رئيس الوزراء التالي

يديعوت أحرونوت

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بقلم: عيناب شيف 3/6/2024حسب استطلاعين أجريا مع حلول نهاية الأسبوع الماضي في أخبار 12 وفي "معاريف" يقف بنيامين نتنياهو أمام إنجازه السياسي الأعظم وعلى ما يبدو أيضا غير المسبوق على المستوى العالمي: في هذه اللحظة هو يبقى رئيس وزراء حتى بعد الانتخابات القادمة، رغم أنه في ورديته وقعت المذبحة الأخطر بحق اليهود منذ المحرقة، تقلصت أراضي الدولة في الشمال وفي الجنوب وهو لا ينجح في هزيمة منظمة حماس، جمعت معظم قوتها على مدى سنوات حكمه الطويلة. ليندون جونسون فاز في الانتخابات للرئاسة الأميركية في 1964 في 44 ولاية، لكنه تنازل عن التنافس على ولاية ثانية أساسا بسبب مراوحة الحرب في فيتنام في المكان. أما نتنياهو، في ولايته التي لا يدري أحد كم هي، فلا يذكر إمكانية كهذه حتى ولا بالمزاح.حسب الاستطلاعات، يمكنه أن يخرج من الانتخابات مع حكومة موسعة أخرى برئاسته ("طوارئ") أو انتزاع جولة انتخابات أخرى. الحساب بسيط: طالما كانت الكتلة المضادة، في كل وضعية (مثلا حزب يمين مع نفتالي بينيت، يوسي كوهن وما شابه)، لا تحظى بـ 61 بدون الموحدة، فالمعنى هو أنه لا احتمال لحكومة ليست برئاسة نتنياهو. حكومة بمشاركة الموحدة تفككت بسرعة، وكان هذا قبل حدث مصمم للواقع مثل 7 أكتوبر. فبعد 7 أكتوبر لا يوجد كائن حي كهذا، مثلما أعلن افيغدور ليبرمان. فضلا عن ذلك، فإن نهج يئير غولان الهجومي وغير المعتذر يجر منذ الآن حملة نزع شرعية من اليمين يصوره كـ "فوضوي" كان ايتمار بن غفير هو مواطن قدوة. ومن يعول على الكلمتين الأكثر إثارة للشفقة في العالم – "تمرد في الليكود" مدعو لأن يسجل أبناءه في مؤسسات التعليم في الشمال للسنة الدراسية القادمة.يحتمل أن يكون التحول يكمن في شخصية خارجية، مثابة أنبوب أسود ونظيف. سيكون من الغباء استبعاد مثل هذه الإمكانية، لكن ينبغي الاعتراف بأن المخزون محدود جدا: يخيل أن الجميع سبق أن جربوا وجُروبوا. وعلى أي حال، اجتازت كتلة نتنياهو تغييرا مهما: اليمين المتطرف لم يعد الذي يهزه، بل يشكل جزءا هاما من الأمر ذاته. عندما قال يوآف غالنت "نحن مواصلو درب بيغن وليس درب بن غفير"، سألت النائبة تالي غوتليف: "ما الضير في بن غفير؟" وبن غفير نفسه عقب: "الغالبية الساحقة من الليكوديين.. يؤيدون خطي الحازم". وعليه، بالمناسبة، استطلاع أخبار 12 نرى أنه حتى إذا ما قام حزب يميني جديد، فإن مقعدا واحدا فقط ينتقل من كتلة نتنياهو إلى الكتلة المضادة".يمكن أن نحلل السياسة التي من خلف هذا ومرة أخرى اتهام بيني غانتس. صحيح أن هذا جميل وصحيح بعض الشيء، لكن هذا أيضا جبن وانعدام استقامة. القصة هي الجمهور الذي يختار كيف يصمم مستقبله، بالتأكيد في نقطة زمنية حرجة لم يشهد لها مثيل منذ 1948. من الاستطلاعات، وكذا من حقيقة أن ذاك الانفجار في الشوارع الذي وعد به المرة تلو الأخرى خبراء شؤون مشاعر الشعب لا يأتي، ينشأ خياران: إما أن يكون نتنياهو لم يفشل وكل شيء على ما يرام أم أن نتنياهو فشل لكن هذا اقل أهمية من جوانب أخرى (مثلا حكومة بدون عرب).وبالأساس، يبدو أنه عندما يكون نصف الجمهور الإسرائيلي ببساطة لا يؤمن بتغيير الحكم (ومرة أخرى، ليس بين يمين واضح ويسار واضح) كقيمة بحد ذاتها، رغم كل الشواهد والأدلة على الفشل، التعفن والسأم. لعل إحساس الانتماء والتماثل أهم من اختبار النتيجة. لعل هذه هي الأجواء الخطيرة المتمثلة بـ "كلهم هم الأمر ذاته". هذا لا يهم: من السهل توجيه الأصبع لنتياهو، لبساطته، للقناة 14 وما شابه، ولكن في النهاية إسرائيل ستصل بالضبط الى حيث يأخذها الإسرائيليون والإسرائيليات. لا أكثر ولا أقل.