سباق تسلح في المستوطنات

بقلم: أسرة التحرير 7/1/2024
القرار بتسليح وتجنيد آلاف المستوطنين للخدمة العسكرية في المناطق مع نشوب الحرب، ودفعهم بالضبط الى الأماكن حيث يعيشون وبجوار الفلسطينيين الذين يعرفون ويكرهون بعضهم بعضا، كان يشبه منذ البداية قرارا عديم المسؤولية لقائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس. بعد ثلاثة أشهر من ذلك، واضح أن هذه خطوة سائبة، ترافقت وانعدام رقابة وعقاب لجنود مارقين. شهادات فلسطينيين عن مشاركة مستوطنين مجندين وجنود بعامة بالتهديدات والعنف تجاههم كثرت، أساسا في بداية الحرب، بوتيرة تثير الفزع.
إن الحدود الغامضة على أي حال التي كانت قائمة بين المستوطنات والجيش قبل الحرب، محيت تماما تحت رعاية الحرب. فالفلسطينيون يشهدون على أن المستوطنين الذين كانوا، حتى أول من أمس، بمثابة الجيران الذين ينكلون بهم، ظهروا منذ نشبت الحرب مع بزات عسكرية، سلاح وصلاحيات برعاية الجيش الإسرائيلي.
إليهم ينضم مستوطنون، بعضهم من سكان البؤرة الاستيطانية المتماثلة كبؤر تنكل بالفلسطينيين وزع عليهم الجيش أسلحة عسكرية. هذه ليست ظاهرة جديدة. ففي الماضي، سبق أن نشر أن في الجيش يعترفون بأنه لا توجد متابعة دقيقة للسلاح الذي وزع في الضفة، لكن توزيع نحو 7 آلاف قطعة سلاح للمستوطنين المجندين وغيرهم ممن يستوفون المعايير الواسعة لاستحقاق السلاح العسكري في الضفة منذ نشوب الحرب دهور الوضع.
بين المسلحين والمجندين يوجد أيضا أناس اعترفوا وأدينوا في لوائح اتهام بالاعتداء على الفلسطينيين. أحد المبررات التي يعطيها الجيش الإسرائيلي لتوزيع السلاح على المستوطنين ممن ليسوا جنودا هو السكن في بؤر استيطانية غير قانونية في أماكن خطيرة.
إذا كانت البؤرة غير قانونية وكان المكان خطيرا، فأي مبرر يوجد لمنح سلاح يسمح باستمرار وجود البؤرة؟ يدور الحديث عن دعم لعمل غير قانوني بكل معنى الكلمة.
بعد وقت قصير من تسلم فوكس مهام منصبه جاء ليزور، في خطوة استثنائية، القرية الفلسطينية خربة المفقرة في جنوب جبل الخليل والتي عانت من اعتداء جماعي قاس نفذه المستوطنون.
بعد أكثر من سنتين من ذلك يتبين أنه تحت قيادته أدى العنف الى تهريب جماعات سكانية فلسطينية كاملة وهو "ميل" تفاقم في الحرب.
كما أنهم في الجيش واعون لحقيقة أن المنطقة التي زارها فوكس تواصل كونها بؤرة عربدة للمستوطنين. واعون أيضا للدور الإشكالي لقائد لواء يهودا، يشاي روزليو، الذي تحت قيادته سجل العدد الأعلى للأحداث الشاذة والعنيفة التي يشارك فيها جنود ومستوطنون منذ بداية الحرب.
إن التسليح والتجنيد لمستوطنين عنيفين يجب وقفهما، أجهزة الرقابة والعقاب يجب أن تتشدد وأكثر من كل شيء يجب وضع الدفاع عن السكان الفلسطينيين، ربما مرة واحدة عمليا وليس فقط كضريبة لفظية، في رأس سلم الأولويات.