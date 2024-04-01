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Jordan News النسخة المطبوعة

حين لا يكون معنى لـ"أصيب بالخطأ"

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

بقلم: عيناب شيف  31/3/2024

من الصور الصادمة التي خلدت إطلاق جندي احتياط النار على سامح زيتون يمكن أن نفهم كم هو تعبير "أصيب بالخطأ" فقد معناه. حتى لو قبلنا برواية الجندي بكاملها، لم يكن هناك أي "خطأ": رجل فلسطيني ابن 63، أطلق النار عليه ممثل رسمي لدولة إسرائيل بعد أن عثر على سكين في حقيبته، بمعنى أن وسيلة الهجوم أحبطت وما تبقى لزيتون إذا ما أراد أن يؤذي أحدا ما هو أن يجدر بروس لي الذي في داخله. إذا ما وصلت الحالة إلى المحكمة، فهو الذي سيتعين عليه أن يقرر ما هو "إحساس الخطر"، هذا إذا كان إحساسا على الإطلاق يمكنه أن يؤثر على مطلق النار في مثل هذه الحالة. لكن حتى للمشاهد البسيط أيضا الذي اطلع على المعلومة مسموح له أن يتساءل: ما الذي بالضبط في هذه الحالة دفع مطلق النار لأن يقرر بأن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحدث هي استخدام القوة مع الإمكانية الكامنة الفتاكة التي تحققت أيضا لشدة الفظاعة. هل ما حصل هناك، حوار طرشان بين جنود مسلحين ورجل شائخ، برر حقيقة أن إنسانا ما اضطر لأن يودع حياته؟اضافة اعلان
لكن يخيل أن معظم الإسرائيليين والإسرائيليات توقفوا منذ زمن بعيد عن أن يشغلوا بالهم بمثل هذه الأسئلة. وحتى التفصيل المذهل وبموجبه اجتاز زيتون تهويدا واسمه تغير لأن يصبح دافيد بن ابراهام، المعلومة التي ليس لها أي صلة بالحالة نفسها (هذا بالتأكيد لم يجدِ زيتون نفعا)، تبقي الانشغال بموته قليلا. وما العجب؟ حتى في الحالة الرهيبة ليوفال كاستلمان الراحل أصبح طي النسيان. وقد كان بطل إسرائيل أنقذ حياة إنسان ودفع على ذلك الثمن بحياته. فماذا كان هناك فلسطيني آخر أزيح عن الطريق؟ لو لم يكن له من يوصي به مثل نوعام ارنون، الناطق بلسان الحاضرة اليهودية في الخليل، فإنه حتى القليل الذي يقال الآن سيصبح هدوءا شاعريا. عمليا، حين كان الموضوع حديث العهد، كان عنوان زيتون في القناة 14 "شاب" (فنيا صحيح)، وبعد ذلك "مواطن" (كذب). ماذا سيكتبون؟ "فلسطيني"؟ إذ لا يوجد مثلهم إلا مخربون وليس ضحايا من وجهة نظرهم.
وبعامة، ثماني سنوات تنقصها ثلاثة أيام تفصل بين النار على زيتون، وآخر حالة أطلقت فيها النار على إنسان لم يشكل خطرا أثارت جلبة في إسرائيل. صحيح أن اليئور ازاريا لم يطلق النار ليقتل إنسانا بريئا بعامة، بل مخربا منكرا لكنه كان من قررت هيئتان قضائيتان بالإجماع أنه لم يكن أي سبب لإطلاق النار عليه بعد أن حيد وبات مستلقيا وهو جريح. وفي حينه أيضا لم يكن حقا "صدع" في الموضوع: في كل استطلاع، وجد أن أغلبية مطلقة من الجمهور اليهودي تقف من خلف ازاريا، ما دفع برئيس الوزراء في حينه واليوم لأن ينفذ التفافة حدوة حصان فزعة كي لا يكون ركل كرة القدم بعد أن تجاوز خطوط الدفاع. وإذا ما نظرنا إلى الأمور حسب التعاطف مع ازاريا في التقرير المعيب عنه في القناة 14 في آب (أغسطس) الماضي، فقد بات درايفوس الحديث. وبهذه الوتيرة يمكنه أن يختار بين رئاسة لجنة الخارجية والأمن أو قيادة لواء الخليل.
وتوجد علاقة بين إطلاق النار على زيتون، الصور المهينة التي ما يزال المقاتلون يبثونها من غزة وترفيع ضابط كبير رغم أنه أمر في الماضي بإجراء (فعل معيب جدا بحق فلسطينية) كلهم يمثلون ليس فقط استعراضات لنزع الإنسانية في الجيش الإسرائيلي (مقابل عدد لا يحصى من المقاتلين والضباط الذين يبذلون جهدا كبيرا لاحترام قواعد الحرب وقيم الأخلاق في أوضاع قاسية ومركبة)، بل وأيضا انعدام اهتمام الجمهور، الوهن المؤسساتي في إنفاذ القانون والعقاب، الغضب على من يتجرأ على التحذير من التداعيات الهدامة لفقدان الطابع الإنساني. في النهاية، عندما يتحطم السد تماما، وحتى التظاهر يختفي، ستكون إسرائيل منبوذة أكثر من الخارج وعفنة أكثر من الداخل. نحن نطلق النار على أنفسنا في الرأس ولا نحاول حتى أن نقول إن هذا "بالخطأ".
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