الخميس 10 آب 2023
النسخة المطبوعة

دعوا الشاباك ينتصر

معاريف
معاريف
بقلم: عوديد تيرا

مرة أخرى كانت عملية في تل أبيب، وللمواطن البسيط الذي شاهد في التلفزيون ورأى المفتش العام للشرطة الفريق شرطة يعقوب شبتاي في الميدان – لم يكن واضحا من المسؤول عن الحدث.اضافة اعلان
هذه المرة أيضا لم يصل رئيس الأركان الفريق هرتسي هليفي ووزير الامن القومي ايتمار بن غفير إذ عندها سيكون التشوش تاما.
حسب القانون، يمكن ان نفهم بان المسؤول عن مكافحة العنف هو جهاز الامن العام "الشاباك". القانون من العام 2002 يقضي بان "الجهاز مسؤول عن أنظمة النظام الديمقراطي ومؤسساته ضد تهديدات إرهاب، تخريب، تآمر، تجسس وكشف اسرار دولة، وكذا يعمل الجهاز على حماية وتطوير مصالح رسمية حيوية أخرى للامن القومي للدولة – وكل ذلك كما تقرر الحكومة وتبعا لكل قانون".
يوسع القانون مجالات المسؤولية، لكني سأعمد هنا الى التركيز على موضوع العنف فقط. الشاباك يخضع للحكومة من خلال رئيس الوزراء.
الناظر "من مستوى طيران العصفور" كفيل بان يعجب ويقول انه في كل ما يتعلق بالمسؤولية عن مكافحة العنف يوجد انعدام للوضوح، تعقيد ودمج بين الاذرع واحيانا توجد نتائج مأساوية.
يبدو أنه يوجد اجماع غير مكتوب في القانون على أن الشاباك مسؤول عن المعلومات الاستخبارية، والجيش والشرطة يفترض أن يعالجا الاحباط المادي في المناطق وفي داخل إسرائيل على التوالي. غير أنه يبدو أن هذه الأمور ليست منصوصا عليها جيدا وليست واضحة حتى النهاية.
كلما كانت حاجة للتنسيق بين الاجسام والاذرع في معالجة حدث، يجعل التعقيد الامر صعبا بل واحيانا مشوشا. كما أن المسؤولية تتوزع بين عدد من الوزارات الحكومية.
برأيي ليس صحيحا الفصل بين مورد المعلومات الاستخبارية وبين منفذ المنع او الإحباط في الميدان لثلاثة أسباب. "أولا، لان للأجهزة التي تعالج العنف كفيل بان تكون تفضيلات مختلفة بالنسبة لمبنى القوة وفي ما يتعلق بالاهداف الاستراتيجية.
ثانيا، كونه يوجد تعقيد في المستوى التكتيكي. والسبب الثالث هو المسؤولية الوزارية غير القاطعة والواضحة عن الاحداث.
اقترح أن يكون الشاباك مكلفا بالمسؤولية العامة عن مكافحة العنف، مثلما هو منصوص عليه في قانون الشاباك.
لهذا الغرض ينبغي أن يتعزز الشاباك باذرع التنفيذ والاستخبارات لديه وان يزداد عدد المقاتلين الميدانيين. يمكن للشاباك ان يستعين في حالات متطرفة بقوات أخرى. اما المسؤولية العامة عن الاحداث فتقع على باب رئيس الوزراء الذي يمكنه ان يعطي موضوع مكافحة الهجمات أولوية عليا.
يمكن توسيع مسؤولية الشباك الى مجالات أخرى حسب نموج الـ (اف.بي.آي) في الولايات المتحدة، لكننا نكتفي بداية بمكافحة العنف فقط. 
*عميد احتياط وعضو منتدى القادة الوطني
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