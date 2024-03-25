خط بايدن الأحمر لإسرائيل يمر في عملية برفح

هآرتس

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نتنئيل شلوموبتسالرئيس الأميركي جو بايدن لا يتعين عليه عقد مؤتمر صحفي من أجل التوضيح أين رسم "الخط الأحمر". معارضته القاطعة لعملية واسعة في رفح تم طرحها في المحادثة الأخيرة له مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وطرحت أيضا أثناء زيارة بني غانتس في واشنطن وفي زيارة وزيرة الخارجية بلينكن في القدس في نهاية الأسبوع الماضي. التحذير الذي أرسلته نائبة الرئيس كاميلا هاريس يوم أول من أمس في شبكة "اي.بي.سي" أوضح أن الرسالة لم يتم استيعابها. والأهم من ذلك هو أن صبر الرئيس نفد."لقد كنا واضحين جدا في محادثات كثيرة وبالطرق الممكنة بأن عملية واسعة في رفح ستكون خطأ كبيرا"، قالت هاريس في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع". "سأقول لك شيء"، قالت في محادثتها مع الصحفية رايتشل سكوت. "أنا فحصت الخرائط، هؤلاء الناس لا يوجد لهم مكان يذهبون إليه. نحن نرى مليون ونصف شخص في رفح، موجودين هناك لأنه هكذا قيل لهم".هاريس كررت في أقوالها الرسالة التي أرسلها بلينكن في زيارته الأخيرة في إسرائيل. في تصريح قصير وقاطع دعا بلينكن إسرائيل تجنب تنفيذ عملية في رفح، وحذر نتنياهو من أن إسرائيل تخاطر بعزلة دولية. "دخول كثيف في رفح يبدو أنه ليس الطريق الصحيحة"، قال. "هذا سيؤدي إلى المس بالمدنيين". ملخص أقوال الاثنين متشابه، لكن نغمة النائبة كانت حاسمة أكثر وتهديدها واضح. "نحن على وشك التقدم خطوة إلى الأمام. لكننا كنا واضحين حول وجهة نظرنا بشأن ما يجب أو ما لا يجب حدوثه". هل تستبعدين إمكانية أن تكون تداعيات من قبل الولايات المتحدة؟ سألت سكوت. هاريس لم تتردد وأجابت "أنا لا أستبعد أي شيء".هاريس لم توسع الحديث عن طبيعة "التداعيات"، لكن حقيقة أن مثل هذا التهديد سُمع من نائبة الرئيس هي بحد ذاتها تدل على انعطافة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. المساعدات الأمنية التي تحصل عليها إسرائيل كل سنة أصبحت لغما سياسيا بالنسبة للإدارة الديمقراطية. رؤساء الجناح التقدمي في الكونغرس يدعون منذ أشهر (في حالة بيرني ساندرز منذ سنوات وعقود) لوضع شروط أمام إسرائيل للحصول على السلاح. ولكن في الفترة الأخيرة قائمة السناتورات الديمقراطيين الذين يشككون في حكومة نتنياهو آخذة في الازدياد. مشرعون سياسيون يؤيدون الوسط – يسار، الذين يقفون إلى جانب اسرائيل بشكل تلقائي، أصبحوا يجدون صعوبة في فعل ذلك الآن. في الوقت الذي ما يزالون يناقشون فيه تسليح الجيش الإسرائيلي فإنهم أصبحوا لا يكلفون أنفسهم عناء إخفاء الاشمئزاز من نتنياهو، سموتريتش وبن غفير.منذ أن غير بايدن إستراتيجيته وابتعد عن "عناق بيبي" وبدأ يوجه الانتقاد له بشكل علني، فإنه يعود ويطلب من إسرائيل الامتناع عن أزمة إنسانية في رفح. حتى أنه في هذا الشهر تحدث عن "خط أحمر" لم يرسمه بشكل صريح باستثناء القول بأن الولايات المتحدة لا توافق على "30 ألف قتيل فلسطيني آخر". بلينكن وهاريس تم إرسالهما من أجل إبراز الرسالة، التي تفيد بأن هذا الخط الأحمر يمر في رفح. "لقد كنا واضحين جدا عندما قلنا بأن هناك الكثير من الفلسطينيين الذين قتلوا"، قالت هاريس.نتنياهو يلعب دور الشريرلم يعد سرا أن الإدارة الديمقراطية في واشنطن يئست من نتنياهو. فتصميم رئيس الحكومة على إجراء المقابلات مع كل وسيلة إعلام ممكنة في الولايات المتحدة لمهاجمة الرئيس وزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، هو فقط خط أحمر آخر يقوم باجتيازه. من جهة، ظهوره المستمر استهدف استعراض العضلات أمام الجمهور اليميني في إسرائيل. من جهة أخرى هو فقط يسهل على الديمقراطيين "التداعيات" على المساعدات الأمنية.إضافة إلى ذلك ظهور نتنياهو في الأسبوع الماضي أمام سناتورات في الحزب الجمهوري حل وجع رأس سياسي للأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في سنة انتخابات مصيرية. ففي حين أن القائمة في الكونغرس منقسمة بين دعم إسرائيل ودعم الفلسطينيين فإن حماسة نتنياهو للعب دور الشرير ساعدت الأغلبية على رص الصفوف والتحدث بصوت واحد، مع إسرائيل وضد نتنياهو. المشكلة كالعادة هي أن الإسرائيليين مطلوب منهم دفع حساب نتنياهو. الدمار الذي يزرعه في شبكة العلاقات الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل لن يقاس لسنوات قادمة، بل لعقود قادمة.السناتور شومر أيضا، الذي قال إن أي مساعدة لإسرائيل يجب أن تمر عليه، لا يستبعد إمكانية تغيير الولايات المتحدة لشروطها. في خطابه المطول ضد نتنياهو في وقت سابق في هذا الشهر اختفى جزء صغير فيه تهديد مبطن، "لن يكون أمام الولايات المتحدة أي مناص باستثناء القيام بخطوات أكثر فعالية لتشكيل سياسة إسرائيل بواسطة استخدام أدوات الضغط الموجودة لديها. العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لم يتم قطعها، لكن إذا واصل المتطرفون تشكيل سياستها فعندها يجب على الإدارة الأميركية استخدام الأدوات التي بحوزتها من أجل التأكد من أن دعم إسرائيل يتفق مع أهداف الولايات المتحدة للدفع قدما بالسلام والاستقرار".في مقابلة مع "نيويورك تايمز" طلب من شومر التطرق إلى تفسير كلمة "أدوات". هنا أيضا حافظ على الغموض، حتى لو كان وجه النار نحو نتنياهو ودونالد ترامب. "هما حولا إسرائيل إلى قضية حزبية، وهذا فقط يضر بالعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة"، قال.في "واشنطن بوست" نشر في نهاية الأسبوع الماضي بأن 17 سناتورا ديمقراطيا توجهوا إلى وزارة الخارجية لفحص إذا كانت إسرائيل وبحق تلتزم بالمذكرة الرئاسية الصادرة في 9 شباط (فبراير)، التي تلزم الدول التي تحصل على المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة بالعمل حسب القانون الدولي، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان. هذه الدول أيضا مطلوب منها تقديم تقرير كل 90 يوم. إسرائيل حقا قدمت تقارير، لكن السناتورات شككوا بموثوقيتها. ومجرد التشكيك هو علامة أخرى تشي بأمور سيئة للعلاقات بين إسرائيل والدولة العظمى في العالم. الرسالة الجديدة لـ 70 شخصية رفيعة سابقة في الإدارة الأميركية وفي وزارة الخارجية وفي الجيش الأميركي، الذين يعتبرون مؤيدين لإسرائيل، والتي طلبوا فيها من بايدن اتخاذ خطوات ضد إسرائيل بسبب خرق حقوق الإنسان وعنف المستوطنين في الضفة، هي مرحلة أخرى لرفع الأيدي.