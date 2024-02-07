رد حماس.. ومعادلة 136 محتجزا

هآرتس

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جاكي خوريالرد الذي أرسلته حماس أمس على خطة اطلاق سراح المخطوفين يبدو في إسرائيل مثل انعطافة حاسمة في الحرب. استنادا الى هذا الرد، كما نشرته حماس وتم الرد عليه في إسرائيل والولايات المتحدة وقطر، يمكن التقدير كيف ستبدو المراحل القادمة للحرب – العسكرية والسياسية، وبدرجة كبيرة السياساتية.البيان شبه المقتضب لحماس لم يفسر كل الرد والتحفظات على الاقتراح الذي تمت صياغته في الأسبوع الماضي في باريس، لكنه يتفق بدرجة كبيرة مع روحية الاقوال التي قالها المتحدثون بلسان حماس في الفترة الأخيرة: أي صفقة، أكدوا، يجب أن تشمل عدة شروط وعلى رأسها انهاء الحرب بشكل كامل في غزة.ترتيب الأمور كما تم عرضه في رد حماس – وقف شامل لإطلاق النار، المساعدات الإنسانية للقطاع، حلول سكن للنازحين، إعادة اعمار القطاع، رفع الحصار وتبادل الأسرى – لم يكن بالصدفة. هكذا أيضا كان اختيار الكلمات. مع كل الاحترام للسجناء في إسرائيل، القيادة يجب عليها الاهتمام أولا بمن يوجد تحت النار ويواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ القطاع. قادة حماس أكدوا على أن هذا الموقف مقبول أيضا على السجناء انفسهم، وأن هذه الرسالة خرجت أيضا من بين جدران السجون إزاء مشاهد القتل والدمار في القطاع.الجمهور الإسرائيلي يهمه الدمار في القطاع بدرجة اقل، والوضع الإنساني هناك يطرح للنقاش فقط عندما يكون يتعلق بوضع المخطوفين أو في سياق الاحتجاج على ادخال المساعدات. هناك من يعتبرون كل ادخال للمساعدات الى القطاع كخضوع لحماس، ويطالبون بربط ادخال الغذاء والماء والأدوية باعطاء إشارة على حياة المخطوفين، اذا لم يكن تحريرهم. حماس ترفض ذلك بشدة منذ 7 أكتوبر وتنجح في التمسك برفضها والصمود على المستوى العسكري.التقرير أمس حول أن عدد القتلى، الأكبر مما هو معروف حتى الآن، لا يتوقع أن يغير المعادلة بين حماس وإسرائيل: المخطوفون هم أداة الضغط الأكثر أهمية بالنسبة للسنوار. هي فعليا ورقة المساومة شبه الوحيدة في المفاوضات حتى امام الوسطاء القطريين والمصريين والاميركيين. حتى لو كان هناك خلافات في حماس بخصوص الصفقة وشروطها، مثلما تم الادعاء في إسرائيل، فان هناك أمر واحد متفق عليه وهو أن المخطوفين فقط هم الذين يسمحون بوضع شروط. فقط وجود الـ136 إسرائيلي في القطاع هو الذي أدى الى عقد قمة باريس، وفقط هم الذين جلبوا الى هنا وزير الخارجية الأميركي، انطوني بلينكن، خمس مرات. وكل ما بقي، حتى التفكير باليوم التالي، هو تفاصيل ثانوية.حماس تعرف كيف تقرأ الخريطة في داخل المجتمع الإسرائيلي. واضح للجميع، وأيضا لقيادة حماس الخارج وحماس الداخل، أنه فقط قضية المخطوفين هي التي يمكن أن تخرج عشرات الآلاف الى الشوارع. لا أحد يفكر هنا بتسوية سياسية وبالدولة الفلسطينية وتقرير المصير، وبالتأكيد لا يفكر بالكارثة الإنسانية في القطاع والقتلى والجرحى الذين يقدر عددهم بحوالي 100 ألف شخص. بالنسبة لكثيرين في إسرائيل فإن مجرد هذا التفكير يعتبر هذيانا في افضل الحالات، واعتراف بالهزيمة في أسوأ الحالات.فقط النضال من اجل المخطوفين يجبر نتنياهو على مواجهة مسائل قاسية في الداخل، ويكشف عدم وجود حلم له. بدون ذلك فانه لا يوجد من يظهر التناقض بين اهداف الحرب التي وضعها رئيس الحكومة، اطلاق سراح المخطوفين من أيدي من يريد تدميرهم. لذلك، حماس تفضل احتجاز المخطوفين الى حين تغيير المعادلة حتى لو جبى ذلك حياة المزيد منهم.بالنسبة للجمهور الإسرائيلي هذه مقاربة وحشية وغير إنسانية، حتى تجاه السكان الفلسطينيين غير المشاركين في القتال والذين اصبحوا رهائن لواقع غير انساني. لكن هذا هو الوضع ولا يمكن تجاهله: من ناحية حماس فان عدد القتلى في القطاع لا يغير أي شيء. الفرق بين 25 ألفا و30 ألفا قتيل لن يؤدي الى التغيير. وهكذا أيضا تدمير المزيد من الأبراج أو تحويل آلاف آخرين الى نازحين. حجم الدمار توقف عن أن يكون متغير في المعادلة، حتى بالنسبة لإسرائيل التي لا تحصل على أي رضا أو شعور بالانتصار من هذه المشاهد. طالما أن المخطوفين موجودين في القطاع والحرب أصبحت تهديد إقليمي فان الجانب القوي في المعادلة لا يوجد لديه أي رد على سؤال واحد رئيسي وهو ما هو ثمن إعادة الـ136 مخطوف من أسر حماس.