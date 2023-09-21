ساعة التصعيد في غزة تتحرك إلى الأمام

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بقلم: تل ليف راميعبر اليوم الأخير في الساحة الفلسطينية المتوترة بشكل رمزي أيضا، بأنه حتى عندما تسعى إسرائيل إلى أن تعنى بالمواضيع الاستراتيجية المهمة وأبرزها إيران والساحة الفلسطينية، فإن للفلسطينيين خطتهم الخاصة، والتصعيد الأمني يتواصل بشكل متدرج لكن ثابت حتى عندما لا تنتهي العمليات المخطط لها أو المنفذة بقتلى إسرائيليين. مرات عديدة بسبب معلومات مسبقة من الشاباك، ومرات أخرى بسبب الحظ أو المستوى المهني المتردي لقسم من منفذي العمليات، كل هذا لا يغير الصورة العامة: الساحة الفلسطينية والتصعيد المتواصل سيواصلان صدارة جدول الأعمال الأمني لإسرائيل في الأشهر القريبة المقبلة.ليس أقل من ستة فلسطينيين قتلوا خلال اليومين الماضيين، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وفي كل الحالات، يقولون في الجيش، هؤلاء ليسوا مواطنين أبرياء – بل مخربون مشاركون في أعمال عدائية ضد قوات الجيش وحرس الحدود: أربعة مسلحين قتلوا في مخيم اللاجئين جنين في تبادل لإطلاق النار؛ قتيل إضافي ألقى عبوة ناسفة نحو قوات "اليمم" الخاصة التي عملت في مخيم اللاجئين عقبة جبر؛ وفلسطيني آخر قتل في أعمال الإخلال العنيفة بالنظام على الجدار في قطاع غزة.في مخيم اللاجئين جنين، كانت هذه حملة الاعتقالات الثالثة، التي في هذه الحالة لم تنتهي باعتقال المطلوبين، منذ "حملة بيت وحديقة" كما توقعنا، هكذا أيضا يشخصون في الجيش الإسرائيلي أن منظمات (المقاومة) في مخيمات اللاجئين تعمل على ترميم قدراتها، في ظل استخلاص الدروس من الحملة.فضلا عن الأعمال لاعتقال المطلوبين، فإن هدفا مهما آخر لجهاز الأمن هو العثور على مختبرات المواد المتفجرة، مخزونات السلاح وقطع سلسلة المحاولات لإنتاج الصواريخ محلية الصنع وإجراء التجارب عليها في ظل النشر في الشبكات الاجتماعية مثلما حصل سبع مرات على الأقل في السنة الأخيرة.المتغير الأكبر في الأسابيع الأخيرة هو قطاع غزة. في "الجانب المليء من الكأس"، لا يمكن تجاهل أنه حتى بعد ستة قتلى فلسطينيين، لم تطلق من قطاع غزة ولا مفرقعة واحدة.يثبت هذا المعطى مرة أخرى، مستوى التحكم شبه التام لحماس بالميدان، فيما أنها توجه التصعيد النسبي في الوضع في هذه المرحلة إلى منطقة الجدار.إسرائيل، من جهتها، توضح، أن لمحاولة حماس إعادة غزة إلى معادلة الضغط على إسرائيل يوجد ثمن. وفي هذه المرحلة، لا يدخل آلاف العمال من غزة إلى إسرائيل. يدور الحديث عن حدث ذي مغزى للاقتصاد الغزي المنهار.أعمال الإخلال العنيفة بالنظام على الجدار بأحجام كبيرة أو صغيرة، مثلما هو الآن، كانت دوما بالنسبة لحماس طريقة لتخفيف الضغط في القطاع أو كأداة لممارسة الضغط لتحسين الوضع الاقتصادي. في إسرائيل يعتقدون اليوم أيضا، أن "حماس"، ليست معنية بجر قطاع غزة إلى المواجهة، لكن الأيام الأخيرة إذا ما استمر الميل إياه، ستشهد تصعيدا أخطر كفيل بأن يتطور بسرعة – في وضع الساحة الفلسطينية فيه تغلي على أي حال.قد لا تكون "حماس" معنية بمواجهة الآن، لكن تهريبات مواد التخريب التي أحبطت وكشفت مؤخرا في كرم سالم وميناء اسدود هي على ما يبدو طرف صورة أوسع فقط تتوجه فيها حماس التي يصعب عليها جدا تهريب مواد التفجير والأسلحة عبر الحدود مع مصر في سيناء، أو من البحر، إلى طرق أكثر ذكاء في إخفاء مواد التخريب التي تلزمها لصناعة الصواريخ والعبوات الناسفة.في السطر الأخير، في قطاع غزة، ساعة التصعيد المعروفة تتحرك دقة واحدة صغيرة إلى اليمين. هذه ما تزال خطوة صغيرة وحماس تتحكم بشكل كامل بمستوى اللهيب. لكن التجربة المتراكمة في قطاع غزة، تفيد بأنه عندما تبدأ حركة الساعة نحو التصعيد، قليلة جدا الحالات التي يتحرك فيها العقرب إلى الوراء.