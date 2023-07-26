سكين في قلب الديمقراطية

يديعوت أحرونوت

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بقلم: غيورا آيلنديحاول الكثيرون بشكل شبه يائس أن يجدوا الأمر الذي يربط بيننا جميعا. ظاهرا يوجد أمر كهذا، إذ إننا جميعنا نتفق على أن إسرائيل هي "دولة يهودية وديمقراطية". إذن هذا هو – لا! معظم أعضاء الائتلاف هم ضد دولة ديمقراطية. لاثبات ذلك ينبغي أن نشرح ما هي الديمقراطية. الديمقراطية هي الناتج الهام لثقافة الغرب. ثقافة الغرب بدأت في اليونان القديمة وبعد جمود امتد 1500 سنة من العصور الوسطى قامت في أوروبا حركة جديدة – التنور، الذي قررت أن تحييها. نقطة انطلاقها كانت تبني قول افلاطون وارسطو أن الإنسان قادر بمعونة التفكير (وليس فقط بمعونة الحواس) ان يفهم الواقع. وعليه، فمحظور له أن يقبل تعليمات الحاكم والكنيسة كما هي بل من حقه أن ينتقدها. "تجرأ على التفكير" كان الشعار الذي وضعه عمانويل كانت.وكان الانتقال الى الحكم الديمقراطي الإنجاز الأكبر لحركة التنور، وقام هذا الحكم على حجرين أساسين. دون توازن بينهما. لا توجد ديمقراطية. الأول هو وجود عقد اجتماعي بين المواطنين والحكم. المواطنون يتنازلون طواعية عن قسم من حريتهم، عن قسم هام من دخلهم، ومستعدون لان يسمحوا للحكم "أن يقرر عليهم" كما يقول الأطفال بما في ذلك أن يأمرهم بالخروج الى الحرب وتعريض حياتهم للخطر. اما الحكم بالمقابل فملزم فقط بأمر واحد – ان يستغل القوة التي أعطيت له فقط وحصريا في صالح الدولة وكل مواطنيها.الحجر الأساس الثاني هو حماية ستة "الحقوق الطبيعية"، ومنها الحق في الحرية (والتعبير عن الرأي)، الحق في المساواة، الحق في محاكمة عادلة وغيرها. مسموح للحكم ان يقيد كما أسلفنا حرية الفرد في مواضيع عديدة لكن المحظور عليه أن يتخطى هذا الخط الأحمر. الفرد هو كل انسان ومحظور أن يكون تمييز.فهل الائتلاف الحالي يؤمن ويلتزم بحجري الأساس هذين؟ تماما لا. خمسة الأحزاب الحريدية والحريدية الدينية تحتقر علنا ثقافة الغرب. من ناحيتنا هذه عفنة، ثقافة غريبة و "عربة فارغة". يكثرون من الحديث عن النقص في تعليم المواضيع الأساسية – الرياضيات، الإنجليزية والحواسيب – لكن في أوساط زعماء هذه الأحزاب ينقص الاستعداد لقراءة كتاب، لمشاهدة فيلم او عرض وسماع محاضرات تشرح تلك القيم للثقافة الغربية. يوجد كما أسلفنا اغتراب تام تجاه هذه القيم، وبالتالي فان المس بحقوق العرب او النساء او المثليين يبدو لهم مناسبا، والدليل هو الاتفاقات الائتلافية ووابل التشريع، وليس بالذات في موضوع الإصلاح.في أوساط سياسيي الليكود أيضا نرى تجاهلا تاما لوجود العقد الاجتماعي. فهذا العقد يسبق كل قانون او دستور. هو نقطة المنطلق الضرورية للديمقراطية. فهل جملة التنحيات للموظفين الذين لم يعينوهم، تعيين أناس غير مناسبين في مكانهم، محاولة منهاجية لجذب المزيد فالمزيد من القوة على حساب الحكم البلدي، الأموال الائتلافية بحجم غير مسبوق تنبع عن حق وحقيق من الالتزام بالعمل فقط وحصريا في صالح الدولة ومواطنيها؟ في زمن حكومة بينيت – لبيد تبنى الليكود قاعدة – ان يصوت ضد كل قانون تطرحه الحكومة حتى لو كانت هذه قوانين هم أنفسهم اعتقدوا انها قوانين مناسبة، مثل قوانين "من البزة الى التعليم"، القيود الالكترونية للرجال العنيفين، وحتى قانون الدخول الى إسرائيل وغيره.مثل هذا السلوك يدوس على الفرضية الأساس في العقد الاجتماعي. هذه خيانة للديمقراطية. الازمة الحقيقية لدولة إسرائيل بالتالي اعمق مما درجنا على الاعتقاد، فالازمة تنبع من أن معظم أعضاء الائتلاف يعارضون الديمقراطية بالمفهوم الأكثر أهمية له. بخلاف الدول التي عرفت كيف تترجم المبدأين الساميين لدستور، عندنا كل شيء فالت، وعليه من يمر على كل الاتفاقات الائتلافية وعلى كل الـ 150 مبادرة تشريع لا يمكنه الا يفهم بان إسرائيل في الطريق لان تصبح دكتاتورية الهلخاة (الفقه اليهودي). ضد هذا الاحتجاج، وليس ضد التواء قضائي على مادة في "علة المعقولية".