 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"خالٍ من أي ذرة ندم".. صحيفة عبرية تصف تصريحات نتنياهو حول مجزرة الخيام في رفح

مجزرة الخيام في رفح
صورة من آثار مجزرة الخيام الأخيرة في رفح
"حادث مأساوي" هو التعبير الملطف الذي اختاره رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لوصف الحادث المروع الذي وقع الأحد الماضي وقُتل" استشهد" فيه نحو 45 من سكان مخيم للاجئين الفلسطينيين في رفح وأصيب عشرات آخرون، ليكون بذلك نتنياهو قد اختار كعادته وبعد 20 ساعة إصدار تصريح خال من أي ذرة ندم على مقتل " استشهاد" مدنيين فلسطينيين.اضافة اعلان

بهذه التوطئة استهلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية افتتاحيتها اليوم، موضحة أنّ بإمكان الشخص أن يتصور أن دافع نتنياهو لم يكن الحزن العميق أو الأسى على تلك المأساة، بل إحساسه بالخطر الذي يهدد حريته في الحركة عبر العالم بعد أوامر الاعتقال التي طلبها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، إذ تتطلب هذه الأوامر منه أن يُظهر بصوت مسموع على الأقل قدرا ولو كان متواضعا من الإنسانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجو السائد بين الجمهور بشأن مصير الفلسطينيين غير المقاتلين يتأرجح بين اللامبالاة والفرح لموتهم.

وبالنظر إلى ذلك ووسط التعتيم الإعلامي المتعمد على حجم الموت والدمار في غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية -بمن في ذلك آلاف الأطفال والمسنين- تقول هآرتس إن نتنياهو اكتشف الوجه الرهيب لحرب "النصر الشامل" التي يخوضها.

وأضافت أن السعي وراء هذا النصر مبني على كذبة متأصلة مفادها أن الاستيلاء على رفح من شأنه أن يمثل وسيلة ضغط على حماس، في الوقت الذي تواصل فيه هذه الأخيرة رغم الضربات الكبيرة التي تلقتها التمسك بموقفها القائل إن وقف الحرب هو وحده الذي قد يؤدي إلى إطلاق "الرهائن".

وختمت هآرتس بالقول إن إطلاق سراح الرهائن يمثل الهدف الوطني الواقعي الوحيد المتبقي للحكومة الإسرائيلية، ولا يمكن أن يكون مشروطا بالاستيلاء على رفح أو "هزيمة حماس" أو "القضاء على التهديد الذي يواجه المجتمعات الحدودية الإسرائيلية في قطاع غزة"، حسب قولها.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طفل فلسطيني ينظر إلى الدمار الذي لحق بحي الزيتون بعد انسحاب قوات الاحتلال منه -(وكالات)

قبل أن تصبح غزة فيتنام

منذ19 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

موت في رفح

منذ19 ساعة
هآرتس

قصف الأبرياء لن يحقق النصر

منذ19 ساعة
هآرتس

أطيحوا ببن غفير

منذ19 ساعة
معاريف

لنوقف النار

منذ19 ساعة
1716810997347471600

7 أكتوبر هو جزء من ثمن الاحتلال

27 أيار 2024
افكار و مواقف

مقابلة سمو ولي العهد

د. محمد حسين المومني |اليوم

قاعدة متينة لحماية المنافسات

خالد خطاطبة |اليوم

عام استثنائي

زيدون الحديد |اليوم

تسخين حزبي وغليان عشائري استعدادا للانتخابات

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات | منذ19 ساعة
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات | منذ19 ساعة
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات |27 أيار 2024
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
نتنياهو

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 