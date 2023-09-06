سموتريتش.. يجب عليك أن تشكر حركة الاحتجاج

هآرتس

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بقلم: سامي بيرتس 6/9/2023إحدى اللحظات الخطيرة على اقتصاد إسرائيل في السنة الاخيرة كانت في 20 شباط، عندما اقترح وزير الخارجية ايلي كوهين على وزير المالية سموتريتش "بلورة خطة أمام محافظ بنك إسرائيل لوقف رفع سعر الفائدة".هذا النبأ نشر في الشبكات الأجنبية وارتبط بدافع الحكومة الرئيسي منذ تشكيلها وهو إضعاف جهاز القضاء والمس باستقلالية مؤسسات حيوية للديمقراطية. المحاسب العام في وزارة المالية، يهلي روتنبرغ، المسؤول عن العلاقات مع شركات التصنيف الائتماني، أدرك على الفور الامكانية الكامنة لهذا الضرر. لذلك فانه قام بالاتصال مع سموتريتش وطلب منه نشر بيان مستعجل يرفض اقتراح كوهين ويعطي الدعم الكامل للمحافظ. لو أنه لم يفعل ذلك لكان من شأن الأسواق أن ترد بشكل قوي، وأيضا شركات التصنيف لم تكن لتقف مكتوفة الأيدي.في هذا الأسبوع قرر سموتريتش أن من يعارضون الانقلاب النظامي بالذات هم الذين يحاولون الاضرار بشكل متعمد بالاقتصاد، في اطار نضالهم السياسي ضد حكومة اليمين وضد "التعديلات المهمة التي تريد تمريرها في جهاز القضاء". في الرسالة التي أرسلها إلى رئيس اللجنة المالية، موشيه غفني، من أجل حتلنة التطورات المتوقعة على الميزانية في 2024 كتب أن "قوة كبيرة مع ميزانيات ضخمة ودعم إعلامي غير مسبوق ستشوه سمعة إسرائيل في عالم الاقتصاد بأكاذيب فظة وتخوفات لا أساس لها، وسيفعلون كل ما في استطاعتهم لخلق الذعر والمشاعر السلبية في الاقتصاد. حتى الآن يبدو أن تأثيرهم على الاقتصاد هو تأثير قليل فقط".سموتريتش هو من الوزراء الأذكياء في الحكومة وهو يحاول خلق عالم معاكس للواقع. حسب رأيه فان تحذيرات مئات رجال الاقتصاد ورجال الأعمال ورجال الهايتيك وشركات التصنيف وموظفي المالية الكبار ومحافظ بنك إسرائيل من تداعيات اضعاف مؤسسات، على رأسها جهاز القضاء، تعتبر بمثابة تشهير. إن أفضل العقول الاقتصادية تحذره من تحطيم الاقتصاد، لكنه يرى في ذلك أكاذيب وتخويف وإثارة للرعب، في حين أن خطواته هذه وتصريحاته بالذات ("يجب محو حوارة")، وتصريحات الوزير ايتمار بن غفير ("من حقي أنا وزوجتي واولادي التجول في يهودا والسامرة أكثر أهمية من حق حرية الحركة للعرب")، هي التي تشهر بحكومة إسرائيل وتثير الذعر.سموتريتش تولى وزارة المالية بدون أي خبرة أو تجربة جوهرية، وقد كان يمكن التوقع منه القليل من التواضع، بالتأكيد عندما يتعلق الأمر برجال اقتصاد وأكاديميين ضليعين لهم خبرة. حيث أن كل ما طلبوه هو التوصل إلى اتفاق واسع وعدم الدفع قدما بانقلاب نظامي متوحش، مثلما حاول هو وياريف لفين القيام به. سموتريتش يدعي أن تأثير "التخويف" لـ "الجهات عديمة المسؤولية" على الاقتصاد هو تأثير ضئيل.هو لا يقرأ الخريطة بشكل صحيح. الاقتصاد تضرر وما يدل على ذلك هو سعر الدولار الذي وصل في هذا الاسبوع الى 3.8 للشيكل (انخفاض 11 في المائة على سعر الشيكل منذ تشكيل الحكومة). وأداء البورصة السيئ في تل ابيب، التي ارتفعت 3 في المائة فقط منذ بداية السنة مقابل ارتفاع بلغ 33.6 في المائة حسب مؤشر ناسداك، و17.4 في المائة حسب مؤشر اس.آند بي 500، منذ بداية السنة.الأسواق هي أول من ترد عندما يكون هناك عدم يقين. وبعد ذلك تأتي اشارات الاضرار بالاقتصاد، الذي هو وبحق قوي مع نسبة بطالة منخفضة ونمو معقول وعجز غير كبير. ولكن هناك دلائل معينة على التباطؤ. النبؤات المتشائمة على تدهور الاقتصاد تعاملت مع الإصلاح الأصلي الذي تم عرضه في 4 كانون الثاني 2023، والذي كان فقط "المرحلة الأولية"، ومن هذا الإصلاح تم الدفع قدما حتى الآن فقط بالغاء ذريعة المعقولية.حركة الاحتجاج – اعترف في هذا الأسبوع رئيس هيئة الأمن القومي تساحي هنغبي – نجحت في وقف الإصلاح الأصلي، وهذا تفسير أن الاقتصاد في إسرائيل تضرر بشكل ضئيل حتى الآن. من دون الاحتجاج فإن تصنيف الائتمان كان سيتضرر، والاستثمارات الأجنبية كانت ستهوي والأسواق كانت سترد بانخفاضات حادة. يجب على سموتريتش أن يشكر المحتجين على اسهامهم.