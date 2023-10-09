الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دائرة الثأر الإسرائيلية والفلسطينية

هآرتس -(الغد)
هآرتس
عميره هاس  9/10/2023
في يوم واحد مر المواطنون في اسرائيل بما مر ويمر به الفلسطينيون طوال عشرات السنين كروتين يومي، اقتحامات عسكرية، قتل، وحشية، اطفال يقتلون، جثث مرمية على الشارع، حصار، خوف، خشية على مصير الاعزاء، أسر، مشاعر ثأر، التسبب بأضرار قاتلة جماعية بالمشاركين (الجنود) وغير المشاركين (المدنيين)، مكانة متدنية، هدم المباني وتدمير لعيد أو احتفال، ضعف وعجز امام مسلحين اقوياء، اهانة وذل. يجب القول مرة اخرى: لقد قلنا لكم. القمع والظلم المتواصلان ينفجران في لحظة وفي مكان غير متوقعين. سفك الدماء لا يعرف الحدود.اضافة اعلان
المخلوقات انقلبت فجأة وكابوس الروتين الفلسطيني مزق غطاء الطبيعية المزور الذي يميز حياة الاسرائيليين منذ عشرات السنين، حماس سحقته في العملية المفاجئة التي قامت بها، وكشفت شجاعتها العسكرية وقدرتها على التخطيط والحفاظ على سرية خططها والقيام بعمليات التمويه وحرف الانظار. الاعضاء في حماس اظهروا الابداعية عندما قاموا باقتحام بطرق مختلفة جدران السجن الاكبر في العالم، الذي حبست اسرائيل فيه نحو مليوني شخص. مقاتلو حماس انطلقوا الى الحملة مع استعداد للتضحية بالنفس ومع معرفة أن هناك احتمالية كبيرة بأن يقتلوا. بعضهم قتلوا اسرائيليين بما ظهر وكأنه مشاعر ثأر، الذين لم يتمكن قادتهم من منعها، حتى لاعتبارات تكتيكية.
مثلما في كل حرب لاسرائيل ضد غزة، كانت حماس معنية بها، لا سيما ازاء قتل المدنيين، يجب التساؤل: هل كانت لحماس خطة عمل سياسية واقعية أو هي بالأساس ارادت ترميم مكانتها في نظر سكان القطاع؟ هل رافقت العملية العسكرية في هذه المرة خطة لوجستية للتخفيف عن السكان الذين يتعرضون للهجوم في غزة؟ أو أنه مرة اخرى هذه المهمة ستكون على عاتق منظمات الاغاثة الدولية؟.
ردود الفرح من انجاز حماس الحالي يجب ألا تفاجئنا. لأن العدو القوي والقادر على فعل أي شيء تم عرضه وهو عار: جيش غير مستعد، يدافع عن المستوطنين الذين يُصلون في حوارة، وعن الغزاة اليهود لينابيع الفلسطينيين. جنود ورجال شرطة مشوشون تعودوا على التفكير بأن القتال هو ايقاظ الاولاد من النوم بواسطة حراب البنادق المسلولة، أو اقتحام بالسيارات المدرعة مخيم للاجئين، مخترعو الخطط ومُشغلو العملاء الذين فرحوا بإنجازاتهم الى درجة أنهم استخفوا بالعامل الانساني، أي توق كل انسان للحرية. "نصف سكان سدروت يوجدون في غزة، ونصف سكان غزة يوجدون في سدروت"، هكذا قال سكان غزة بسخرية عندما تبين عدد الاسرائيليين الذين تم أسرهم. هذه نكتة للسجناء المحكومين بالمؤبد والذين يعرفون من قصص الاجداد والجدات اللاجئين عن المشاهد في الجية والبرير وحمامة ونجد ودمرة وسمسم وغيرها من القرى المدمرة في غلاف غزة. ولكن ما الذي سيأتي بعد الفرح والشعور بالانجاز؟.
الدرس الاسرائيلي التلقائي، مثلما في المرات السابقة التي تم فيها تمزيق قناع الطبيعية، هو أنه اذا لم يحقق حتى الآن القتل والدمار اهدافهما فان المزيد من القتلى الفلسطينيين بالقصف والمزيد من الدمار والثأر هي الجواب. هذا هو استنتاج الحكومة والجيش، وايضا استنتاج الكثير من الاسرائيليين. وايضا يبدو أنه استنتاج حكومات الغرب التي سارعت الى التعبير عن دعمها لاسرائيل مع تجاهل عنفها وسياق السلب والطرد المستمر للشعب الفلسطيني من ارضه.
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