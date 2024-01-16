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Jordan News النسخة المطبوعة

دولة غزة

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

 بقلم: غيورا آيلند  16/1/2024

قدم القانونيون الإسرائيليون عرضا مبهرا في لاهاي ودحضوا واحدا واحدا ادعاءات جنوب افريقيا. لكن شيئا مهما كان ينقص العرض الإسرائيلي: الجانب السياسي.اضافة اعلان
 ست رسائل كان يجب أن تقال في بداية المداولات: الأولى، منذ 2005 لا يوجد أي تواجد إسرائيلي، مدني أو عسكري داخل غزة. الثانية، غزة تحولت في 2006 لتكون بحكم الامر الواقع دولة مستقلة، إذ ان لها اربع مزايا للدولة: ارض محددة، حكم مركزي ناجع، جيش كبير وسياسة خارجية مستقلة. الثالثة، منذ 2005 ليس هناك أي تواجد أو سيطرة إسرائيلية على حدود مصر مع غزة. الرابعة، المسيرة التي اجتازتها غزة منذ 2006 تشبه مسيرة المانيا النازية. حماس فازت في الانتخابات بشكل ديمقراطي وعلى الفور نجحت في أن توحد بين الحزب وبين مؤسسات الحكم. وبهذا الشكل نجحت في تجنيد كل مقدرات الدولة وكل سكانها في صالح هدف واحد: محاولة قتل اكبر عدد ممكن من اليهود. الخامسة، ما كان ينبغي لإسرائيل منذ 2006 ان تورد لدولة العدو غزة الماء، الكهرباء، الوقود، أماكن عمل في إسرائيل او شاحنات المؤن. السادسة، ما حصل في 7 أكتوبر هو أن دولة غزة شنت حربا ضد دولة إسرائيل، قتلت بوحشية مواطنين كثيرين واختطفت كثيرين آخرين.
ما الذي يفترض أن تفعله دولة "طبيعية" في مثل هذا الوضع؟ لنفترض أن بلجيكا نفذت هجوما مشابها على هولندا واختطفت 240 من سكانها. ردا على ذلك كانت هولندا ستفرض حصارا بريا وبحريا على بلجيكا وتدعي بان الحصار (الإنساني) سيستمر حتى تعيد بلجيكيا المخطوفين.
معقول ان كل العالم سيؤيد الموقف الهولندي ويدعي بان معاناة مواطني بلجيكا يمكن أن تنتهي في غضون 24 ساعة، اذا ما اعادت حكومتها كل المخطوفين.
لماذا لم يحصل شيء مشابه في حالتنا؟ 17 سنة مرت منذ لم يعد بحكم الامر الواقع احتلال إسرائيلي لغزة. وبالفعل، من ناحية القانون الدولي يمكن لارض ما ان تكون إما دولة، او تحت امتداد دولي أو ارض محتلة. كوننا لم نحرص على أن نعرض غزة كما هي (دولة) وكونها ليست أيضا تحت انتداب دولي، فانها إذن ظاهرا ارض محتلة. اذا كانت أرض محتلة من إسرائيل، فلإسرائيل مسؤولية كاملة عن حياة السكان هناك. حسب هذا، إسرائيل ملزمة ليس فقط أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة بل ملزمة بان تفعل هذا بنفسها. كانت لها فرصة لان تعرض الرواية الصحيحة مع الرسائل الستة في الأسبوع الأول من الحرب. على الأقل بالنسبة للمخطوفين كنا ملزمين بان نقول ما كان للهولنديين أن يقولوه في المثال الخيالي: انساني فقط مقابل انساني. اذا لم يحرروا المخطوفين، فلن يدخل الى غزة الوقود، الطعام والماء. من يتحمل المسؤولية الحصرية عن معاناة المواطنين في غزة هو حكمهم (القانوني!) وبوسعه أن يفعل ذلك بعمل بسيط.
بدلا من هذا، اعتمدنا على ضغط عسكري فقط، كان اقل نجاعة مما توقعت إسرائيل. الجهاز العسكري لحماس يعرف كيف يفعل ما فعله العراقيون بعد أن "فككهم" الحلفاء في الحرب قبل 20 سنة: يغيرون الشكل ويستطيعون القتال بنجاعة حتى لو تحطمت منظومة القيادة والتحكم لديهم. بدلا من أن تضغط دولة إسرائيل على دولة غزة في نقطة ضعفها التي هي النقص العضال في الغذاء، الماء والوقود – نتصدى لهم فقط في المجال الذي يوجد لهم فيه تفوق نسبي. 
هكذا صعب النصر، وبالتأكيد صعب خلق رافعة ناجعة لاعادة كل المخطوفين.  بدلا من عرض الرواية الصحيحة في أن غزة هي دولة مع حكومة قانونية بمسؤوليتها فقط الحرص على مصالح مواطنيها، اعتمدنا على ضغط عسكري فقط كان تبين أنه اقل فاعلية مما توقعنا.
وعودة الى لاهاي. للتفسيرات الإسرائيلية، الجيدة بحد ذاتها تنضم أيضا فرضية خفية بان دولة إسرائيل مسؤولة عن رفاه سكان غزة أكثر من حكومتها القانونية. فكروا بمثال بلجيكيا – هولندا وستفهمون كم هذا سخيف.
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