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دروس الخراب تلزمنا جميعا

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم
بقلم: مئير بن شباط  23/7/2023

في بداية الأسبوع الذي نحيي فيه في التراث اليهودي ذروة الحزن على خرب الهيكلين الأول والثاني، تقف دولة إسرائيل في احدى نقاط الانكسار الأصعب في تاريخها. وقد اضيف الى إحساس الإرهاق أيضا قلق عميق في ضوء الازمة التي تهدد حصانتنا الوطنية ووجودنا.اضافة اعلان
احدى الاساطير التي تتحدث عن هذه الفترة هي الحكاية عن كمتسا وبار كمتسا. وتتناول القصة الأيام الأخيرة للقدس قبل خرابها. العلاقات بين اليهود متضعضعة، مليئة بالخلافات وبالكراهية المجانية. في ذروة التدهور، يشي الواحد بالاخر للقيصر الروماني. ومن هناك قصر الطريق الى الخراب. أنهار من الحبر سكبت في تفسيرات هذه الأسطورة وفي عرض دروسها للأجيال القادمة. كلها صحيحة لايامنا هذه أيضا. الى جانبها، من الصواب ان نوجه الانتباه بالذات الى اقوال المقدمة التي اختارها الحكيم التلمودي لقصته. فهو يبدأ أقواله بالسؤال ما هي الرسالة التي تنشأ عن آي "طوبى للرجل الخائف دوما ومن صلابة قلبه يقع في الشر". جوابه يعطيه من خلال رواية حكاية كمتسا بار كمتسا. يوضح الحكيم "راشي": الخائف دوما "يحرص على أن يرى الوليد من أن يقع له الخلل". لقد جاءت الحكاية كي تحذرنا من الثقة التامة وتعرض علينا بالتالي ان نشك. يجدر بنا أن نتذكر بان حدثا "صغيرا" يمكن ان يؤدي الى مصيبة كبيرة، وليس اقل أهمية: لا يكون ممكنا دوما إعادة الدولاب الى الوراء والإصلاح.
في السنة الـ 75 لاستقلال دولة إسرائيل تجدها تقف امام تحد من أصعب التحديات التي شهدتها على المستوى الداخلي. فقد تجاوز الخلاف منذ زمن بعيد الميدان السياسي وهو يوجد في كل منظومات الحياة. حطم الغلاف الذي كان يحمي الجيش الإسرائيلي. وهو يقضم أيضا من جهاز الصحة الذي يمثل القاسم المشترك الاوسع لنا جميعا. الخطاب يتصاعد، النبرات ترتفع ويمكن أن نلاحظ فيها أيضا مؤشرات مقلقة من الكراهية. ليس بسبب فعل ما، ليس في اعقاب سلوك ما، بل فقط بسبب اراء الانسان. هذه كراهية مجانية. اعداؤنا يفركون اياديهم فرحا. فالازمة تبعث فيهم املا في أن يروا إسرائيل تنهار من الداخل. مثلما في عهد الخراب، اليوم أيضا من الصعب أن نجد شخصيات في الاجماع يمكنها أن تقف على الأبواب وتحذر من الاثار. والانشغال من مسائل من المذنب ومن المحق لن ينقذنا من المأزق الذي نوجد فيه. بدلا من ان نثبت صحة مواقفنا، علينا ان نبدي مسؤولية. قبل كل شيء نحن ملزمون بان نخرج من مناطق الخلاف الجيش الإسرائيلي، جهاز الامن وجهاز الصحة. على ممثلي المعسكرات ان يدخلوا في حوار يجري انطلاقا من الاعتراف بالمخاوف التي تعشعش في كل طرف. ومن الصواب أن نرى في هذه المحادثات فرصة لشق الطريق للانشغال بجذور الخلاف وبالمسائل الكبرى: الهوية، الرؤيا و "قواعد للعب" في أوضاع الخلاف.
مثلما في العائلة، في الدولة أيضا، لا يمكن للترتيب الرسمي للعلاقات أبدا ان يحل محل العناصر "الرقيقة" الحيوية للحياة المشتركة: الاحترام المتبادل، المراعاة، الزمالة وفوق كل شيء – الإحساس بالمسؤولية. فقط عندما نسير في هذه الطريق سنعرف أننا تعلمنا دروس الخراب.
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