خراب في الاقتصاد أيضا

هآرتس

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بقلم: أسرة التحريرحكومة نتنياهو السادسة هي حكومة خراب. فللخراب الأمني يمكن أن يضاف الخراب الاقتصادي الذي على الطريق. التهديدات على اقتصاد إسرائيل هائلة. كان متوقعا أن تتجند الحكومة كي تعمل على استقرار الساحة الاقتصادية على الأقل لكنها على عادتها تفعل العكس. وزير الاقتصاد، نير بركات، هاجم في الكنيست أول من أمس مخطط المساعدة الاقتصادية الذي يعمل عليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. ففي ذروة الحرب الأصعب التي مرت على إسرائيل منذ 50 سنة، وفي الوقت الذي تتوق فيه الجبهة المدنية الداخلية إلى مساعدة ويقين اقتصادي ما، فإن الحكومة غير قادرة حتى على أن تقرر ما هو اقتراحها للمساعدة وتزرع انعدام يقين متطرف.وليس هذا فقط، فالوزراء يستغلون الوضع كي يقوموا بالسطو على الصندوق العام بأسرع وقت ممكن، على ما يبدو قبل أن تسقط الحكومة وتضيع معها الفرصة للمكسب المالي. رغم أن سموتريتش أعلن، أن كل إنفاق في الميزانية ليس بالضرورة أن ينقل إلى الجهد الحربي بما في ذلك، الأموال الائتلافية، لكن ضخ الأموال يتواصل عمليا بوتيرة متسارعة. الأموال الائتلافية هي الإنفاق المالي الأكبر الذي يمكن تحويله في الميزانية. يدور الحديث عن نحو 6 – 7 مليارات شيكل مخصصة "لتسمين" قاعدة أحزاب اليمين: تعظيم مشروع الاستيطان في المناطق، تمويل حياة الحريديين خارج سوق العمل من خلال زيادة مخصصات الطالب الديني، ودفع علاوات أجر سائبة بقرابة مليار شيكل للمعلمين الحريديين.في الأسبوعين الأوليين، منذ نشوب الحرب فتح الوزراء الصنبور وضخوا طلبات في الدفع قدما بمعالجة الأموال الائتلافية بمئات ملايين الشواكل. الصدمة الوطنية الرهيبة – 130 ألف نازخ موزعين في كل أرجاء إسرائيل؛ المساعدة اللازمة على عجل للعائلات التي تضررت في الغلاف - كل هذه في سلم أولويات متدن لدى وزراء الحكومة؛ فهم منشغلون الآن كما أسلفنا في تحويل الدفعات للحريديين. رغم تصريحات الوزير سموتريتش الرسمية، فإنه يعمل وفقا للمصلحة الحزبية وليس الوطنية. وبالفعل، فإن مليارات الشواكل لدفع علاوات الأجور للمعلمين الحريديين جمد مؤقتا، لكن من دون حسم قاطع من جانب وزير المالية، فإن الأموال ستحرر قريبا بينما سموتريتش يصمت في هذه الأثناء. وبالتوازي، فإنه يدفع قدما بسرعة الوسيلة الحسابية التي ستسمح بتوزيع ميزانية الدولة – استخدام "الصندوق" كي لا يحصي نفقات الحرب كجزء من الميزانية. هذه مناورة مكشوفة تستهدف إعفاءه من الحاجة للتقليص في الأموال الائتلافية. محافظ بنك إسرائيل، أمير يرون حذر أول من أمس، من أن توسيع الميزانية بواسطة "الصندوق" بدلا من تقليص نفقات زائدة سيعرض للخطر الاستقرار الاقتصادي لإسرائيل. لكن في هذا الوقت لا يبدو أن أحدا ما في الحكومة يهمه هذا. هذا ليس فقط خطرا اقتصاديا، بل وأمني أيضا، إذ إنه لا يوجد جيش قوي من دون اقتصاد قوي.