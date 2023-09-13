رئيس الموساد محبط ليس فقط من إيران

هآرتس

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بقلم: يوسي ميلمانتهديدات رئيس الموساد، دافيد برنياع، ضد إيران غير جديدة. هي زائدة، بالأساس رغم أنه لم يتم قول أي شيء فيها بشكل صريح، إلا أنها إشارة إلى خيبة أمل شخصية رفيعة أخرى في جهاز الأمن من سلوك الحكومة ورئيسها.برنياع تحدث الأسبوع الحالي، في لقاء عقده معهد السياسات ضد الإرهاب في جامعة رايخمان في هرتسليا. وهو اللقاء الذي أصبح تقليدا سنويا، والذي كبار جهاز الأمن ووزراء الحكومة يعتقدون أنه من الجدير إلقاء الخطابات فيه بحيث يظهرون فيها ضليعون ولديهم رؤية استراتيجية.برنياع قال: "إنه في العام 2023، أحبط جهازه 27 محاولة لإيران وامتداداتها للمس بأهداف إسرائيلية ويهودية خارج البلاد. وقد حذر من أن اسرائيل لن تتردد في العمل ضد كل المسؤولين". "أنا أقول من فوق هذه المنصة إن المس بأي اسرائيلي يهودي بأي طريقة، وأنا أؤكد أي طريقة، سواء ايران أو أي وكيل لها، سيؤدي إلى عملية أمام الإيرانيين الذين قاموا بإرسال الإرهابيين وأيضا أمام متخذي القرارات، بدءا بالمستوى التنفيذي وانتهاء بالقادة الذين صادقوا على العملية للوحدات الإرهابية. أنا أقصد ذلك. هذه الأثمان سيتم دفعها في عمق ايران وفي قلب طهران". بعد ذلك أكد برنياع، أنه فعليا أي عملية من هذا النوع، التي تنفذها ايران، تحصل على المصادقة من المستوى الأعلى، أي الزعيم الأعلى خامنئي. أيضا هذه الاشارة زائدة، حيث إنه يمكن أن يتم تفسيرها كتهديد على حياة الزعيم الأعلى.في السابق أيضا، سمع برنياع تهديدات مشابهة في ظهوره في مناسبات علنية. كان من الأفضل ألا يقول هذه الأقوال لثلاثة أسباب. السبب الأول: هو أن تهديدات رئيس الموساد أو تهديدات جهة اسرائيلية رفيعة أخرى تستدعي على الفور، كشرط بافلوفي، ردودا تهديدية من إيران. والخطابات الصارخة يمكن أن تؤدي أيضا إلى تشديد الأعمال نفسها. السبب الثاني: هو أن تهديدات جهات إسرائيلية رفيعة لا تؤثر بشكل خاص على زعماء إيران، ما يؤثر عليهم وبحق ويدخلهم حالة الدفاع والإحباط هو العمليات العسكرية على الأرض، مثل إحباط خطط للمس بإسرائيليين، وهي خطط ازدادت مؤخرا في أرجاء العالم، وعمليات تخريبية تنسب للموساد ضد منشآت نووية وصواريخ في ايران.السبب الثالث: هو أنه لا حاجة إلى الحديث. فإيران والعالم يعترفون بقدرة الاستخبارات الإسرائيلية. الموساد أظهر مرة تلو الأخرى أن أجهزة المخابرات الإيرانية والأمن في إيران، مثل حرس الثورة ووزارة المخابرات وقوة القدس، هي أجهزة مخترقة. وحسب ما نشر، فإن الموساد عمل في السنوات الأخيرة تقريبا من دون أي عائق في ايران لتنفيذ عمليات تصفية وتخريب واختطاف والتحقيق مع المختطفين.ما كان وبحق مهم في أقوال برنياع، وبالتحديد حظي باهتمام قليل، هو تفسيره لماذا ازدادت مؤخرا الثقة بالنفس لدى ايران، ولماذا تتجرأ اكثر في محاولاتها المس بأهداف اسرائيلية ويهودية، وايضا زيادة تزويد السلاح والوسائل القتالية لحزب الله في لبنان ولحماس والجهاد الاسلامي في الضفة الغربية.توجد لذلك أسباب عدة. فقط أحدها ذكره برنياع وهو التعاون المتزايد بين روسيا وايران، التي تزود نظام الرئيس فلادمير بوتين بالمسيرات وتقيم من أجله مصانع لإنتاجها محليا وتقوم بتدريب طواقمها. روسيا أيضا أملت في أن تبيعها إيران صواريخ بعيدة المدى، لكن حسب أقوال برنياع، فإن هذه المحاولة تم وقفها واحباطها. وهو لم يوضح كيف.طهران تنتظر المقابل من موسكو. "الخوف هو من أن ينقل الروس لإيران ما ينقصها مثل السلاح المتقدم الذي يعرض للخطر بشكل مؤكد سلامتنا"، أكد رئيس الموساد. بعد ذلك تحدث برنياع ايضا عن خطر وجودي تتعرض له اسرائيل بسبب ذلك. ربما أشار الى أن روسيا ستزود إيران بمعدات لمشروعها النووي.يوجد للموساد تأثير ضئيل جدا على التعاون الاستراتيجي الآخذ في التعزز بين روسيا وايران. ايضا هذا الضئيل تضرر بسبب السياسة أحادية الجانب لحكومة اسرائيل التي تؤيد روسيا وتتنكر لأوكرانيا في الحرب الدائرة بين الدولتين. موقف متوازن اكثر لاسرائيل ربما كان سيبرد تحمس الروس ويساعد ايران.لكن فوق كل ذلك هناك أسباب لجرأة الإيرانيين وبرنياع تجنب أن يذكرها. السبب الاول: هو خطوات حكومة نتنياهو التي تضعف المجتمع الإسرائيلي وتثير لدى إيران ولدى أعداء اسرائيل الآخرون الشعور بأنها تتفكك من الداخل. السبب الثاني، الذي هو أيضا ينبع من خطوات حكومة نتنياهو هو: تدهور العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة بشكل خاص، وبينها وبين العالم الديمقراطي الليبرالي الغربي بشكل عام.برنياع، مثل كل قادة أجهزة الامن، يعرف جيدا أن هذين السببين هما المحرك الذي يعطي الدعم للثقة بالنفس والجرأة لإيران. بكلمات أخرى، إسرائيل بقيادة نتنياهو تلقي على نفسها تهديدا وجوديا أكبر مما تفعله إيران بقيادة خامنئي.لكن هذا لا يستطيع برنياع قوله بصفته شخصية عامة رسمية. ورغم ذلك هو كان بإمكانه أن يكون حادا أكثر في إشاراته. وكان يجب عليه وعلى قادة أجهزة الأمن الآخرين التوضيح لنتنياهو ما هي مصادر الخطر الذي تتعرض له إسرائيل. التهديد على إيران لن يغير هذا الواقع.