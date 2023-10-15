خطر في الضفة

هآرتس

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بقلم: أسرة التحرير 15/10/2023في الوقت الذي يتابعون فيه في إسرائيل بتحفز خطر فتح جبهة شمالية في الحرب، ثمة من يعملون بشكل مقصود على فتح جبهة شرقية. لا يوجد سبيل آخر لقول هذا: مستوطنون يحاولون جر إسرائيل إلى حرب في الضفة أيضا. عدد الاعتداءات على الفلسطينيين من المستوطنين في الضفة ارتفع منذ بدأت الحرب في غزة. قتل ستة فلسطينيين في حادثين الأسبوع الماضي في قرية قصرة. وحسب السكان قتل خمسة منهم على أيدي المستوطنين. وحسب تحقيق الجيش الإسرائيلي، سمعت قوة عسكرية النار فوصلت إلى المكان مع ثلة تأهب من إحدى المستوطنات. وبزعم الجنود، فإنهم لم يطلقوا النار نحو القرية بل إلى أرض مفتوحة. بينما أصيب القتلى في القرية. وقال مصدر في جهاز الأمن: "إن القوة لاحظت ملثمين خرجوا من القرية على تراكتور صغير وفي توثيق من الجو بدوا وهم يطلقون النار في أراضي القرية. في الأيام التي سبقت ذلك نشر مستوطنون على "الواتس آب"، إعلانا توجهوا فيه إلى أهالي قصرة يقولون: "ليس لنا خطوط حمراء. سنعجب عليكم كي يرى الناس ويرهبون. نحن نكمن لكم!".إضافة إلى ذلك وثق مستوطن يطلق النار على فلسطيني من مسافة صفر في قرية التواني. في توثيق لمنظمة "بتسيلم" بدا المستوطن يقترب من الفلسطيني يدفعه ويطلق النار عليه بينما كان إلى جانبه جندي من الجيش الإسرائيلي. صحيح أن الجيش صادر السلاح بعد إطلاق النار وهو يحقق معه في الشرطة لكن الجيش أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيعزز بألف قطعة سلاح منظومة الدفاع عن المستوطنات".في أعقاب اعتداءات المستوطنين دعا الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي المستوطنين ألا "يعرقلوا الإحباط" وقال: "إن المسؤولية عن الأمن "هي للجيش الإسرائيلي فقط". هذا بعيد عن ان يكون كافيا. في الحكومة يوجد وزراء موالون قبل كل شيء لمشروع الاستيطان. هم ورفاقهم في الائتلاف شجعوا التعدي والسيطرة على الأراضي وأيدوا عنف المستوطنين. الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو تركوا لمصيرهم بلدات الجنوب وأبقوها بلا حماية. بالتوازي وفر الجيش الإسرائيلي الحماية لكل نزوة استيطانية سواء كان هذا لحماية عريشة أقامها النائب تسفي سوكوت أم مستوطنين أرادوا الصلاة في قبر يوسيف أو في جبل عيبال. حين يسأل أين كان الجيش؟. فإن جزءا من الجواب هو: في المناطق.إن مشروع الضم والابرتهايد، بواسطة الحكومة يواصل السماح للمستوطنين بإجراء الاستفزازات ودق طبول الحرب في الضفة أيضا. من أجل إيقافهم، لا يكفي إرسال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. على رئيس الوزراء أن يقف بجسده وبصوته ويأمرهم أن يتوقفوا عن تعريض أمن إسرائيل للخطر. من الصعب التصديق، أن يطير نتنياهو الصهيونية الدينية من الحكومة. إذ إنه يعنى كل الوقت ببقائه السياسي. لكن إذا ما سمح للمستوطنين بمواصلة العمل على فتح جبهة أخرى، فإنه سيكون مسؤولا عن قصور إضافي في سلسلة قصوراته الكارثية.