هآرتس

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بقلم: أسرة التحرير 29/10/2023لعار حكومة إسرائيل، اضطرت عائلات المخطوفين لأن تعلن على الملأ بأنها تطالب رئيس الوزراء وأعضاء كابينت الحرب اللقاء بها على الفور، كي يتكرم وزير الدفاع غالنت عليهم بالاهتمام. وذلك بينما توسع إسرائيل هجومها على غزة في الوقت الذي يكون فيه 229 من أعزائهم، وبينهم رضع، أطفال، نساء وشيوخ، في أسر حماس.في قيادة المخطوفين لم يكتفوا باستجابة غالنت. فقد قالوا انهم يتوقعون لقاء نتنياهو "(مساء أول من أمس) بالذات" وفي النهاية كان هذا اللقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو الذي تفضل باللقاء معهم بذات اليوم.لا يوجد شيء مفهوم أكثر من الالحاح الذي تبثه عائلات المخطوفين. فكل لحظة تمر تزيد الخطر على حياة اعزائهم. "مللنا شعارات؟ زمن أعزاءنا وعزيزاتنا ينفد"، هتفوا من دم قلبهم وطالبوا - عن حق – جوابا واضحا على سؤال يقض مضاجعهم ويجب أن يقض مضاجع كل شخص في إسرائيل وفي العالم له قلب يدق. "هل تشديد العملية العسكرية في غزة تعرض للخطر سلامة الـ 229 مخطوفا؟". لا يوجد سؤال اكثر الحاحا من هذا.من أعزاؤه ليسوا بين المخطوفين يمكنه ان يتخيل فقط الجحيم التي هي من نصيب العائلات منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. فما بالك حين يقصف الجيش الإسرائيلي غزة ويجتاحها، حتى وإن كان بشكل محدود. "هذه الليلة كانت افظع الليالي. كانت هذه ليلة بيضاء وطويلة، على خلفية العملية الكبيرة للجيش الإسرائيلي في القطاع والانعدام المطلق لليقين حول مصير المخطوفين المحتجزين هناك والذين يتعرضون هم أيضا لقصف شديد"، جاء في بيان قيادة عائلات المخطوفين.على الحكومة ان تعلن بان إعادة الاسرى هو هدفها الأعلى. فليس للدولة وليس هناك من يمنحها، تفويض بالتضحية بـ 229 إنسانا وتحويلهم عن وعي، لاعتبارات تكتيكية، ضررا جانبيا في الحرب ضد حماس. ليس لاحد في إسرائيل الحق الأخلاقي في تجاهل حقيقة أنهم احياء، ولم يقتلوا في هجمة حماس، وإلغاء هذا الفرق وكأنه لا فرق بين الحياة والموت.منذ ثلاثة أسابيع وهم يتحدثون بلا انقطاع عن المفهوم الذي تحطم. وبالفعل، محظور التطوع بالرضع والطفلات، الفتيان والفتيات، الشيوخ والشيخات لأن يصبحوا الضحايا الأوائل للمفهوم الجديد الذي أصبح فيه القضاء على حماس هدفا واحدا ووحيدا يغشي عيوننا عن ثمن افعالنا.على إسرائيل أن تحرر كل السجناء الأمنيين الذين في ايديها وان تفرغ ثلاجات الجثامين المحملة – كل ما هو مطلوب لاجل إعادة الاسرى الى الديار فورا. الان. اليوم. ان واجب إسرائيل، واجب حكومة إسرائيل، واجب رئيس الوزراء، واجب الكنيست، واجب رئيس الدولة، واجب جهاز الامن، واجب الحاخامية الرئيسة، ان يفعلوا كل ما هو ممكن لاجل إعادة المخطوفين الى الديار. بكل ثمن.