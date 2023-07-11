دولة أبرتهايد

إسرائيل هيوم

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بقلم: يسكا بينابينما في دولة إسرائيل يتخذ "حماة الحمى – المستشارة القانونية للحكومة، النائب العام للدولة ومحافل انفاذ القانون – سياسة أبرتهايد واضحة التي تتعامل بتمييز في انفاذ القانون بين المواطنين على خلفية انتمائهم الى قطاعات مختلفة وكونهم ذوي نفوذ سياسي مختلف، اجتمعت الحكومة في جلسة خاصة مع قادة جهاز انفاذ القانون وذلك كي تتلقى تقريرا عن أعمال الانفاذ التي اتخذت حتى الآن وعن تلك التي ستتخذ بسبب إعلانات قادة الاحتجاج عن إغلاق طرق وعن الإضراب غير القانوني للاقتصاد، المخطط لليوم.انعقاد الجلسة، في خطوة واجبة، كان مغيظا لرئيس المعارضة يئير "أناس آخرين" لبيد، الذي وصف الجلسة بما لا يقل عن "محاولة فتك" للمستشارة القانونية للحكومة. "جلسة عليهم"، صرخت العناوين، والواحد تل الاخر تجند أعضاء المعارضة لدعم المستشارة القانونية ولاسناد "المنظومة" بلا أي تردد. وهكذا كشفوا مرة أخرى جهلهم الديمقراطي الأساس في دور منتخبي الجمهور ووزراء الحكومة – والذي هو الاشراف على محافل انفاذ القانون غير المنتخبة وعلى شكل تنفيذ القانون وسياسة الانفاذ من موظفي السلطة التنفيذية. التقرير الذي تسعى الحكومة لان تتلقاه، ملزمة بهرب ميارا ان تقدمه، وبشكل كامل.طالب وزراء الحكومة شروحات من المستشارة القانونية كيف يحصل ان حريديا، مستوطنات أو ابن الطائفة الاثيوبية الذي يسعى لان يحتج ضد سياسة حكومية، فيغلق الطرق أو يدعو الى عصيان مدني سيقف امام منظومة انفاذ القانون التي ستجبي منه ثمنا كاملا بنجاعة مبهرة. مواطن كهذا سيلقى به في أرضية الزنزانة وترفع ضده، في الغداة تماما، لائحة اتهام على تعريض حياة الانسان للخطر أو على التحريض على التمرد. اما في الاحتجاج الحالي، الذي يتخذ السبيل ذاته والوسائل ذاتها تماما، لكن ينفذه المتنورون، الصحيحون وجميلو الغرة واللقب – يتمتع المحتجون من اعفاء كامل من القانون. صفر انفاذ، صفر مساواة امام القانون.على مدى عشرات السنين ثرثروا لنا بلا انقطاع عن أن النيابة العامة، المستشارين القانونيين، النائب العام للدولة والمستشار القانوني للحكومة هم حماة الحمى المسؤولين عن المصلحة العامة. "التروس الفولاذية لسلطة القانون" في وجه السياسيين الفاسدين، كما زعم. هذا الموقف المناهض للديمقراطية كان الذريعة والمبرر لحشد قوة هائلة للمستشارة القانونية، على حساب منتخبي الجمهور، بواسطة قرارات محكمة العدل العليا وبلا أي مصدر في القانون. تعبير صاف عن ذلك يوجد في اقوال القاضي اهرون باراك. "منصب المستشار أهم بلا مقارنة من منصب قاض في المحكمة العليا... كمستشار انت وحيدا، وليس في منصب رقابة، بل أنت الذي تتخذ القرارات... في اثناء ولايتي كمستشار كتبوا في الصحف بان "مدير عام الدولة". عندما انتقلت من منصب المستشار الى ولاية في المحكمة العليا كان هذا سقوطا كبيرا جدا". (مقتبس عن كتاب دينا زيلبر ("باسم القانون").قوة عظيمة بلا رقابة ولجم مركزة في كيان واحد، تزيد دراماتيكيا الاحتمال للافساد.ان افساد اساسات سلطة القانون ينفذ من قبل "حماة الحمى" انفسهم الذين على ألسنتهم "ديمقراطية ومساواة" وفي أفعالهم تمييز حاد وفظ في سياسة انفاذ انتقائية تتناسب وأنظمة ظلامية.ان من واجب الحكومة الأعلى هو أن تؤكد وتحمي المصلحة العامة – سلطة القانون، وفي قلبها المساواة أمام القانون. قانون واحد للجميع.