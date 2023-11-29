حماس لن تستسلم

يديعوت أحرنوت

نداف ايال

29/11/2023



ما يحصل في الأيام الأخيرة كان متوقعا. تمديد الهدنة، المفاوضات الحثيثة على اقتراح شامل، واسع بالظاهر، اقتراح يتضمن إعادة المخطوفين، تحرير السجناء الأمنيين بآلافهم ووقف الحرب. اضافة اعلان

كان متوقعا تماما ان تتطلع قطر، حماس وبقدر كبير لاعبون كثيرون آخرون الى تحقيق تسوية كهذه. في اليوم الأخير يمطر القطريون وسائل الاعلام الإقليمية بتقرير عن صفقة شاملة. من اللحظة التي وافقت فيها إسرائيل على هدنة في القتال، لاجل استعادة مواطنيها كان واضحا بان حماس ستتطلع الى تمديد مؤقت يصل الى عشرة أيام، اكثر بكثير من الأيام الأربعة الأولى. هذه الأمور مقبولة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الامن بعامة. فهم يريدون عودة اكبر عدد ممكن من المخطوفين، قبل المرحلة التالية في الحرب. اذا كانت حماس تريد أن تواصل تحريرهم على أساس يومي – فحسنا. هذا ليس موضوع استغلال للفرص.

صحيح حتى يوم امس بعد الظهر، لم يكن أي اقتراح واضح من حماس لتحرير "الكل مقابل الكل" وانهاء الحرب. على أي حال لا يوجد احد في كابينت الحرب مستعد لان يقبل مثل هذا الاقتراح. وسواء كان هذا بنيامين نتنياهو ام غادي آيزنكوت، فالاتفاق هو انه محظور للحرب ان تنتهي بإنجاز هائل لحماس – تحرير سجناء فلسطينيين بجموعهم – بينما التهديد على دولة إسرائيل بقي على حاله، الردع لم يرمم ويحيى السنوار بقي حاكم غزة. وبكلمات ضابط كبير سابق: "من يوافق على إعادة الفرق من غزة، في الوضع الحالي سيكتشف بان احداها ستصعد مباشرة الى القدس". هذا ليس تهديدا بالانقلاب لا سمح الله بل تجسيد للمشاعر في أوساط جنود الاحتياط والدائم، مثلما هو في الغالبية الساحقة من الجمهور الإسرائيلي.

يوشك الوسطاء الاقليميون على محاولة تجنيد الولايات المتحدة من أجل وقف الحرب. هم يفهمون جيدا بانه لا يوجد احتمال لان تفعل إسرائيل هذا طالما بقيت حماس والسنوار في الحكم في غزة، وعليه فتطرح الان حلول إبداعية على أنواعها، كالسير بدون (حماس) لكن الشعور مع (حماس). مثلا: السعوديون يدفعون لاعادة سلام فياض، الذي هو منتخب كفؤ ونقي للغاية عمل ذات مرة لدى الجمهور الفلسطيني، كرئيس وزراء موحد وله صلاحيات في الضفة وقطاع غزة، وخليفة لأبو مازن. احتمال ذلك، يقول الفلسطينيون، متدن. احدى الأفكار التي تطرح هي تنازل رسمي من حماس عن الحكم في غزة في صالح حكومة خبراء عموم فلسطينية، مع أو بدون خروج يحيى السنوار من القطاع. في إسرائيل يقدرون بان حماس لن توافق على ذلك، لكن مشكوك جدا أن يوافق الكابينت في إسرائيل على خدعة إسرائيلية ذاتية أخرى كهذه، وكأن حماس ضربت، في الوقت الذي تحكم فيه القطاع من خلف ظهر موظفين يتظاهرون بانهم يلتقون بحرية مع الاتحاد الأوروبي ويجمعون لها التمويل لـ "إعادة البناء".

ان وصول وزير الخارجية بلينكن الى الشرق الأوسط غدا سيدخل حراكا الى الاتصالات كلها – تلك التي من أجل تمديد صفقة إعادة المخطوفين الجزئية، وتلك التي تأمل في وقف نار دائم. للبيت الأبيض توجد أجندة مرتبة – توسيع المساعدة الإنسانية الى جنوب القطاع، التأكد من أن الإسرائيليين لا يعتزمون ان يتخذوا هناك أي اخلاء مقصود للسكان مثلما في الشمال، تعزيز السلطة الفلسطينية واصلاحات تسمح لها بان تكون العنوان في قطاع غزة في اليوم التالي ومنع اعمال متطرفة من فتيان التلال والمؤسسة الاستيطانية بعامة في يهودا والسامرة. الاميركيون يحاولون إقرار الميزانية التي تساعد إسرائيل وأوكرانيا، ومن غير المستبعد انه لاجل هذا الإقرار من منتخبي الحزب الديمقراطي سيدخل البيت الأبيض بنودا تبدأ منذ الان بتمويل إعادة بناء قطاع غزة. بنيامين نتنياهو يمكنه أن يدفن رأسه في الرمال بالنسبة لنهاية طريق غزة واليوم التالي، لكن هذا اليوم يتم البدء بتصميمه بدونه ويحتمل مع أموال أميركية.

اذا ما وافقت حماس، قيادتها وقادتها العسكريون، على ترك القطاع (السنوار، محمد ضيف وآلاف المقاتلين) وسلموا سلاحهم وحرروا المخطوفين – فان إسرائيل تكون انتصرت في الحرب. لكن في إسرائيل احدا لا يوهم نفسه بان حماس تفكر في ذلك. في جهاز الامن يجملون في الأسبوع الأخير، على أساس المعلومات الاستخبارية المتراكمة، وضع الحرب ودرجة المس بحماس. هذه ذات مغزى – لكنها ما تزال محدودة. وهاكم المعطيات، صحيح حتى يوم امس: بين 5 آلاف و 6 آلاف من حماس قتلوا في الحرب (الفرق ينبع من عدد الذين قتلهم الجيش في 7 أكتوبر نفسه، رجال الاستخبارات يتحدثون عن عدد ادق – 5300). من بين الذين قتلوا، ثلاثة قادة الوية من حماس، وكذا أيضا 14 قائد كتيبة وعشرات من قادة السرايا.

دون اختراق للطريق فان المسار الحالي للهدنة وإعادة المخطوفين مقابل السجناء كفيل بأن ينهار. هذه ستكون لحظات خطيرة جدا؛ الطرفان سيتطلعان لان يفاجئا، يؤلما، وبقوة. الحرب لن تستأنف بشكل جنتلماني؛ هذه ليست حروب الخنادق في الحرب العالمية الأولى.