في المعركة، وهذه الملاحظة وجهت للجبهة الشمالية.هنا مطلوب ثلاث ملاحظات تحذيرية. أولا، ما يزال من غير الممكن استبعاد سيناريو الخطأ في الحسابات. فحزب الله يمكن أن يزيد هجماته الى عمق اراضي اسرائيل في الجليل، والجيش الاسرائيلي سيرد بقوة اكبر في اراضي لبنان والامور ستتدهور من هناك. البروفيسور شمعون شبيرا، الخبير في شؤون حزب الله، قال للصحيفة بأن حسن نصر الله تطرق في خطابه الى التصعيد والى حرب شاملة كاحتمالية واقعية يمكن أن تتطور. ايضا العنوان الرئيسي في صحيفة "كيهان" الايرانية كان بأنه بالنسبة لحزب الله كل الخيارات مفتوحة.ثانيا، يجب الاخذ في الحسبان عملية خداع من قبل حزب الله التي تهدف الى اخفاء الهجوم المفاجئ لاحقا (حتى لو كان الجيش الاسرائيلي مستعد لذلك بشكل افضل الآن مما كان عليه عشية اقتحام حماس لغلاف غزة). ثالثا، بعد 7 تشرين الاول من الجدير الحذر وعدم التباهي بقراءة نوايا العدو. ايضا جهاز الاستخبارات، في صالحه نقول بأنه اصبح متواضعا اكثر في تقديراته مما كان قبل الحرب.إحصاء مبالغ فيه للجثثفي قطاع غزة تستمر المعارك الشديدة بين الجيش الاسرائيلي وحماس، بعد استكمال تطويق مدينة غزة. الجيش الاسرائيلي يعمل بطريقة يمكن وصفها بأنها مطحنة، تقدم ببطء ومنهجي يرافقه قدر كبير من النيران يشمل الهجمات الجوية. الهجمات تتم احيانا بفارق زمني يقدر بدقائق، حسب طلب القوات البرية وبمسافة أمان قصيرة جدا.الجيش الاسرائيلي يستخدم للمرة الاولى قدرا كبيرا جدا من قدرته السريعة في "اغلاق الدائرة" بين جمع المعلومات والوسائل التكنولوجية وقوة النيران. احدى نقاط الضعف ما تزال تتعلق بالقدرة على قتل الكثير من اعضاء حماس في القتال على الارض. هناك ضباط تبدو لهم التقديرات حول مئات القتلى ما تزال لا تقوم على اساس. هذا شرك معروف في القتال في منطقة مأهولة، واسرائيل يجب عليها الحذر من التركيز على "احصاء الجثث" المبالغ فيه، كما حدث مثلا للاميركيين في حرب فيتنام.الصعوبة تنبع ضمن امور اخرى، من تحديد المهمة. فالحكومة والجيش في اسرائيل وصفوها كتدمير سلطة حماس والقضاء على قدرتها العسكرية. هذا هدف طريقة تحقيقه غير واضحة تماما – هذا الامر تقريبا يستدعي الانشغال في احصاء جثث العدو. قادة وجنود في الاحتياط، الذين شاركوا في السابق في عمليات داخل القطاع، قالوا إنه لا يوجد أي تشابه بين القوة والدمار الآن وبين ما كان في عمليات سابقة. في بيت حانون، مدينة في شمال القطاع، تعمل قوات لفرقة احتياط وهناك احياء كاملة تم تدميرها بالكامل في المعارك.المراسل العسكري في "هآرتس"، ينيف كوفوفيتش، الذي انضم أول من أمس للقوات التي تعمل في جنوب مدينة غزة لبضع ساعات، تأثر من حجم النيران المستخدمة، ومن تصميم الجنود ومن المستوى المهني العالي للقادة في الميدان. الجيش الاسرائيلي يتصرف هنا مثلما في حرب حقيقية وليس مثلما يتصرف في عملية محدودة. هذا مرهون ايضا بعدد المصابين في جهتنا وبقوة القتال. حماس، كما تم التقدير مسبقا، لا تحاول تقريبا وقف حركة القوات. حماس تعتمد على شبكة الانفاق الدفاعية وتقوم بارسال مقاتليها عبر الفتحات لاطلاق الصواريخ المضادة للدروع ووضع العبوات قرب العربات المدرعة للجيش الاسرائيلي، وهي تستخدم ايضا الحوامات والمسيرات الهجومية.هنا يمكن أن تتطور عدة مشكلات. الجيش الاسرائيلي أدخل الى شمال القطاع قوات كبيرة تتحرك في عربات مصفحة كثيرة. بهذا، في الحرب امام جيش من العصابات التي تختفي تحت الارض فانه يخلق للعدو الكثير من الاهداف. جزء كبير من المواجهة العسكرية تتم بمبادرة من حماس. صحيح أنه عندما تشخص القوات البرية أي عدو قربها فانه على الاغلب تستخدم بسرعة سلاح الجو من اجل تحييده، لكن هذا ايضا ثمن يتمثل بحياة الجنود.في هذه الاثناء، رغم الضغط الذي يستخدمه الجيش الاسرائيلي، إلا أنه ما يزال من غير الممكن تشخيص ضربة قوية لمنظومة السيطرة والقيادة لحماس. في نفس الوقت هناك حاجة للتركيز على تدمير الانفاق الدفاعية. بعضها تم حفره بعمق غير كبير، ولا توجد صعوبة خاصة في تدميرها من الجو. هذا يرتبط بالاساس بنوعية المعلومات التي ستنجح الاستخبارات العسكرية والشاباك في جمعها.