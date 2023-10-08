حماس غيرت قواعد اللعب

هآرتس

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شلومي الدارلعشرات السنين قمت بتغطية ما يحدث في غزة وصعود حماس وسيطرتها على القطاع من خلال انقلاب عسكري وفرض نظام اصولي وشمولي فيها. في أي يوم لم أستخدم اوصاف بذيئة أو لغة الشارع. لكن للاسف بعد أن سمعت رؤساء المستوى السياسي والامني يعدون بأن حماس فتحت باب جهنم على غزة (كما قال قائد الادارة المدنية غسان عليان)، أو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو (العدو سيدفع ثمنا لم يعرف مثله)، فلا توجد أمامي أي طريقة اخرى لطيفة وواضحة اكثر لقول ما سأقوله، وأنا مضطر لاستخدام كلمات اكثر دقة لوصف الوضع الحالي الذي فرضته هذه المنظمة على اسرائيل في يوم السبت، 7 تشرين الاول 2023. المقارنة بين الهجوم الحالي المفاجئ وبين حرب يوم الغفران هي أمر مطلوب. نظرة اسرائيل لأنور السادات بعد صدمة يوم الغفران لم تكن نفس النظرة المستخفة التي تعودت على النظر بها قبل الحرب. ونظرة اسرائيل "لحماس" لن تكون نفس النظرة بعد الصدمة. قادة حماس، اسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف وغيرهم، ليسوا من الاشخاص المنمقين الذين ينشغلون بـ "تك تك"، وبالتصريحات المليئة بجنون العظمة أو بالرحلات عديمة المسؤولية في ارجاء العالم على حساب المواطنين الخاضعين لحكمهم.هجومهم المفاجئ تم التخطيط له جيدا قبل اشهر، اذا لم يكن خلال سنين، حماس لم تعد منظمة تختطف الاسرائيليين وتقوم بقتلهم واخفاء مكان دفنهم (ايلان سعدون وآفي ساسبورتس). أو حماس التي تقوم بتنفيذ العمليات الانتحارية (الانتفاضة الثانية). حماس لم تعد منظمة لمقاتلين رغم أنه من المريح لها جدا تصنيفها هكذا. هذه منظمة لها جيش يتكون من آلاف الجنود المدربين والمملوئين بالدافعية. لديهم انضباط حديدي والاستعداد للموت "من اجل غزة". جنود كانوا اطفالا كبروا على واقع توجد فيه فقط حماس وجولات قتال وعدم الأمل. هم لا يعرفون أي واقع أو أي مصطلحات اخرى. بعد "لا اله إلا الله هناك حماس، حماس، حماس، التي من اجلها ايضا يجدر ومطلوب التضحية.الضيف والسنوار وغيرهم عرفوا جيدا بأنه بعد الهجوم على البلدات الاسرائيلية على طول غلاف غزة واطلاق الصواريخ على اسرائيل، سيغيرون قواعد اللعب وينتقلون الى عقيدة القتال العسكري. ومن اجل ضمان بقائهم وبقاء حركتهم بعد الهجوم "البطولي"، حسب تعبيرهم، قاموا بتدريب جنودهم على اعطاء اولوية عليا لعملية الاختطاف: اختطاف وجلب الى غزة كل اسرائيلي يصادفهم بعد اقتحام الجدار. جنود، مدنيون، شباب، شيوخ، نساء، رجال واطفال، لا يهم. اكبر عدد ممكن. المخطوفون هم سلاح يوم الدين الذي سيدافع عن غزة وعن كل الحركة عندما ستهدد اسرائيل باحتلال القطاع واسقاط حكمهم.صحيح أنه حتى كتابة هذه السطور ينشرون في غزة عن اكثر من 50 أسيرا، والصور التي تأتي من هناك في الشبكات الاجتماعية فظيعة وتفطر القلب. الاسرائيليون المخطوفون هم بوليصة التأمين لحماس. اذا تجرأت اسرائيل على البدء في عملية عسكرية واسعة فهم سيردون بالصور وافلام فيديو، مشكوك فيه أن يستوعبها المواطنون في اسرائيل: هل بعد عملية واحدة كهذه تستطيع القيادة في اسرائيل وبحق أن تصمد مرة اخرى أمام العدسات وأن تثرثر بجمل بأسلوب "الانتقام لدماء طفل صغير" أو "نحن لن نتوقف الى أن نقوم بمحو غزة" أو "نحن سنحولها الى كراج لوقوف السيارات"؟. هل حقا سنسمح بإعدام الاسرائيليين بأسلوب داعش.في اليوم الذي اختطف فيه جلعاد شليط بدأ اهود اولمرت، الذي كان في حينه رئيس الحكومة، في عملية "امطار الصيف". وخلال اسبوع قتل نحو 500 فلسطيني. اولمرت قال في حينه بغطرسة إن "صاحب البيت اصيب بالجنون". مفهوم "الجنون" الذي استخدمه مع وزير الدفاع في حينه عمير بيرتس، أبعد اطلاق سراح شليط وزاد ثمنه وأبقى الدفع المبالغ فيه لنتنياهو – بعد ست سنوات. لا يوجد لاسرائيل اليوم، التي هي ليست مثلما في ذلك الوقت، المزيد من الترف للتصرف كصاحب بيت مجنون أو تصفية قادة حماس. قضية تصفية احمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي التي اوقفت في حينه الانتفاضة الثانية لا يمكن أن تتكرر. عندما تقوم حماس باحتجاز الكثير من المواطنين الاسرائيليين فانه لا يوجد امام اسرائيل أي خيار سوى الفهم بأنها توقفت عن أن تكون القوة الاكبر في المعادلة.حماس لن تُهزم ولن يتم اسقاطها، لا في الغد ولا في الاشهر القريبة القادمة. هي التي ستملي المعركة والمفاوضات ايضا. هي ستدير نتنياهو والكابنت وحكومة اليمين المطلقة التي ملأت اسرائيل بوهم أنه يوجد لديها حلول سحرية بالقوة للنزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. ايضا المعارضة ستضطر الى تقويم خطها بسبب القلق على حياة مواطني اسرائيل. في الساعات القريبة القادمة وفي الايام والاسابيع القادمة حماس ستنشر افلام فيديو سيكون لها تأثير كبير. هذه ستكون لحظات صعبة وقاسية وسيتم نقشها في الوعي الاسرائيلي بكونها لحظة من لحظات الاهانة والعجز الكبيرة التي عرفناها في حياتنا. هذه ستكون ايام أو اسابيع أو اشهر فيها ستضطر اسرائيل ايضا الى أن تستيقظ. قصف محطة توليد الكهرباء في غزة أو تدمير البنى التحتية المدنية غير ممكن، أي عملية قصف أو أي عملية يقوم بها صاحب بيت مجنون ستعرض للخطر مخطوف آخر.الامر الذي يجب على اسرائيل أن تغيره، بالتأكيد هذا لن يكون سهلا، هو طريقة تفكيرها. نحن لا نتعامل مع شخص غبي أو مع مجموعة اشخاص متعطشين للدماء. الحقيقة القاسية هي أننا نتعامل مع عدو، قادته اذكياء ومخادعين، ويؤسفني القول بأنهم اكثر حكمة وذكاء وتصميم من القيادة في اسرائيل الآن. عملية كبيرة سيتم وقفها، غزة لن تجوع وحماس لن تسقط بهذه السرعة. من لم يسقطهم من قبل وسمح لهم بالتقوي والتعزز وقام بتحويل الشيكات المليئة بالاموال لهم، هو الذي يقف الآن امام الواقع الفظيع الذي سيتحول الى صدمة وطنية جديدة، لا تشبه أي شيء مما عرفناه في السابق. وجه يحيى السنوار المبتسم هو واصدقاءه سنضطر الى رؤيته كثيرا في الاشهر القريبة القادمة، ولن نستطيع فعل أي شيء اكثر من القول "خسارة أننا لم نقم بتصفيتهم من قبل".