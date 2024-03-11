خطوة واحدة قبل السقوط في الهاوية

هآرتس

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بقلم: سغي الباز 11/3/2024اسئلة رئيسية تقلق الكثيرين الذين يخافون على مصير الدولة في السنة الأخيرة. هل سينجح البيت الإسرائيلي في الوقوف على قدميه رغم الاستقطاب والشرخ الاجتماعي؟ كيف يمكننا إنتاج هوية إسرائيلية مشتركة إذا كان السياسيون ينشغلون حتى الآن رغم الحرب في قطاع غزة في نشر الكراهية والامتناع عن معالجة المشكلات الوجودية؟.خلال سنوات تجاهل الجمهور الإسرائيلي ومنتخبوه التأثير المدمر لطريقة الانتخابات على النظام السياسي والاجتماعي. ولكن الازمة الحالية أدت بنا الى نقطة الغليان في العلاقة بين المجموعات. بعد خمس جولات انتخابية متتالية، كانت مرفقة بالانقسام السياسي وشلل أجهزة الحكم، ولأنه في ظل طريقة الانتخابات النسبية زادت مجموعات الاقلية قوتها السياسية بشكل غير متناسب وجرت الدولة إلى أماكن خطيرة، تظهر الحاجة الملحة لتغيير طريقة الانتخابات.طريقة الانتخابات الحالية هي تسوية مؤقتة وحدثت بعد فترة قصيرة على إقامة الدولة. الانتخابات للجمعية التأسيسية في كانون الثاني 1949 كانت حسب الطريقة النسبية، بما يشبه طريقة الانتخابات لمؤسسات اليشوف (الاستيطان اليهودي). مع ذلك تم الاتفاق على أن الجمعية التأسيسية المنتخبة هي التي تقرر طريقة الانتخابات الجديدة. حل الجمعية التأسيسية (واستبدالها بالسلطة التشريعية – الكنيست) قبل انهاء مهمتها الاساسية وهي وضع الدستور وتحديد هيكلية النظام ووضع طريقة الانتخابات – فرض على دولة اسرائيل نظام انتخاب مؤقت، ومع مرور السنين اصبح هذا النظام ثابت.لكن نظام الانتخابات هذا غير مناسب لروح العصر. التاريخ يعلمنا أن دول اوروبا الغربية ادركت نتائج طريقة الانتخابات النسبية القطرية في جمهورية فايمار، التي مكنت من تولي الحزب النازي للحكم في المانيا. منذ الحرب العالمية الثانية توقفت هذه الدول عن اجراء الانتخابات حسب النموذج النسبي الذي يقوم على تصويت القوائم الحزبية (ليس ممثلين مباشرين). من بين جميع دول الـ OECD على المستوى الفيدرالي والموحد، فقط إسرائيل وهولندا وسلوفاكيا ما تزال توجد لديها انتخابات نسبية. الديمقراطيات القديمة تحرص على إجراء انتخابات مختلطة، اقليمية – نسبية أو اقليمية – أغلبية، على أساس انتخاب شخصي واقليمي.منذ إقامة الدولة توحد المجتمع في إسرائيل حول الروح المشتركة للانبعاث. الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس الإرهابي مرة أخرى يعزز الشعور بالوحدة؛ لكن التفكير أن تهديد خارجي يمكن أن يحافظ على العقد الاجتماعي لفترة طويلة، دون بنية تحتية قيمية مشتركة، هو تفكير خاطئ، لا سيما عندما يتعلق الامر بمجتمع ممزق على خلفية عرقية، دينية وثقافية.المبنى الاجتماعي في إسرائيل ينقسم إلى قبائل، الممثلون المنتخبون يعملون من أجل مصالح قطاعية، والطريقة الأساسية للوصول إلى إنجازات في الانتخابات هي الاستفزازات المقسمة. سياسة الهوية تنمي الكراهية للحزب الخصم، الذي يمثل مجموعة عرقية أو اجتماعية منافسة، ويلعب دورا رئيسيا في تفكيك المجتمع. مجموعات متخاصمة ترفض إعطاء الثقة لمؤسسات الدولة والمنظومة السياسية، التي تقف أمام بعضها على حافة الهاوية، لحظة قبل السقوط في حرب أهلية ثقافية، وربما حتى أزمة أخطر من ذلك. الصراع القطاعي – السياسي على القوة والموارد يعمق شرخ الهوية ويضر بتشكيل الإسرائيلية وليس "اليهودية"، بصفتها الهوية المشتركة لجميع المواطنين.من أجل منع تفكيك الدولة يجب الأخذ في الحسبان التركيبة الديمغرافية المتنوعة لسكانها. أحد الطرق للقيام بذلك هو خلق هوية وطنية إسرائيلية محايدة من ناحية دينية. دولة منفصلة عن الدين لا يمكن أن تكون وسيلة خلاص أو أداة لفرض معتقدات على المواطنين. المناطق التي تتميز بالتجمعات الدينية، اليهودية، الإسلامية أو المسيحية، يمكن أن تشكل مجالس وأن تمول بصورة تطوعية وبدون فرض الضرائب الخدمات الدينية والنشاطات التقليدية أو الشرعية التي تريدها. هكذا تكون الدولة أقل مركزية وستفوض السلطات الى المجتمعات المحلية في المقاطعات ايضا في مجال التعليم والمواصلات والتشغيل، وهو تقسيم يميز الفيدراليات "الناعمة" مثل المانيا.الطريقة للاصلاح الاجتماعي تمر عبر تقسيم اسرائيل الى 120 منطقة انتخابية جغرافية صغيرة نسبيا تشبه بعضها من حيث عدد السكان، الامر الذي سيضمن تمثيلا نزيها، سواء بالنسبة للمركز أو الضواحي (ايضا سيساعد على تقليل التوتر الداخلي بينهما). تقسيم المقاطعات سيكون قائم على حدود البلدية، وكل مقاطعة سيكون لها عضو اقليمي منتخب للكنيست وهو 1 من بين الـ 120 ممثل. وانتخاب مرشح واحد فقط لكل منطقة سيحد من عدد الاحزاب ويمنع تشكيل ائتلاف متعدد الاحزاب وغير مستقر ويتعرض للابتزاز القطاعي والتطرف السياسي، وسيتم انتخاب رئيس الوزراء من قبل الحزب الذي فاز في اكثر من 60 منطقة انتخابية.الممثل المنتخب سيدمج النضال من اجل مصالح منتطقته الانتخابية مع مصالح الدولة والمصالح العامة. هكذا سيتم تقصير المسافة بين الناخبين والمنتخبين وستزداد مسؤولية المنتخبين تجاه ناخبيهم وسيتم ترميم ثقة الجمهور بالدولة ومؤسساتها، على المرشح للانتخابات الالتقاء بالناخبين ومعرفة ما هي احتياجاتهم وما هي طلباتهم منه. عليه معرفتهم وأن يرسم طريق ويقترح حلول. معرفتهم ستكون مباشرة وبدون وساطة وغير موجهة من نشطاء حزبيين واجهزة ومؤسسات أو علاقات عامة.طريقة انتخابات ترتكز الى التقسيم الى دوائر انتخابية ستخلق حوار سياسي معتدل اكثر، كي تحصل على ثقة الناخبين الذين وجهة نظرهم تناسب عدة احزاب في مركز الطيف السياسي، لن يتمكن المؤشحون من اتخاذ أي خط ايديولوجي متطرف، بل سيبحثون عن حل وسط لتوسيع قاعدتهم الشعبية. سيطلب من المرشحين للكنيست الترويج لاجندة سياسية تقوم على كل المشكلات اليومية للمواطنين. وسيطلب من المرشحين التواصل مع كل المجموعات التي تشكل دائرتهم الانتخابية والعمل من اجل المصالح الاجتماعية للجميع.الانتقال الى طريقة الانتخاب الاقليمية لا يعتبرعملية تقنية بل تغيير جوهري عميق، هيكلي في أساسه، وهو يستهدف توزيع القوة. بهذه الطريقة سيتم توزيع موارد الدولة بشكل متوازن على كل ارجاء البلاد – ليس على اساس الهوية أو من خلال رؤية فوقية يهودية أو دينية، بل حسب اعتبارات وطنية، إسرائيلية – شاملة. هذا تغيير هيكلي وفكري وسيمكن من الحسم في قضايا أساسية، منها كتابة دستور، ترسيم حدود الدولة وضمان وجود ومناعة مجتمع أكثر تماسكا ومساواة حتى لو لم يكن موحدا.