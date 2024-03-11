خلاف عسكري سياسي حول اجتياح رفح

من ليلاخ شوفال وآخرون 11/3/2024
"هذه ليست سياستي الخاصة"، قال نتنياهو، "هذه سياسة يؤيدها معظم الإسرائيليين. هم يؤيدون العمل الذي نقوم به لإبادة كتائب الإرهاب المتبقية لحماس".
وإلى ذلك تنكشف خلافات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري بالنسبة لاحتلال رفح. فسواء في الجيش أم في المستوى السياسي يتفقون على أن احتلال المدينة ضروري، لكن كل مستوى يتهم الآخر بتأخير العملية. صحيح أن الجيش عرض على المستوى السياسي الخطة لإخلاء مئات الآلاف الغزيين، لكن نتنياهو اعتقد بأنها غير كافية. اعتبار آخر هو التخوف من أن تتهم إسرائيل بتقويض الاتصالات لصفقة المخطوفين. وبالمقابل، في الجيش يقولون إن الاستعدادات لمعالجة رفح استكملت، وإنه عندما يصدر المستوى السياسي تعليماته – فإنها ستنفذ.
على هذه الخلفية يواصل الجيش في هذه الأثناء العملية في حي حمد في خانيونس، ويعمل على تصفية المخربين والعثور على وسائل قتالية. وحسب التقديرات، فإنه إذا لم تصل معلومات استخبارية جديدة – فإن العملية في المنطقة ستنتهي في غضون أيام قليلة، وبعد أن تنتهي سيتعين على إسرائيل أن تتخذ قرارات إلى أين ستواصل.
صادق رئيس الأركان ورئيس الشباك على الخطط المتعلقة بمواصلة القتال، وهذه من المتوقع أن تخرج إلى حيز التنفيذ إذا لم يكن تقدم في الاتصالات لصفقة مخطوفين. في ضوء أجوبة حماس للوسطاء، فإن هذا هو الانطباع الناشئ، وبالتالي فإن الاستعدادات هي على ما يبدو لعملية في منطقة معسكرات الوسط، التي لم يدخل إليها الجيش حتى الآن. السبب لذلك هو أن العملية في رفح ستكون معقدة أكثر، في ضوء المصالح المصرية والأميركية والحقيقة أنه يوجد في المكان 1.4 مليون فلسطيني.
ولا يزالون في إسرائيل يأملون بأنه يوجد احتمال، حتى لو كان صغيرا في أن يؤدي ضغط الوسطاء والولايات المتحدة بحماس للوصول إلى صفقة مخطوفين في الأسابيع القريبة القادمة.
وفي هذه الأثناء، تنشغل العناوين في شأن المساعدات البحرية لغزة ببناء الرصيف الأميركي على شواطئ القطاع أساسا، لكن تموينا منفصلا من اتحاد الإمارات سيدخل إلى غزة في الأيام القادمة.
وحسب التخطيط، فإن المساعدات الإماراتية التي تتضمن الغذاء والدواء، ستفحصها في قبرص محافل إسرائيلية وستخرج إلى نحو القطاع في سفن تجارية بريطانية سترسو على مسافة 30 حتى 40 كيلو متر عن شواطئ القطاع. ومن هناك تنقل المساعدات إلى الشاطئ وتحمل على شاحنات.
وتوضح محافل أمن إسرائيلية بأن إسرائيل ستحرس المساعدات الإماراتية في البحر، لكن ليس في نيتها حراسة المساعدات من اللحظة التي تصل فيها إلى الشاحنات التي ستوزعها في القطاع. وبالتالي، فإنه يوجد تخوف معقول بأن تصل هذه المساعدات مرة أخرى مثلما حصل في مرات سابقة إلى حماس أو سيكون عليه انقضاض جماهيري.
وقال مصدر أمني أول من أمس لـ "إسرائيل اليوم": "لا يهم إذا كانت المساعدات ستدخل إلى غزة من معبر كارني، ايرز، كيرم شالوم، من البحر أو من الجو. فطالما لا تتوفر جهة تحميها وتهتم ألا تصل إلى أيدي حماس – هناك احتمال معقول أن يكون هذا ما سيحصل.