 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خطة نقل معبر رفح للفلسطينيين

معبر رفح- (وكالات)
معبر رفح- (وكالات)
إسرائيل هيوم
بقلم: شيريت افيتان كوهن
31/5/2024


قبيل الحسم في مسألة تغيظ اليمين: في جهاز الأمن يفحصون إمكانية نقل معبر رفح إلى أياد فلسطينية بمشاركة مصرية، بخلاف الخطة التي فحصت في الأشهر الأخيرة.اضافة اعلان
حسب الخطة، خططت إسرائيل أن تغلق تماما معبر رفح وتقيم بدلا منه حدودا ثلاثية في القسم القريب من الحدود الإسرائيلية – المصرية، وهكذا تخلق مبررا للسيطرة في المعبر لأغراض أمنية. غير أن "إسرائيل اليوم" علمت بأن هذه الخطة اختفت في مرحلة التنفيذ، والآن يدعون في جهاز الأمن بأن لا نية لإسرائيل لحيازة معبر رفح لزمن طويل.
هذا الأسبوع تحدث الوزير غالنت مع نظيره الأميركي وشدد على مسمعه بأن إسرائيل لا تعارض فتح المعبر، لكنها لن توافق على نقل المسؤولية إلى رجال حماس أو إلى جهات ترتبط بمنظمة حماس.
في الجيش الإسرائيلي بدأوا بتأهيل النقل لإدارة فلسطينية، كما علم من جهات رفيعة المستوى في الميدان.
ومع ذلك، قال لنا هذا الأسبوع مصدر سياسي رفيع المستوى إنه "لم تتخذ بعد قرارات في مسألة رفح"، فيما أن نتنياهو من جهته صد مطالبة رفعها إليه 12 نائبا من الليكود، بمبادرة النائب عميت هليفي، للاحتفاظ بمعبر الحدود في رفح.
وادعى رئيس الوزراء بأنه لا يحتاج إلى النصائح من الوزير الذي وقع على الكتاب نير بركات. وفي هذه الأثناء يبدو أن التصريحات في جهة والواقع على الأرض في جهة أخرى.
طلب النائب هليفي نقاشا سريعا في لجنة الخارجية والأمن، من المتوقع أن يجرى هذا الأسبوع. في الطلب الذي رفعه لرئيس اللجنة يولي ادلشتاين كتب يقول: "أهمية النشاط العملياتي في رفح، الذي بدأ بتأخير كبير، هو أساسا بسبب السيطرة المتجددة في معبر الحدود مع مصر والتي ستثبت سيطرتنا في المنطقة، تحبط شبكة التهريبات لحماس وتقطع التواصل الخطير بين غزة ومصر.
الفوضى في الميدان والفجوة بين التصريحات والتنفيذ تخيفان ليس فقط هليفي بل ومحافل أمنية أخرى. فلا يدور الحديث عن معبر رفح بل وعن محور فيلادلفيا، الذي نجحت إسرائيل هذا الأسبوع في استكمال السيطرة عليه.
في هذه الحالة أيضا يقولون في جهاز الأمن إنه لا توجد نية لإبقاء الجنود على المحور بل أساسا معالجة الأنفاق وبوسائل تكنولوجية تجعل من الصعب عبور متجدد في الطريق السريع للذخائر بين غزة ومصر.
في إطار المداولات على خطة فك الارتباط ثار جدال عاصف بين رئيس لجنة الخارجية والأمن في حينه يوفال شتاينتس ورئيس الوزراء ارئيل شارون. فقد طالب شتاينتس بإبقاء السيطرة في فيلادلفيا وعدم نقلها الى حراس مصريين. هو وآخرون في الليكود حذروا من محور التهريب إياه الذي سلح حماس حتى 7 أكتوبر، لكن شارون بقي على موقفه. في 2008، حين كان تساحي هنغبي على رأس لجنة الخارجية والأمن، قال النائب شتاينتس بشكل شاذ عن خصاله الاديبة: "من تخلى عن فيلادلفيا – غبي". اليوم يبدو انه قلل في مستوى الوصف الذي اغدقه على الفعل المشين والذي من المتوقع لإسرائيل نتنياهو 2024 ان تقره من جديد.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هآرتس

إسرائيل تتسبب باشتعال الضفة الغربية

منذ24 ساعة
هآرتس

نتنياهو وغانتس هما المسؤولان عن هزيمة إسرائيل

منذ24 ساعة
مجندون في جيش الاحتلال الاسرائيلي

إعلام عبري: 10% من المطلوبين للخدمة بالجيش يدعون الإصابة بأمراض عقلية

30 أيار 2024
1716984440210569900

الحرب في رفح بلا محاذير

29 أيار 2024
مجزرة الخيام في رفح

"خالٍ من أي ذرة ندم".. صحيفة عبرية تصف تصريحات نتنياهو حول مجزرة الخيام في رفح

29 أيار 2024
طفل فلسطيني ينظر إلى الدمار الذي لحق بحي الزيتون بعد انسحاب قوات الاحتلال منه -(وكالات)

قبل أن تصبح غزة فيتنام

28 أيار 2024
افكار و مواقف

عملية رفح والعودة للبشاعة الإنسانية

د. محمد حسين المومني |اليوم

ولي العهد إذ يقدم رؤيته

خالد دلال |اليوم
ترجمات
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |منذ 59 دقيقة
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات | منذ1 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

شهداء فلسطين

كابوس الجمعة منذ23 ساعة

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj
 