يديعوت أحرونوت

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بقلم: ناحوم برنياعفي 1976 احتفلت الولايات المتحدة بـ 200 سنة على ولادتها. رئيس وزراء إسرائيل اسحق رابين كان الزعيم الأجنبي الأول الذي اختير لبدء الاحتفالات. فقد بدأ زيارته في مدينة فلوريدا عرش الاستقلال الأميركي. طائرة عسكرية كبيرة وضعت تحت تصرفه. وكانت المحطة التالية هي البيت الأبيض، حيث استقبله ببهاء عظيم الرئيس فورد وزعماء الحزبيون. وكانت المحطة الثالثة لوس انجلوس، حيث قدم نجوم هوليوود من يهود وغير يهود وليمة فاخرة على شرفه. ضيف الشرف الثاني كان وزير الخارجية هنري كيسنجر. واندفعت المغنية ديانا روس نحو الرجلين والميكروفون في يدها والزمتهما على ان يغنيا. كيسنجر غنى؛ رابين احمر خجلا.أي من هذه الحسنات لن تنتظر نتنياهو في رحلته الحالية الى أميركا. خفض مستوانا. نزلنا درجة. زعماء دول من درج ثالثة ورابعة درجوا على ان يستغلوا الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في الأمم المتحدة كي يزوروا أميركا. الدعوة تأتي من الأمم المتحدة. كل من له بطاقة عضو في المنظمة مدعو لأن يأتي، ان يتلو خطابه على خلفية حائط البلاط الأخضر لقاعة الجمعية العمومية. وان يقف في طابور طويل للقاء عاجل، وبالأساس هي فرصة لصورة، مع رئيس الولايات المتحدة.كما أن زعماء مقاطعين في أميركا، مثلما كان في حينه احمدي نجاد وعرفات مدعوون للقدوم. من ليس مقاطعا يجد طريقا لاطالة الزيارة لمدينة أخرى أو اثنتين. هذه جائزة الترضية لمن بعينيه يرى واشنطن واليها لا يأتي. نتنياهو يبدأ زيارته في سان فرانسيسكو.لقد رأى نتنياهو أزمنة افضل في الولايات المتحدة، افضل بكثير. بمفهوم ما هو جدير بالتقدير: بدلا من أن يغرق في مهانته يحاول أن يستخلص الأفضل مما هو موجود. مثله كشمعون بيريز الذي آمن دوما بانه يمكن تحويل الليمونة الى ليموناده. لكن الزيارة الحالية تتحدى نتنياهو بمفهوم آخر: في كل مكان يذهب اليه سينتظره متظاهرون، من مؤيدي حركة الاحتجاج.مظاهرات ضد رؤساء وزراء إسرائيل كانت في أميركا في الماضي أيضا. كانت مظاهرات طلاب مؤيدين لفلسطين، وكانت مظاهرات لجماعة ساتمر المناهضين للصهيونية، واساسا فتيات، تلميذات معاهد. لم تكن المظاهرات أكثر من ملاحظة هامشية في جدول اعمال كله فضائل. اما هذه المرة سيقف امام رئيس وزراء إسرائيل مئات، ربما الآلاف من الإسرائيليين، جزء لا يتجزأ من الدولة، مصممون، صاخبون، غير مؤدبين على نحو ظاهر. لم يسبق إن كان أمرا كهذا في أميركا.معنى المظاهرات أوسع مما ستعكس أشرطة التسجيل التي ستوثقها. فقد قال ليس صديق اميركي مشاركا في العلاقات بين الدولتين منذ سنين: "75 سنة رأى الاميركيون في إسرائيل دولة تتصدى لتهديد من الخارج. على أميركا أن تساعدها. المظاهرات ضد نتنياهو ستدفعهم لأن يفهموا بان إسرائيل تتصدى الان لتهديد من الداخل. وسيسألون أنفسهم ما الذي ينبغي لهم ان يفعلوه اذا كانوا سيفعلون على الاطلاق، من يصدقون، بيبي، سارة او الإسرائيليين الذين يحملون اليافطات في الشارع".هذا صحيح قبل كل شيء بالنسبة للجالية اليهودية. مروجوها، من أعضاء مؤتمر الرؤساء وايباك وباقي المنظمات اطاعت حتى اليوم امرة كل حكومات إسرائيل. وعندما كانت تطل أصوات أخرى – منظمة جي ستريت مثلا – حاولوا ان يسكتوها. لكن من الأصعب التأييد التلقائي لحكومة تهين معظم عناصر الجالية اليهودية، مقصية في البيت الأبيض، دافعة للاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي ومكروهة من مئات الاف المتظاهرين في إسرائيل. هذا صحيح أيضا بالنسبة للحزب الديمقراطي الذي تصوت له الغالبية الساحقة من اليهود، وصحيح، لاسباب أخرى بالنسبة لترامب ومؤيديه أيضا. أسئلة أقصيت في الماضي تطفو الان على السطح. زيارة نتنياهو، المظاهرات والاهتمام المتزايد بها في وسائل الاعلام ترفعها الى جدول الاعمال.لكن من يبث على حائط مبنى الأمم المتحدة عنوانا يقول بالترجمة الحرة "لا تصدقوا رئيس وزراء إسرائيل – فهو Crime Minister"، يجب أن يأخذ بالحسبان إحساس عدم الرضى لدى الكثير من الإسرائيليين، حتى ممن يؤيدون الاحتجاج بكل قلوبهم. لا يوجد الكثير من العقل في جعل نتنياهو ضحية. في سان فرانسيسكو سيلتقي نتنياهو بالملياردير ايلون ماسك. وحسب المنشورات، فانها هي غاية زيارته الى المدينة. ماسك، 52، هو شخصية مشوقة: مستثمر عظيم من جهة، ورجل غريب، لا يطاق، من جهة أخرى. رائحة النجاح تنم عنه – من ناحية نتنياهو فان النجاح والمال يطهران كل شيء.هو ينبغي ان يقلقنا بسبب X (تويتر سابقا)، الشبكة الاجتماعية التي اشتراها. تحت قيادته تنمي الشبكة ظاهرا خطابا عنصريا، لاساميا، لاديمقراطيا، لا اجتماعيا. العصبة ضد التشهير، من اهم المنظمات اليهودية في أميركا، شجبت شبكته وردا على ذلك هددها ماسك بدعوى قضائية.يصعب علي أن افهم لماذا يحتاج رئيس وزرائي لان يطير الى اقصى الغرب الأميركي كي يلتقي ملياردير مشكوك فيه. كان اكثر احتراما لو ان ماسك التقى نتنياهو في نيويورك او في القدس. لكن الصور من للقاءات ستكون جميلة والثناءات الحميمة والإنجليزية الفاخرة، لفرحة مؤيدي الحكومة. هذا ما تبقى.