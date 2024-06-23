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Jordan News النسخة المطبوعة

سموتريتش.. وضم يهودا والسامرة

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

 اليشع كيمون   23/6/2024

بعد حوالي شهر ونصف من الكشف في "واي نت" عن خطة وزير المالية بتسلئيل سيموتريتش لـ "تغيير الواقع" في يهودا والسامرة، فإن التسجيل الذي نُشر(الجمعة)، يؤكد التقدم الذي نفذه بعملية سرية للسيطرة المدنية وكذلك، حسب أقواله يؤكد على دعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لهذه العملية.اضافة اعلان
في ظل التهديدات بحل الحكومة، نشرنا في بداية الشهر الماضي بأنه سوف تحدث تغييرات بعيدة المدى والتي عمل عليها سموتريتش ورجاله في كل ما يتعلق بتغيير الواقع في يهودا والسامرة: إزالة العوائق وإلغاء الأمر المقيد لمستوطنات شمال السامرة، وشرعنة بؤر استيطانية من بينها حومش وأفيتار، وتحويل صلاحيات إضافية لأيدي الإدارة المدنية واستيعاب نائب رئيس إدارة مدنية جديدة.
تسجيل سموتريتش، والذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع، والذي وصل إلى أيدي "نيويورك تايمز" مأخوذ من لقاء خاص في مزرعة شحاريت الواقعة في السامرة والذي عُقد في الأسبوع الماضي، والذي يكشف إلى أي درجة تقدم رئيس الصهيونية الدينية في خطته. "أنا أقول لكم هذا الأمر دراماتيكي بدرجة هائلة" سُمع سموتريتش وهو يقول ، ويضيف "تغييرات كهذه ستغير ال DNA للمنظومة".
حسب أقوال سموتريتش لإنه من اللحظة التي فيها فهم رئيس الحكومة "الحدث" فإنه معنا بصورة كاملة". طوال حديثه في اللقاء، والذي حضره عشرات من رؤساء المستوطنات والبؤر الاستيطانية تحدث سموتريتس بالتفصيل عن "النضالات القاسية" أمام جهاز الأمن وجهاز القضاء, "هذا ليس حدثا يسهل ابتلاعه، أكد سموتريتش، "كل هذه الإجراءات ليست مرتبطة بمسألة هل يوجد وزير آخر في وزارة الدفاع. الإدارة هي ثابتة. نقل المسؤولية القانونية هي أمر ثابت، حتى إذا سقطت الحكومة وذهبت أنا فإن الأمر سيظل على حاله. هكذا هو الأمر محدد وثابت".
يدور الحديث عن "حدث إستراتيجي كبير" و"دراماتيكي هائل"، كرر المرة تلو الأخرى سموتريتش أمام المشاركين حديثه عن النجاح في تقدم مخططه. "لم نخترع العجلة"، منذ الأزل كان الأمر هكذا في دولة اسرائيل. أنت تأخذ مزارعا وألف رأس من البقر، هذا مجرد قرش ونصف من الاستثمار، وهذا المزارع يحمي لك 40 ألف دونم. كان هذا هو الأداة التي تم البدء بها مثل كل شيء في الاستيطان من الأسفل، نحن قريبون جدا من النموذج التسلسلي لهذه المزارع. ما تزال هناك بعض المناقشات والجدالات القانونية، وأقدر بأنه خلال عدة شهور سيكون هناك نموذج لتنظيم الغالبية العظمى من المزارع، الأمر الذي سيفتح الباب للاستثمار وتنظيم البنى التحتية.
سموتريتش تفاخر بأنه أزال العوائق القانونية لتغيير الواقع المدني ليهودا والسامرة. ومثلما نشر في السابق في y net فإن كل الصلاحيات القانونية نقلت للمستشار القانوني من قبل سموتريتش في وزارة الدفاع، والوزير أيضا خصص 85 مليون شيكل لتحسين عوامل الأمن وكذلك حوالي 7 مليار شيكل لتحسين وبناء شوارع في يهودا والسامرة - وهي عملية من المتوقع أن تؤثر بدرجة كبيرة على زيادة السكان وراء الخط الأخضر.
"لقد أخرجنا المعالجة القانونية لكل القضايا المرتبطة بالاستيطان ليتولاها المستشار القانوني في يهودا والسامرة. يوجد له DNA عسكري، للمكتب القانوني لوزارة الدفاع يوجد DNA مختلف تماما. نحن نبني هناك منظومة تحتوي على 26 معيارا. بالمناسبة ينقصنا 3 أخرى، في جميع ما تبقى وتقدمنا"، تفاخر وعبر عن أمله قائلا: "حتى 1 تموز كل شيء سيسير بصورة منظمة جدا. المستشارون القانونيون في وزارة الدفاع يصعبون علينا الأمر، وهذا جيد. نحن تحت عدسة مكبرة، عيون المحكمة العليا والمنظمات دولية مفتوحة تماما علينا، أنا أريد أن نكون جميعا في لياقة تامة بشكل صارم". سموتريتش الذي يتطلع لتغيير الإدارة المدنية من أساسها أشار: "نحن في منتصف مهمة كبيرة الآن لتطبيق نظام إنفاذ جديد تماما للقانون في الإدارة المدنية. إذا كانت هنالك في مكان آخر في دولة اسرائيل يوجد أهداف معينة للإنفاذ، ففي يهودا والسامرة يوجد اعتبار لهدف واحد كبير وهو في النهاية ما يجب عمله، جيوسياسيا، وإستراتيجيا وأمنيا".  

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