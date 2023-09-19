حين ينضم رئيس الوزراء للمتطرفين

يديعوت أحرونوت

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يديعوت آحرونوتبن – درور يميني 19/9/2023الجدال الجماهيري ينزل عن الخطوط. يحتمل أن تكون هذه طبيعة كل جدال قاس وحاد. فهو يرفع النبرات. ويحتاج إلى أقوال متطرفة تمس بالجدية وبالموضوعية لأجل الحصول على العناوين. للحظات يخيل أنه لا يوجد 70 % يريدون إصلاحا بالتوافق. فأغلبية الأصوات في الخطاب العام تأتي من الهوامش، وكلما كانت تسمع أكثر – هكذا تتطرف أكثر.الموضوع هو أنه مع كل الرغبة في تجاهل هذه الأصوات، فإن هذه لم تعد في هوامش الهوامش ويبدو أيضا أنها ليست فقط الهوامش. فبدءا من اسحق فيندروس الذي يعتقد أن جماعة المثليين أسوأ من داعش أو تالي غوتليف التي تعتقد أن الشاباك يخدم المخربين، أو اهود أولمرت، الذي "دعا الولايات المتحدة لتنفيذ إعادة تقويم للعلاقات مع إسرائيل مع كل ما ينطوي عليه هذا من معنى" أو رسالة "الأدباء" للرئيس الأميركي كي يمتنع عن اللقاء مع نتنياهو. في كل لحظة تتعاظم فيها الرغبة في وضع هذه الأصوات جانبا، تأتي ضربة أخرى تكون أكثر إذهالا من سابقتها. 14 نائبا من الائتلاف، بمن فيهم أربعة من الليكود، وقعوا على كتاب من أجل تحسين شروط اعتقال القاتل عميرام بن اوليئيل. يتبين أن الحديث يدور عن عصبة من مؤيدي حقوق الإنسان. هم يعملون، حسب الرسالة، "على شرف مجتمع ديمقراطي وأخلاقي لدولة إسرائيل". رائع من جانبهم وهم يطالبون "بالحفاظ على حقوق الإنسان الذي يلزم جهاز الأمن العام". واو. مذهل. أيمن عودة ما كان ليصيغ هذا على نحو أفضل. فهو الآخر حساس جدا لحقوق الإنسان القتلة شريطة أن يكون ضحاياهم يهودا.ولا، لا يمكن التجاهل، لأن رئيس الوزراء يفترض أن يميز نفسه عن المحرضين. لكنه وبذاته، يقف في رأس النازلين عن الخطوط. فقبل لحظة من صعوده إلى الطائرة التي أقلته إلى اللقاءات في الولايات المتحدة اتهم المتظاهرين بأنهم يرتبطون بإيران وبمنظمة التحرير الفلسطينية، هذا مشوق، لأنه هو نفسه، كرئيس المعارضة، نشر شريطا مسجلا بالإنجليزية – نعم، بالإنجليزية – ادعى فيه، ان حكومة بينيت – لبيد تبادر إلى تشريع سيصفي الديمقراطية. وأساسا، منذ تشكيل الائتلاف برئاسته لم تكن إبادة قيمة ذاتية بهذا القدر. فهذا هو الائتلاف الذي سيمس تشريعه بالحصانة التي توجد اليوم للمقاتلين، وبينهم الطيارون، من لوائح اتهام في محاكم دولية. وهذا هو الائتلاف الذي تحدث عاليا عن الحكومة ومكافحة الإرهاب – وفشله في المجالين يصبح مخيفا. وهذا هو الائتلاف الذي قوانينه، والذي يطرح قوانين يفترض أن تمنح حصانة للمتملصين في الجيش، بل ويرسخها بالقانون، وكذلك من شأن قوانينه الشحن بالوقود لمن يتملصون من تعلم المواضيع الأساسية (في المدارس)، وبالتالي التهرب من سوق العمل (الحريديون والذين يرون أن تعليمهم يجب أن يقتصر على تعلم الدين اليهودي).نتنياهو قال: "إن هذه مصيبة". أما الآن فهو مقاول التنفيذ لديهم. كما يدور الحديث عن إبادة قيمة أخلاقية. هذا هو الائتلاف الذي يسحق وثيقة الاستقلال، وهذا هو الائتلاف الذي يسحق الفكرة التأسيسية لدولة يهودية وديمقراطية. هذا وذاك. حتى الآن كان هؤلاء أساسا مناهضين للصهيونية هم الذين تبنوا هذا الخليط. أما الآن، فهذا هو الائتلاف نفسه الذي يفعل ذلك.يشهد الله على أنني مع إصلاح بتوافق واسع وليس في قطرة استخفاف بادعاءات الجدية، ويوجد كهؤلاء لدى منتقدي الفاعلية القضائية. فقد طرحت هذه الادعاءات بنفسي بل عندما لا تكون الهوامش، بل رئيس الوزراء وبذاته، يمنح تسويغا للكهانية، فلا يجب أن يتفاجأ عندما تكون الحكومة التي أقامها هي الهدية الأفضل التي تلقاها كارهو إسرائيل منذ الأزل. فلا حاجة لضربة من الخارج. فليس أعضاء اليمين المتطرف هم الذين يعملون منذ سنين كمقاولي تنفيذ لرؤية "الدولة الواحدة" لكارهي إسرائيل. الآن هذه هي الحكومة نفسها، أكثر بكثير من سابقاتها. فكيف يتجرأ نتنياهو على أن ينزل باللوم على من يحاولون وقف هذا الدمار؟ وحتى التعديل الذي نشره محرج قليلا. لم أقصد أنهم "يرتبطون" بمؤيدي إيران ومنظمة التحرير الفلسطينية، ادعى نتنياهو، قصدت فقط أنهم سيتظاهرون بالتوازي مع مؤيدي "BDS" (هي حركة فلسطينية وعالمية شعارها مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها في مسعى لتحقيق الحرية والعدالة). عندما سيخطب نتنياهو في الأمم المتحدة، وحين يلتقي بايدن سيكون هناك عدد لا يحصى من المتظاهرين والمظاهرات. وحتى مؤيدي نتنياهو سيكونون هناك. هم أيضا سيتظاهرون إلى جانب متظاهري BDS. فهل لأنه سيقول آخرون محظور التظاهر؟ أهو جدي؟.في الأسبوعين الأخيرين كنت في الولايات المتحدة. التقيت يهودا أعرفهم من سنين كمتعاطفين مع إسرائيل. صهاينة عظيمون. هم يكافحون ضد كارهي إسرائيل من اليمين المتطرف واليسار المتطرف، في الاكاديميا وفي وسائل الإعلام. في هذه الأيام يشدون شعرهم. وهم يتساءلون عجبا كيف تتولى في إسرائيل حكومة ترتكب تقريبا كل خطأ ممكن كي تخدم مؤيدي BDS. بقواي الهزيلة قلت المرة تلو الأخرى إن إسرائيل هي ديمقراطية لامعة. الاحتجاج فقط هو دليل آخر. ولأنه لا يفكر أحد في إسرائيل في أن يدير الظهر للولايات المتحدة، وبالتأكيد للجالية اليهودية بسبب إدارة إشكالية، فنحن نتوقع من قادة الجالية اليهودية أن يؤيدوا إسرائيل من دون صلة بحكومة إسرائيل. فلما كانت العلاقة هي بين الشعوب، وفي إسرائيل توجد أغلبية واضحة ومتماسكة تؤيد إسرائيل يهودية وديمقراطية، وليس إسرائيل حريدية وقومية. لكن هذا ليس بسيطا. الآن انت هناك، يا سيد نتنياهو. ليس كل شيء ضائعا. ما يزال يمكنك أن تقلص الأضرار. فهل أنت قادر؟.