إسرائيل هيوم

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بقلم: يوسي بيلينالمشروعان الأهم اللذان بادرت اليهما في النصف الأول من التسعينيات – مشروع "تغليت" ومسيرة أوسلو – هما، في نظري، وجهان للعملة ذاتها وإن كانا مختلفين في النظرة الأولى."تغليت" جاء ليعزز العلاقة بين الشبان اليهود في الشتات فيما بينهم وبين أبناء جيلهم الإسرائيليين. اما "أوسلو" فجاء ليؤدي الى اتفاق إسرائيلي – فلسطيني، بمركزه حدود دائمة تضمن الأغلبية اليهودية في إسرائيل على مدى سنين. أرى فيهما عنصرين أساسيين في ضمان التواصل اليهودي.بعد الانتخابات عين اسحق رابين بيرس وزيرا للخارجية وعينت أنا في منصب نائب وزير الخارجية. خططت للقاء في أوسلو مع الزعيم الفلسطيني من شرقي القدس، فيصل الحسيني، في محاولة للتغلب معه على المصاعب التي وقفت في وجه الوفد الإسرائيلي وذاك الفلسطيني في واشنطن. عندما طرحت الموضوع على بيرس لاخذ اذنه رأيت ان وجهه تبدل فلم يعد كما كان سابقا.سألته لماذا يمتعض فروى لي بانه حدد لقاء مع فيصل الحسيني، (الذي درج على أن يلتقيه بين الحين والأخر)، لكن عندما اطلع رابين على ذلك، طالبه رئيس الوزراء الا يجري هذا اللقاء.فوجئت جدا، وعندها كشف لي بيرس سرا لو أني كنت أعرفه لما وافقت على ان اعين نائبه. اعتذر على أنه لم يطلعني قبل ذلك واعترف انه شعر بعدم ارتياح شديد بان يروي لي بانه مقابل تعيينه كوزير للخارجية عليه ان يعد رابين الا يعنى بالعلاقة مع الولايات المتحدة وبالمفاوضات الثنائية مع الجهات العربية.والان كان يتعين علي ان اتخذ قرارا سريعا. لو اني رويت لبيرس عن نيتي اللقاء مع الحسيني لكان طلب أن امتنع عن ذلك لان رابين كان سيقتنع بان سفري كان بتكليف منه.قررت الا اسافر الى أوسلو والا اطلع بيرس على إمكانية إيجاد قناة في النرويج. صممت على ألا اعرض عليه وعلى رابين وجود القناة الا اذا كان في يدي ورقة متفق عليها بين الطرفين. طلبت من صديقي د. يئير هيرشفيلد ان يسافر بدلا مني – وبدلا من الحسيني الذي لم يرغب في أن يصل الى أوسلو بدوني، اقترح النرويجيون ان يكون محادث هيرشفيلد احمد قريع (أبو علاء) "وزير المالية" الفلسطيني.القرار الأهم في اتفاق أوسلو كان الاستجابة لاقتراح أبو علاء وخوض مفاوضات لاعتراف متبادل بين م.ت.ف وإسرائيل. وجدت مسيرة أوسلو نفسها على المنصة بخلاف نيتي الأصلية لابقائها من خلف الكواليس.ان الاعتراف التاريخي بين الحركة الوطنية اليهودية والحركة الوطنية الفلسطينية، بعد سنوات من البحث عن بدائل مثيرة للشفقة (رؤساء البلديات، "روابط القرى" وفلسطينيين ليسوا م.ت.ف، من جهة، حيال إسرائيليين ليسوا صهاينة، من جهة أخرى) كانت الهزة الأرضية الحقيقية لأوسلو.