الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

زيادة المساعدات الإنسانية

هآرتس
هآرتس

أسرة التحرير

تخفي وسائل الإعلام الإسرائيلية في معظمها عن الجمهور حجم الدمار، القتل والكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة للحرب. معلومات قليلة تتمكن من التسلل عبر سور الإخفاء من وسائل الإعلام المركزية تصل من مصادر أجنبية، أو عبر الشبكات الاجتماعية من جهات مشبوهة مسبقا، منحازة إلى جانب العدو أو من منظمات دولية تعرض في إسرائيل متحيزة. وعليه، فحتى عندما يطلع الناس على معلومات عما يجري في غزة، فإنها تأتي معلومات مصداقيتها في موضع شك، أو تعرض دعاية مناهضة لإسرائيل.اضافة اعلان
حقيقة أن الإسرائيليين لا يعرفون، أو لا يريدون أن يعرفوا، عن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، لن تعفيهم من الذنب في المستقبل حين يتعرفون على حجمها، ولا ربما من القانون الدولي. فالتأييد للحرب لا يستوجب التسليم بالأذى للسكان المدنيين مثلما يحصل في غزة. الحرب العادلة لا تسوغ إيقاع كارثة إنسانية على المستوى الذي يجري في غزة.
حسب معطيات برنامج الغذاء العالمي، فإن نحو نصف سكان القطاع، يعيشون في حالة جوع خطير أو متطرف. 90 في المائة من بين أكثر من مليوني غزي يقضون لأحيان قريبة يوما كاملا بلا غداء. الاقتصادي الرئيس لبرنامج الغذاء العالمي، عريف حسين قال: "لم يسبق لي أن رأيت شيئا ما على مستوى مشابه لما يحصل في غزة وبمثل هذه السرعة". وحسب منظمة "اليونيسيف" فإن أطفالا كثيرون يوجدون في خطر على الحياة بسبب سوء التغذية وتفشي الأمراض. فلا يوجد ماء، لا يوجد غذاء، لا توجد أدوية، لا توجد بنى تحتية. وشهادات المخطوفين الذين عادوا من غزة تؤكد ذلك، أن الوضع الإنساني الصعب لا يتجاوز أيضا الـ129 مخطوفا الذين يوجدون في أسر حماس في القطاع.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسمح بنقل إرساليات إنسانية الى القطاع، عبر معبر كرم سالم. غير أنه يفعل هذا فقط بضغط أميركي. لولا هذا الضغط، لكانت الحكومة، المتعلقة بالمتطرفين في صفوفها تفضل تقليص المساعدات الإنسانية للسكان، لزيادة الضغط على حماس. المساعدة التي تعطى هي الثمن الذي تضطر إسرائيل إلى أن تدفعه مقابل استمرار التأييد الأميركي لمواصلة الحرب، بما في ذلك تعطيل قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة، الذي يسعى للدعوة إلى وقف نار فوري بين إسرائيل وحماس.
المشكلة هي أن حتى ما تسمح إسرائيل بإدخاله إلى القطاع بعيد عن أن يكون كافيا. 190 شاحنة تدخل كل يوم إلى غزة بإذن إسرائيلي، لا توفر إلا نحو 10 في المائة من احتياجات الغزيين. في الأسبوع الماضي، بناء على طلب الولايات المتحدة، بدأوا في إسرائيل بالبحث في تطوير آلية لإدخال مساعدات إنسانية إسرائيلية. هذه خطوة مهمة وصحيحة. محظور السماح لوزراء الحكومة من اليمين المتطرف – الذين من ناحيتهم لا يوجد غير مشاركين في غزة، كلهم حماس، بما في ذلك الأطفال والرضع – عرقلة الخطوة.

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