خروقات إيران تحولت إلى روتين

هآرتس

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بقلم: تسفي برئيلاجتماع مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة النووية الذي عقد في هذا الأسبوع في فيينا، انتهى بصوت ضعيف. إذا كان هناك أي أحد انتظر بيان إدانة دوليا، أميركيا على الأقل، حول استمرار تطوير المشروع النووي الإيراني، بالأحرى قرار إدانة، فقد بقي توقعه معلقا في الهواء. رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية، رفائيل غروسي، أحسن وصف خيبة أمله من تجاهل المجتمع الدولي رغم التقرير الكئيب الذي نشر في هذا الشهر عن المشروع النووي. "بدرجة معينة ما يحدث في إيران يعد روتينا"، قال غروسي في مؤتمر صحفي عقد في هذا الأسبوع. "أنا قلق من ذلك لأن القضية ما تزال مهمة الآن مثلما كانت في السابق".رئيس الوكالة لم يذكر أسماء الدول التي تضاءل اهتمامها بالمشروع النووي. ولكن ليس من الصعب تخمين ذلك. إعلانات مسبقة ومنفصلة نشرت في هذا الأسبوع قبل اجتماع مجلس المحافظين، إعلان لوزارة الخارجية الأميركية، وإعلان لبريطانيا وألمانيا وفرنسا، المعروفة باسم الـ"إي 3"، في سياق رد الغرب على إيران. هذه البيانات تفسر الخروقات الخطيرة لطهران في السنة الماضية وغياب تعاونها في كل ما يتعلق بالرقابة على نشاطاتها النووية والإشراف عليها. ولكن مقابل الإعلان الأميركي فإن الإعلان الأوروبي مفصل أكثر وصادم أكثر بكثير."كمية اليورانيوم المخصب في ايران (بكل مستويات التخصيب) أعلى 18 ضعفا من الكمية المسموحة حسب الاتفاق النووي الأصلي"، كتب في البيان. "إضافة الى ذلك، إيران تمتلك كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب بمستوى مرتفع، ثلاثة أضعاف الكمية التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة النووية، والتي تشير الى تطوير محتمل لجهاز نووي". وبترجمة حرة للصيغة الملتوية لدول "إي 3"، فإن إيران تمتلك يورانيوم بكمية ونوعية تدل على نيتها لإنتاج جهاز نووي عسكري -ليس هذا فقط، بل لا يجب استبعاد الافتراض بأنها بدأت بالفعل في عملية إنتاج مثل هذا الجهاز.ما هذا الجهاز؟ هل إيران اجتازت بالفعل الخطوط الحمراء ولديها الآن يورانيوم مخصب بكمية مناسبة لإنتاج القنبلة. العمى الدولي حول ما يحدث في إيران لا يمكنه تقديم إجابة قاطعة تتجاوز الشكاوى المتكررة بأنها لا تسمح برقابة ناجعة، منهجية ووثيقة، على ما يحدث في المنشآت النووية. رغم ذلك يبدو أنه في الوقت الحالي لا توجد أي دولة عظمى ستبادر الى الخطوة المقبلة. يبدو أن هذا الأمر يجبر الدول التي وقعت على الاتفاق النووي الأصلي على نقل القضية الى مجلس الأمن، من أجل البدء في عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، إضافة الى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق في 2018، بتشجيع من إسرائيل وبإقناعها.الولايات المتحدة لا تنفي وجود اتصالات حول الدفع قدما باتفاق نووي معين، سواء كان اسمه "تفاهمات" أو "اتفاقات" -وهي تسعى الى الإشارة بإيجابية الى موافقة إيران على خفض كمية اليورانيوم المخصب الى مستوى 60 %. في هذا الوضع الدول الأوروبية لن تسارع الى الوقوف رأس حربة، وأن تكون كاثوليكية أكثر من البابا.