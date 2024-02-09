"حماس" مجال مناورة لصفقة تبادل الأسرى

هآرتس

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عاموس هرئيل 9/2/2024رد حماس على عرض دولتي الوساطة، مصر وقطر، لصفقة مخطوفين أخرى، تم تسلمه في إسرائيل في منتصف الأسبوع. بعد بضع ساعات تم تسريه بالكامل لعدد من وسائل الإعلام وعلى رأسها صحيفة "الأخبار" اللبنانية المتماهية مع حزب الله. خلافا للانطباع الذي تولد في البداية فإن رد حماس لم يتضمن رفضا مطلقا للاقتراح.عدد من الخبراء في موضوع "الأسرى والمفقودين" الإسرائيليين يعتقدون أن هذا شكل أرضا خصبة للعمل، ومعه احتمالية معينة للتقدم في المفاوضات. أيضا المؤتمر الصحفي لبنيامين نتنياهو يوم الأربعاء الماضي، مع كل الخدع التي تميز هذا الشخص، لم يعكس رفضا مطلقا للصفقة أو رفضا كاملا لطلبات حماس.المفاوضات لا تتقدم بالوتيرة التي كان يمكن توقعها، بالتأكيد أمام الخوف الواضح والفوري على سلامة المخطوفين الذين بقوا على قيد الحياة (أقل من ثلثهم، حسب تقارير في وسائل إعلام أميركية). حتى الآن، هذه هي المرة الثانية التي فيها الانطباع الذي تولد لدى الجمهور فيما يتعلق بالصفقة مختلف عما يحدث فعليا. قبل أسبوعين، بعد قمة باريس بين ممثلي إسرائيل والولايات المتحدة ودول الوساطة، انتشرت تقارير خاطئة عن اختراقة سريعة. الآن يسود التشاؤم وكأن الصفقة عالقة تماما بسبب طلبات حماس المتشددة. ولكن يبدو أنه ما يزال هناك هامش معين للمناورة.هاكم ما حدث بالفعل: بعد باريس نتنياهو حرص على تسريب طلبين متشددين لحماس، وهما إطلاق سراح آلاف (المقاومين) والوقف الشامل للحرب، مع انسحاب شامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع. بعد ذلك أعلن رئيس الحكومة، بشكل علني، أنه لن يوافق على هذه الطلبات. ولكن رد حماس، كما تم تسلمه في هذا الأسبوع، مختلف قليلا. حماس تتحدث طبقا لاقتراح الوسطاء عن إطلاق سراح 35 مخطوفا لمبررات "إنسانية"، نساء (من غير الواضح إذا كان هذا يشمل المجندات)، كبار سن ومرضى وجرحى. في المقابل مطلوب وقف كامل لإطلاق النار مدته 45 يوما، لكن المطالبة بوقف الحرب والانسحاب الكامل، كما يبدو، موجهة لمرحلة متقدمة أكثر في الصفقة، بعد إطلاق سراح باقي المخطوفين، جنود ورجال أقل من جيل 50 وإعادة الجثامين. وحتى حسب بعض التقارير فإن حماس تريد 1500 سجين في المرحلة الأولى -عدد مرتفع ولكن ليس من شأنه أن يفرغ كل السجون في إسرائيل، مثلما ادعي بأنها طالبت بذلك في السابق. إضافة الى ذلك، من بين طلبات حماس الاخرى هناك أيضا تحسين ظروف السجناء في إسرائيل، أي أن حماس تقدر بأن جزءا منهم سيبقون في السجن.عمليا، يبدو أن رد حماس يتساوق مع التصريحات السابقة لنتنياهو. فبعد أن أعلن أنه لن يوافق على إطلاق سراح آلاف الفلسطينيين، هم قاموا بطرح طلباتهم. هذا جزء تقريبا مطلوب في البازار الشرق أوسطي. فعليا، فتحت هنا مرحلة تجسير جديدة، التي فيها تجري مرة أخرى مفاوضات غير مباشرة من خلال وسطاء. حماس أضافت تعديلات طالبت بأنه إلى جانب سلسلة طلبات أخرى يمكن اعتبارها نوعا من كبش الفداء التي مرغوب إخراجها من النقاش في مرحلة مقبلة من المساومة.هذه شملت أيضا طلبات غير مرتبطة أبدا بالقطاع، مثل تغيير إجراءات الزيارة في الحرم، وهي عملية استهدفت أن تعطي طابعا دينيا للحرب التي سمتها حماس "طوفان الأقصى". ولكن في هذه الأثناء، ليس هناك شك في أن ما هو مهم لقيادة حماس في القطاع أكثر من أي شيء آخر هو التوصل الى إنهاء الحرب. هكذا سيتم ضمان بقاء القيادة والسلطة، وفي الواقع أيضا هذا يشكل نصرا لحماس رغم الدمار والقتل الذي تكبده القطاع بعد الانطلاق الى المغامرة القاتلة المتمثلة بمذبحة 7 تشرين الأول (اكتوبر).فعليا، المفاوضات ستصل في القريب الى مرحلة حاسمة أخرى، بعد حوالي شهر من تحريكها مجددا (الصفقة السابقة ووقف إطلاق النار لأسبوع انهارت في 1 كانون الأول (ديسمبر) الماضي). مصادر مصرية قالت مؤخرا إنه ما يزال بالإمكان جسر الفجوات. هذا من شأنه أن يكون صحيحا إذا تسامى كل طرف على اعتباراته السياسية. ولكن هذا الأمر يرتبط أيضا بهامش الضبابية الذي سيحافظ عليه الوسطاء في الصيغة النهائية للخطة. إذا تم إبقاء الإعلان غامضا بشأن نهاية مستقبلية للحرب، من دون التزام صريح، ربما أن هذه ستكون صيغة تستطيع الحكومة الإسرائيلية التعايش معها.نتنياهو وكعادته، لم يبد في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي أي مظهر من مظاهر التعاطف مع الأشخاص الذين اسم عائلتهم ليس نتنياهو. ويواصل التمسك بشعار النصر المطلق الذي كرره عدة مرات في الشهر الماضي في كل ظهور علني له وكأنه شعار أملته عليه روح آرثر فنكلشتاين، مستشاره الراحل.وأكد للجمهور بأننا على بعد خطوة واحدة من النصر، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى. كبار المسؤولين العسكريين أكثر تحفظا، وبحسبهم، فقد تم بالفعل إحراز تقدم في القتال في الأسبوعين الأخيرين، وهو ما يعتمد أيضا على الدروس المستفادة حتى الآن. ففي خانيونس، سيطر الجيش الإسرائيلي بشكل كامل وتدريجي على المخابئ والأنفاق تحت الأرض التي كان رئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يتولى منها قيادة نشاطات رجاله. غارات عسكرية متكررة في شمال غزة أدت الى قتل العشرات من نشطاء حماس الذين عادوا الى العمل في المنطقة بعد خروج معظم قوات الجيش الإسرائيلي، وما يزال هناك حتى الآن مخيمان للاجئين في وسط قطاع غزة، وبالطبع منطقة رفح. في الحالتين هدد نتنياهو بتفعيل الجيش من الأرض قريبا.السؤال كالعادة هو؛ هل هذه الإنجازات التكتيكية تتراكم بالتدريج لتصل الى انتصار استراتيجي حقيقي؟ الولايات المتحدة وقفت أمام هذا السؤال في حرب فيتنام، وفرنسا، قبل ذلك ببضع سنوات في الجزائر، وأيضا إسرائيل جربت معضلات كهذه في السابق، في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وحتى الانسحاب في العام 2000، بعد بضع سنوات في عملية "الدرع الواقي" في الضفة الغربية، وفي الانتفاضة الثانية وفي حرب لبنان الثانية في 2006.النقاش ينقسم، بخطوط عامة، بين الصقور والحمائم.الذعر الذي بثه نتنياهو في الأسابيع الأولى للحرب اختفى. يبدو مرة أخرى أنه بليغ وواثق من نفسه تماما. ولكن كما تظهر استطلاعات الرأي، فإن أي ظهور له يثير قدرا من العداء بالنسبة لجزء كبير من الجمهور. وحقيقة أنه وحكومته ما يزالون في السلطة بعد مرور أربعة أشهر على المذبحة الفظيعة التي حدثت في عهدهم، هي أمر لا يمكن فهمه. الآن أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه لا ينوي الرحيل.في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وقفت على الأجندة صفقة المخطوفين الأولى. نتنياهو، حقا، لم يستجب لتحذيرات كل أنواع المحتالين الذين قالوا إن الصفقة ستوقف وإلى الأبد العملية العسكرية في القطاع. رئيس الحكومة وافق على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين بنسبة 3: 1 مقابل إطلاق سراح 110 مخطوفين إسرائيليين وأجانب، معظمهم من النساء والأطفال. هؤلاء المخطوفون تم تخليصهم من بين أنياب الموت. اليوم نحن نعرف من أفواههم بأنهم اجتازوا ظروفا صعبة جدا. المخطوفون الذين بقوا وراءهم يتم احتجازهم في غزة لفترة أكثر من الضعف، بعضهم ماتوا في هذه الأثناء.في القيادة الإسرائيلية يعرفون أنه لن يكون بالإمكان التوصل الى صفقة أخرى في مثل هذه الشروط المريحة، ربما باستثناء في سيناريو يقوم فيه الجيش بطريقة معينة بمحاصرة الفتحة التي يختبئ فيها السنوار (حتى عندها من المرجح أن يكون حوله درع بشري واق على شكل المخطوفين الإسرائيليين). في الأسابيع القريبة المقبلة سيتم تبادل، هذا ما نأمله، المزيد من المسودات بين الطرفين عن طريق الوسطاء. الاتصال مع السنوار نفسه صعب لأنه موجود في حالة هرب ويختفي في الأنفاق.إذا تم التوصل الى مرونة في موقف حماس، فإن القرار سيصل الى الكابنت الموسع والحكومة. ولكن حتى قبل ذلك ستجري النقاشات في مجلس الحرب. هناك يعتمد الكثير على مقاربة وزراء المعسكر الرسمي، بني غانتس وغادي ايزنكوت، من الواضح تماما أن في يدهم القرار بشأن هل يحلون الائتلاف بصيغته الحالية، حول الخلاف المتوقع أن يتطور حول الصفقة. في ظل غياب صفقة، فإن انسحابهم من شأنه أن يعطي الضوء لتطور موجة احتجاج واسعة وأكثر شدة ضد نتنياهو وسياسته في الحرب.في هذه الأثناء العائلات بقيت تقريبا وحدها. في مظاهرات الدعم لها تتم، بالأساس، رؤية المشاركين في احتجاج بلفور وكابلان من الماضي. نتنياهو نجح، أيضا في هذه المرة، في تحويل خلاف أخلاقي وإنساني إلى موضوع يقسم فقط حسب خطوط الفصل بين اليمين واليسار، بين بيبي وفقط ليس بيبي.ليس فقط الأداء الفاشل للحكومة عشية الحرب (تحت ظل الانقلاب النظامي) وخلاله يتم استقباله بلامبالاة نسبية من قبل الرأي العام، بل هذا يحدث أيضا حول السلوك اليومي الذي يبدو مثل هجوم مستمر على القسم نفسه من الجمهور الذي يتحمل على الأغلب عبء الضرائب والخدمة في الجيش.هذه الأمور ظهرت في هذا الأسبوع في عدة قرارات وتصريحات، التي من جهة زادت العبء على معظم المواطنين. ومن جهة أخرى، دفعت قدما بتوزيع الأموال والامتيازات على الحريديين والمستوطنين. القطاع الأول تعافى بسرعة من مشاعر الذنب التي دفعت بعض الشباب فيه الى الخدمة العسكرية. وقيادة القطاع الثاني تحاول استغلال إسهام أبنائها في الخدمة وحتى خسائرهم في الحرب في غزة من أجل زيادة طلباتها السياسية المتنامية.الجيش الإسرائيلي يجد نفسه رغم أنفه خاضعا لعدم المساواة الصارخ، بل ويعمقه. هذا الأسبوع أعلن عن زيادة كبيرة في العبء: زيادة الخدمة الإلزامية للرجال مرة أخرى من 32 الى 36 شهرا؛ وسن الإعفاء من الاحتياط سيتم رفعه من 40 الى 45 سنة، ويتوقع أن يزيد عدد أيام خدمة الاحتياط في السنة ثلاثة أضعاف في هذه السنة (بالمتوسط 35 يوما للجنود و45 يوما للضباط).الإدارة الأميركية غير مستعدة للتساوق مع الواقع البديل الذي يمليه الوزير بتسلئيل سموتريتش وأمثاله. هذا الأسبوع ثارت عاصفة سياسية صغيرة في إسرائيل عندما تبين أن الأميركيين شملوا في خطواتهم ضد اليمين المتطرف أيضا خطوات اقتصادية شديدة ضد أربعة مستوطنين اتهموا بالتورط في أعمال عنف في الضفة. البنوك في إسرائيل قامت بتجميد حساباتهم وأثارت الدهشة والغضب في أوساط المستوطنين. يبدو أن الإدارة الأميركية تلمح إلى أن هذا فقط البداية، سموتريتش وشريكه ايتمار بن غفير؛ الشخصيتان غير المرغوب فيهما في واشنطن، يمكن أن يكتشفا أنه توجد للأميركيين طرق أخرى للتعبير عن خيبة الأمل.