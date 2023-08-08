سموتريتش: لن أحول الملايين التي وعدت بها للسلطات المحلية

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هآرتسبقلم: ناتي توكر ونير حسون 8/8/2023وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتمترس في موقفه ويمنع تحول 200 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية. وزير الداخلية موشيه اربيل توجه، قبل يومين، الى سموتريتش وطلب منه السماح بتحويل الأموال، لكن وزير المالية، قال ردا على ذلك إن الموظفين المهنيين في وزارته يعارضون هذه الخطوة -رغم أنهم أيدوا إعطاء المنح التي وعدت بها السلطات المحلية في إطار خطط التطوير. في الوقت نفسه، شطب سموتريتش من الخطة الخمسية لشرقي القدس ميزانية تشجيع التعليم العالي للفلسطينيين من سكان المنطقة، خلافا لموقف جهاز الأمن ووزارة التعليم.سموتريتش أرسل، أول من أمس، رسالة لأربيل، كتب فيها إن الأموال التي وعدت للسلطات المحلية "أعطيت بناء على طلب من راعم ومنصور عباس في الحكومة السابقة... السلطات تحصل على منح التوازن التي استهدفت مساعدة السلطات الضعيفة بالضبط مثل أي سلطة أخرى في دولة إسرائيل وعلى أساس معايير مساواتية"، كتب في الرسالة. "لم يوجد ولن يوجد أي مبرر لتفضيل أكثر للسلطات العربية وإعطائها هي فقط منحا خاصة لا تحصل عليها السلطات الضعيفة في الوسط اليهودي، باستثناء طلب سياسي لعباس الذي أراد أن يصنع من ذلك رأسمال سياسيا على حساب ميزانية الدولة".وزير المالية أشار الى أن "المهنيين في وزارة المالية هم أيضا يعتقدون أنه لا يوجد لهذه الميزانية أي مبرر مهني". وادعى بأنه تم تحويلها خلافا لموقف المهنيين في وزارته في فترة الحكومة السابقة. وكتب سموتريتش أيضا، أنه من دون أي أساس وقائعي لأن الميزانيات المحولة للسلطات العربية "تحول في مرات كثيرة الى منظمات الجريمة ومنظمات أخرى، التي سيطرت على العطاءات والميزانيات في الكثير من السلطات العربية".اربيل أوضح لسموتريتش، قبل يومين، بأن السلطات المحلية أعلنت في السابق عن التزامات مالية على أساس وعد بأن الميزانيات ستحول اليها. وزير المالية رفض هذه الأقوال وأجاب بأن هذا الادعاء "لا أساس له من الصحة... السلطات المحلية صادقت على ميزانيتها للعام 2023 قبل نهاية العام 2022 -فترة الحملة الانتخابية والمفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة"، قال. "في هذه الفترة لم تكن حكومة، وبالتأكيد لم تكن ميزانية دولة مصادق عليها".اعتمالات عنصرية في القلبقرار سموتريتش شطب من الخطة الخمسية لشرقي القدس ميزانية لتشجيع التعليم العالي للفلسطينيين سكان المدينة، يمكن أن يؤدي الى إغلاق مدارس للتأهيل في القدس، التي يتعلم فيها مئات الطلاب من المدينة والتأثير بشكل غير مباشر أيضا على المنهاج التعليمي لطلاب المدارس.الميزانية هي جزء من الخطة الخمسية الثانية لشرقي القدس، التي يتم تعويقها في وزارة المالية منذ ثلاثة أشهر. الخطة يمكن أن تحل محل الخطة السابقة من العام 2008، التي كانت الاستثمار الحكومي الأكبر في شرقي العاصمة منذ العام 1967. تكلفة الخطة الجديدة تقدر بنحو 2.5 مليار شيكل، التي استثمرت في البنى التحتية والتعليم وتشجيع التشغيل وما شابه.بند التعليم العالي استهدف تمكين الفلسطينيين في شرقي القدس من التعلم في مدارس تأهيل أكاديمية في المدينة -في الجامعة العبرية وفي كلية هداسا وكلية عزرائيلي- بتمويل كامل تقريبا من الدولة. بفضل التمويل الذي تمنحه الخطة فإنه تعلم في السنوات الأخيرة في مدارس التأهيل هذه نحو 500 طالب في السنة. هذا أحد البنود الكبيرة في الخطة الخمسية، والأموال التي خصصت له هي 450 مليون شيكل -200 مليون يمكن أن تصل من وزارة المالية والباقي من مجلس التعليم العالي.أوساط في جهاز التعليم في القدس، قالوا للصحيفة إن إغلاق مدارس التأهيل سيكون له تأثير شديد أيضا على التعليم فوق الأساسي في شرقي المدينة. في العقد الأخير جهاز التعليم يمر بعملية أسرلة، والمزيد من الطلاب والآباء يفضلون منهاج التعليم الإسرائيلي على المنهاج الفلسطيني الذي يسمى التوجيهي، هذا بالأساس بسبب رغبة الطلاق في الاندماج فيما بعد في سلك الأكاديميا الإسرائيلية. وإذا تم إغلاق مدارس التأهيل فإن فرص الطلاب الفلسطينيين في الاندماج في مجال الأكاديميا الإسرائيلية ستنخفض بشكل ملحوظ، وهكذا أيضا الدافعية للانتقال الى المنهاج التعليمي الإسرائيلي.سموتريتش عارض تمويل بند التعليم العالي، منذ أن تم تقديم الخطة للمصادقة عليها من قبل الحكومة في شهر أيار (مايو) الماضي. وحسب مصادر تحدثت معه، فإنه يعتقد أن تشجيع التعليم العالي في أوساط الشباب الفلسطينيين في القدس لا يتساوق مع مصلحة إسرائيل. سموتريتش يدعي أن التعلم في الجامعات يؤدي الى التطرف في أوساط الشباب الفلسطينيين، وهو يفضل استثمار الأموال في أماكن أخرى، خلافا لموقف معظم الجهات المهنية في مجال التعليم ومجال الأمن.سموتريتش كتب في مقال للقناة 7، بأنه يرفض تحويل الأموال للبرنامج لأنه في الجامعات تطورت "خلايا إسلامية متطرفة"، وأضاف "نحن لا نريد أن يتعلم الطلاب العرب في جامعة بير زيت. وعندها نحصل على بير زيت في جامعاتنا". أيضا كتب في المقال بأنه "في فترة عملية حارس الأسوار، مثلا، الطلاب العرب في المدرسة التمهيدية الأكاديمية في الجامعة العبرية أضربوا بشكل رسمي وتظاهروا في حرم الجامعة تعاطفا مع حماس في غزة وانضموا لـ"النضال لإنقاذ الحرم". أنا لست خاتما مطاطيا لأي أحد، وغير نادم لأنني جئت للدفع قدما بقيم وسياسات". لذلك فإنه اشترط الموافقة على الميزانية بإيجاد آليات تعالج "التطرف القومي في الجامعات".في الفترة الأخيرة، حاولت جهات مهنية إقناع سموتريتش بالتراجع عن معارضته. رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، أرسل، أول من أمس، توصية مجلسه لسموتريتش التي، بحسبها، تشجيع التعليم العالي في شرقي القدس يقلل تورط السكان في عمليات إرهابية، هذا ما نشر في "كان ب". في الشهر الماضي، نشر في "هآرتس" أنه حتى رئيس الشاباك رونين بار توسل للوزير من أجل المصادقة على الميزانية وأوضح له بأنهم في جهاز الشاباك يعتقدون أن اندماج الطلاب في المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل هو عامل مهدئ ويؤدي الى الاعتدال ويقلل مظاهر العنف في أوساط الفلسطينيين في شرقي القدس.رؤساء المؤسسات الأكاديمية في القدس -الجامعة العبرية وبتسلئيل وكلية هداسا وكلية عزرائيلي- كتبوا، أول من أمس، رسالة شديدة اللهجة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وطلبوا منه التدخل في هذا القرار. "القرار الغريب لوزير المالية يحكم على الشباب والفتيات في شرقي القدس بالبطالة ومستقبل من دون أفق تشغيل ومن دون القدرة على إقامة حياة مشتركة. ولا يقل عن ذلك أن مغزى القرار هو المس بالمجتمع والاقتصاد المقدسي والإسرائيلي الذي سندفع ثمن أضراره جميعنا لعشرات السنين المقبلة"، كتب رؤساء المؤسسات. وقد طلبوا من نتنياهو "ألا يعطي للمشاعر التي تشجع على الكراهية والعنصرية التغلب على الحكمة والفهم بأن الاستثمار في التعليم العالي في شرقي القدس اليوم سيفيدنا جميعا في الغد. استمرار التمويل مهم لدولة إسرائيل بدرجة لا تقل عن أهميته لشرقي القدس".أيضا رئيس البلدية موشيه ليون ومهنيون في الجامعة العبرية والوزارات الحكومية ذات العلاقة -وزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة شؤون القدس- حاولوا التأثير على القرار ولكن من دون نجاح. وكما نشر قبل يومين في "كان 11"، فإن سموتريتش ما يزال يصر على رفضه للمصادقة على الخطة. وحسب أقوال جهات مطلعة على الأمر، فإنه ستقدم (اليوم) الخطة الخمسية لمصادقة الكابنت عليها، ولكن من دون البند مدار الحديث. بدلا من بند التعليم العالي أدخل للخطة بند جديد باسم "تشجيع تشغيل مهم". وبناء على ذلك، فإن الميزانية الشاملة للخطة ستتم المصادقة عليها كما هي. جهات مطلعة على تفاصيل الخطة قالت، أول من أمس، للصحيفة، إنها على قناعة بأنها ستنجح في استخدام البند بصورة تمكن من استمرار تمويل التعليم في مدارس التأهيل.