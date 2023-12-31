سكان الخليل يواجهون قيودا لم يشهدوها

هآرتس

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هاجر شيزاففي يوم الاثنين الماضي جلس رجال واولاد على شارع في حي السهلة في الخليل. بالنسبة لهم هذا كان تجديد. في اعقاب الهجوم في 7 اكتوبر فقد فرض الجيش الاسرائيلي حظر التجول لمدة اسبوعين على الحي قرب مغارة الماكفيلا (الحرم الابراهيمي) مثل احياء اخرى توجد تحت السيطرة الاسرائيلية في المدينة. الآن بعد مرور شهرين على الحرب يواصل السكان الابلاغ عن ازدياد الحواجز وقيود قاسية على الحركة وحظر التجول في الليل وفي نهاية الاسبوع."هذا الحي ببساطة كان مغلقا. لا يوجد أي أحد. لا يمكننا فعل ما نريد. منذ بداية الحرب ربما خرجت فقط اربع مرات من الحي"، قال شادي المحتسب وهو من سكان حي السهلة. غير بعيد عن بيته يوجد حاجز يوجد فيه عدد كبير من جنود حرس الحدود. "هذا يؤثر على الاولاد نفسيا. لم تكن دراسة ولم يكن بالامكان فعل أي شيء". توجد صعوبة اكبر على شادي وآخرين تتعلق باستمرار العيش في المدينة. لم يكن بالامكان الخروج للشراء من البقالات، قالوا. ايضا عندما سمح بذلك فيما بعد واجه السكان النقص الشديد في السلع.الخليل تم تقسيمها الى قسمين في كانون الثاني 1997 باتفاق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، كجزء من اتفاق اوسلو. ومنذ ذلك الحين منطقة "اتش 1" توجد تحت السيطرة الفلسطينية، ومنطقة "اتش 2" التي يوجد فيها الحرم الابراهيمي والحي اليهودي، توجد تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة. في هذا المنطقة يعيش آلاف الفلسطينيين في ما تحول الى رمز للفصل التمييز المتطرف بين الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية.عند اندلاع الحرب ابلغ الجنود السكان الفلسطيين في منطقة "اتش 2" بأنه محظور عليهم الخروج من البيوت. ومن حاول الخروج، كما قالوا، كان يطلب منه العودة الى البيت. السكان، الذين حتى في الايام العادية يخضعون للقيود، منها حظر السفر في مقاطع من الشوارع وحظر السفر في شوارع اخرى والحاجة الى عبور الحواجز في الطريق الى القسم الفلسطيني في الخليل، لم يخرجوا من البيوت حوالي اسبوعين.بعد ذلك باسبوعين، كما قال السكان، حصلوا على بلاغ من الادارة المدنية بحسبه يمكنهم الخروج ثلاثة ايام في الاسبوع من البيت، في ايام محددة. والانتقال عبر الحواجز الى منطقة "اتش 1" ساعة في الصباح وساعة بعد الظهر. ومن يتأخر يبقى عالقا في الشطر الآخر للمدينة. ورغم أنه بشكل رسمي فصل هذا البلاغ الساعات التي يمكن فيها التنقل بين الحواجز، إلا أنه فعليا في الايام الاخرى واصل الجنود فرض حظر التجول والخروج من البيوت. بعد ذلك تم تقديم للسكان تسهيلات اخرى، لكن الآن ايضا في معظم الاحياء مثل الاحياء التي يعيش فيها شادي، ما زال يفرض حظر التجول في الليل وفي نهاية الاسبوع. في احياء اخرى تم رفع حظر التجول. ايضا الحواجز التي تربط بين منطقة "اتش 1" و"اتش 2" لم تعد مفتوحة 24 ساعة، ويتم اغلاقها في المساء باكرا.من اجل تطبيق القيود الجديدة فقد حصل سكان حي السهلة قبل بضعة ايام على رسالة في الواتس اب وصورة خارطة من الادارة المدنية، وتم وضع ارقام معناها غير واضح، وتم مد اسهم منها تظهر للسكان في أي حاجز يمكن العبور الى منطقة "اتش 1"، ومثل بلاغات اخرى هذا القيد لم يكن موجود في السابق.أسبوعان بدون خبزفي حي الجعبري الذي يوجد على الشارع الذي يصل بين كريات اربع والحرم الابراهيمي، القيود الجديدة يتم الشعور بها جيدا. هذا الشارع هو من الشوارع الوحيدة التي على طولها توجد محلات فلسطينية في هذا القسم في الخليل. ومحلات كثيرة اخرى تم اغلاقها بأوامر من الجيش الاسرائيلي في فترة الانتفاضة الثانية. الآن يلزم الجيش اصحاب هذه المحلات بعدم فتح محلاتهم، ويحظر على سكان الحي السفر بالسيارات في المكان، الامر الذي كان مسموح حتى اندلاع الحرب. صاحب محل في الشارع قال بأنه عندما جاء الى المكان لأخذ بعض البضائع، الجنود قالوا له بأنه اذا فتح محله فيصادرون المفتاح."خلال اسبوعين كنا بدون خبز ولم نستطع شراء أي شيء"، قالت اريج الجعبري وهي من سكان الحي. في مرحلة ما حاولوا جلب الخبز الى الحي من احد المخابز. ولكن عندما وصل الاشخاص الذين ذهبوا لجلب الخبز الى الحاجز قام الجنود بتصويب السلاح نحوهم وجعلوهم يهربون مع ترك البضائع التي جلبوها. في نهاية الاسبوع نذهب لاحضار اغراض لثلاثة ايام". وأكدت على أن حظر التجول يستمر في الليل وفي نهاية الاسبوع.حسب اقوالها هناك ثلاث عائلات تعرفها قامت بمغادرة الحي مؤخرا. "لقد غادرت بسبب الخوف والقيود"، قالت. وحسب قولها منذ اندلاع الحرب هي لا تذهب الى الكلية التي تتعلم فيها واولادها لا يذهبون الى المدرسة. آخرون تضرروا بشكل كبير اقتصاديا لأنهم لم يتمكنوا من الذهاب لاماكن عملهم في منطقة "اتش 1". ومن يعملون في اسرائيل هم عاطلون عن العمل منذ 7 اكتوبر.قد جاء من المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي: "لا يوجد حظر تجول في مدينة الخليل. الاغلاق يتم حسب تقدير الوضع لاعتبارات عملياتية، وهذا يتم بقرار من قائد اللواء بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة. من الفحص تبين أنه لا يوجد سلوك عنيف على الحواجز، وأي ادعاء يرسل الينا سيتم فحصه طبقا لذلك".