رياح تغيير في أوروبا

بن – درور يميني 11/6/2024
لا يوجد ما يدعو إلى الاحتفال. حزبا اليمين المتطرف حظيا بإنجاز غير مسبوق – مكان أول في فرنسا، مكان ثانٍ في ألمانيا. لكن كتلة أحزاب الوسط احتفظت بأغلبيتها في البرلمان، وحزب اليسار اللاسامي في فرنسا حظي بإنجاز لا بأس به مع 10 في المائة، ومع ريما حسن، شابة ولدت في مخيم لاجئين فلسطيني في سورية. حسن هي العدو البارز لليهود ودولة اليهود في الخطاب الفرنسي. إلى جانب ذلك، نتائج الانتخابات للبرلمان الأوروبي تشهد على اتجاه الريح.
السبب الأساس لإنجازات اليمين المتطرف هو المهاجرون. نعم، مسلمون أساسا، كثيرون منهم يرفضون أن يستوعبوا. في ألمانيا توجد تظاهرات إسلامية تدعو إلى فرض قوانين الشريعة. في معظم دول الاتحاد هذا هو العنف الذي يوجد في خط ارتفاع، هذه هي التحرشات الجنسية، هذه هي الجريمة وكذا، مظاهرات التأييد لحماس وتصفية إسرائيل أيضا. في منهايم في ألمانيا، قبل أسبوعين فقط، قتل مخرب إسلامي شرطيا وطعن أربعة نشطاء يمين. حول التحقيق إلى دائرة جرائم الإرهاب. ألمانيا هي الدولة القوية في أوروبا. هي التي تصدرت استقال المهاجرين واستوعبت مليون لاجيء في 2025، بالورود، بالسكن وبميزانيات طائلة. بعضهم أعاد للالمان الشر لقاء الخير.
يهود أيضا صوتوا لأحزاب اليمين المتطرف. لكن ثمة حاجة إلى الحذر. يكاد يكون لكل هذه الأحزاب جذور لا سامية او فاشية تحاول أخفاءها. أحيانا بنجاح. لا توجد أيديولوجيا واحدة. حيرتس فلدر، الذي وصل حزبه إلى المكان الأول في الانتخابات في هولندا هو المتحدث الأبرز في تأييد إسرائيل في أوروبا. لكن في أحزاب اليمين المتطرف في ألمانيا وفرنسا ما تزال أصوات لاسامية. فاغشوش براون، لاسامية، عضو البرلمان البولندي انتخب أمس للبرلمان الأوروبي. لا شك أنه سيرتبط بحسن من فرنسا. اللاساميون، من القطبين، يجدون دوما لغة مشتركة.
خطاب الحقوق أدخل أوروبا إلى سبات. فالسلامة السياسية منعت بحثا جديا وموضوعيا في مسائل الهجرة، الثقافة والاندماج. قبل عقدين بالضبط كتب ديفيد غودهارد المثقف البريطاني الليبرالي عن التناقض بين التنوع وبين التكافل. كلما استوعبنا أجانبا أكثر، ادعى، سنفقد التكافل أكثر. أثار المقال في حينه عاصفة. فمحظور قول أمور كهذه. أما الواقع فوفر المزيد من علامات التحذير، وهي لم تجد. تحدثت النخب بلغة واحدة. أما الشارع فشعر بشكل مختلف. هذا هو السبب لصعود اليمين إياه الذي يضع وقف الهجرة في سلم جدول الأعمال. عنصرية؟ رئيس حكومة بريطانيا، ابن لعائلة مهاجرين هنود، بادر بنفسه إلى تشريع ضد الهجرة. لا يوجد هنا تناقض. حزب كبير من مصوتي اليمين في أوروبا لا يعارضون المهاجرين بصفتهم هذه. هم يعارضون المهاجرين الذين يرفضون الاندماج أو يصرخون في ساحات المدن الكبرى برغبتهم في فرض قوانين الشريعة. إذا كان الحال سيئا لكم هكذا هناك، يسأل الأوروبيون، فلماذا تريدون أن تجعلوا المكان الجديد هو المكان الذي فررتم منه؟ جوابا لا يتلقون، لكنهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع.
هل يتعين على إسرائيل أن ترحب بالنتائج؟ البرلمان الأوروبي محكوم في السنوات الأخيرة من كتلة أحزاب الوسط، وهو الآن سيكون أكثر يمينية بكثير. كيف يحدث أنه مع برلمان كهذا يتواصل التمويل لأجسام فلسطينية تعنى بالتحريض وترفض حق إسرائيل في الوجود؟ وبالفعل، البرلمان ليس هو الجسم الأقوى. مفوضية الاتحاد، على مسافة دقائق عن البرلمان، تتخذ سياسة خاصة بها. هذه هي "الدولة العميقة" لأوروبا. التقيت في الماضي مع الموظفين الذين يوزعون الميزانيات. دوما توجد لهم معاذير. هكذا بحيث إن بالتأكيد لن يكون قريبا تغيير. في المدى الأبعد؟ بالتأكيد يحتمل.